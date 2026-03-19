19 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3948 руб.
19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,68 коп. и составил 12,3948 руб. Минимальный курс юаня составил 12,183 руб., максимальный - 12,65 руб. Было заключено 160889 сделок. Объем торгов составил 308421,81 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,47 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
19 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 марта выросла на 0,52% и составила 56481,513 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56481,513 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 294,563 млрд руб., или на...
.19 марта 2026 года 19:00
ВТО ждет замедления роста глобального ВВП в этом году до 2,8% в базовом сценарии и до 2,5% - в "конфликтном"
Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает замедления роста мировой торговли товарами в 2026 году до 1,9% с 4,6% годом ранее при условии, если воздействие ближневосточного конфликта на экономику будет ограниченным. Базовый сценарий также предполагает увеличение... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:56
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индексов. Торги утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок РФ начал ростом на фоне дорожающей нефти, также фактором поддержки выступали данные Росстата об инфляции в России, подогревающие ожидания смягчения... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:50
Экономический рост в еврозоне может замедлиться в 2026 году до 0,4% в самом худшем сценарии, предусматривающем скачок цен на нефть до $145 за баррель, прогнозируют аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ). Ранее эксперты ЕЦБ представили стандартный базовый... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:39
США снимают санкции с ряда белорусских компаний и банков, включая "Беларуськалий", сообщил в четверг спецпосланник президента США Джон Коул в Минске. "США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов", - сообщил Коул после... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:31
Процесс актуализации Генсхемы размещения объектов электроэнергетики начнется в 2026 г., ее утверждение планируется в конце 2027 г., говорится в материалах "Системного оператора", продемонстрированных на заседании в Совете Федерации. В работе над обновленным документом... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:23
Нефтяные цены замедлили рост вечером, однако нефть по-прежнему дорожает на сообщениях о новых иранских атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 мск... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:15
Министерство энергетики и ФАС пока изучают тему возможного влияния на оптовые цены из-за покупок нефтяными компаниями топлива на бирже через третьи лица, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. "РТС сделал такой запрос в... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:07
Россия планирует увеличить переработку нефти в 2026 году, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов. Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Больше, чем в предыдущем году". "Мы смотрим с оптимизмом. Планово... читать дальше
.19 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,91 коп. и составил 12,3865 руб. Минимальный курс юаня составил 12,192 руб., максимальный - 12,661 руб. Было заключено 57725 сделок. Объем торгов составил 118734 млн...
.19 марта 2026 года 17:58
ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13283,27 (-124,42) руб./грамм; на серебро - 214,39 (+0,01) руб./грамм; на платину - 5635,22 (-129,49) руб./грамм; на палладий - 4235,96 (-117,64) руб./грамм. Это автоматическое...
.19 марта 2026 года 17:56
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 96,9155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 224,92 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 марта 2026 года 17:56
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 84,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 171,20 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 марта 2026 года 17:52
Средства, выделяемые на гособоронзаказ и увеличение мощностей оборонно-промышленного комплекса страны, должны контролироваться органами прокуратуры, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение... читать дальше
.19 марта 2026 года 17:45
В январе продажи новых домов в США упали на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 587 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в январе будет продано 720 тыс. новостроек, по данным Trading... читать дальше
