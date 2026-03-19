.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3948 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Инфляционные ожидания населения РФ в марте выросли до 13,4%
Инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года, следует из опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания граждан в феврале снизились до...
 
Рынок компьютеров в РФ упал на 25-30%
В 2025 г. розничные продажи настольных персональных компьютеров (ПК) в России упали на 25-30% как в штуках, так и в деньгах. Продажи сократились до 981 000 устройств, а рынок сократился до 48 млрд руб., подсчитали для "Ведомостей" аналитики компании...
 
Названы профессии с самыми растущими зарплатами
Доходы россиян в прошлом году росли неравномерно - в одних профессиях медианные зарплаты увеличилась более чем на 30%, в других - осталась на том же уровне или даже снизилась. При этом компании продолжают делать ставку на удержание критически важных...
 
19 марта 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3948 руб.

 0  
19 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,68 коп. и составил 12,3948 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,183 руб., максимальный - 12,65 руб. Было заключено 160889 сделок. Объем торгов составил 308421,81 млн руб., что на 160% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,47 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
19 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 марта выросла на 0,52% и составила 56481,513 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56481,513 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 294,563 млрд руб., или на...
.
19 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,3948 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 26,68 коп. и составил 12,3948 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,183 руб., максимальный - 12,65 руб. Было заключено 160889 сделок. Объем торгов составил 308421,81...
.
19 марта 2026 года 19:00
ВТО ждет замедления роста глобального ВВП в этом году до 2,8% в базовом сценарии и до 2,5% - в "конфликтном"
Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает замедления роста мировой торговли товарами в 2026 году до 1,9% с 4,6% годом ранее при условии, если воздействие ближневосточного конфликта на экономику будет ограниченным.

Базовый сценарий также предполагает увеличение...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:56
Индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС упал на 2,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг снижением индексов.

Торги утренней сессии на Мосбирже фондовый рынок РФ начал ростом на фоне дорожающей нефти, также фактором поддержки выступали данные Росстата об инфляции в России, подогревающие ожидания смягчения...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:50
ЕЦБ в самом негативном сценарии допустил замедление роста ВВП еврозоны в этом году до 0,4%
Экономический рост в еврозоне может замедлиться в 2026 году до 0,4% в самом худшем сценарии, предусматривающем скачок цен на нефть до $145 за баррель, прогнозируют аналитики Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Ранее эксперты ЕЦБ представили стандартный базовый...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:39
США снимают санкции с "Беларуськалия", Белорусской калийной компании, Минфина и двух банков
США снимают санкции с ряда белорусских компаний и банков, включая "Беларуськалий", сообщил в четверг спецпосланник президента США Джон Коул в Минске.

"США снимают санкции с "Белинвестбанка", Банка развития Беларуси и министерства финансов", - сообщил Коул после...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:31
Обновленная генсхема электроэнергетики может быть утверждена в 2027 г.
Процесс актуализации Генсхемы размещения объектов электроэнергетики начнется в 2026 г., ее утверждение планируется в конце 2027 г., говорится в материалах "Системного оператора", продемонстрированных на заседании в Совете Федерации.

В работе над обновленным документом...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:23
Нефть вечером замедлила рост
Нефтяные цены замедлили рост вечером, однако нефть по-прежнему дорожает на сообщениях о новых иранских атаках на энергетическую инфраструктуру стран Персидского залива.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:07 мск...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:15
Минэнерго и ФАС изучают возможные эффекты от покупок нефтяниками топлива на бирже через третьи лица
Министерство энергетики и ФАС пока изучают тему возможного влияния на оптовые цены из-за покупок нефтяными компаниями топлива на бирже через третьи лица, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

"РТС сделал такой запрос в...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:07
Россия планирует увеличить переработку нефти в 2026 году
Россия планирует увеличить переработку нефти в 2026 году, сообщил журналистам директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал: "Больше, чем в предыдущем году".

"Мы смотрим с оптимизмом. Планово...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,3865 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,91 коп. и составил 12,3865 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,192 руб., максимальный - 12,661 руб. Было заключено 57725 сделок. Объем торгов составил 118734 млн...
.
19 марта 2026 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 марта
ЦБ РФ с 20 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13283,27 (-124,42) руб./грамм; на серебро - 214,39 (+0,01) руб./грамм; на платину - 5635,22 (-129,49) руб./грамм; на палладий - 4235,96 (-117,64) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
19 марта 2026 года 17:56
ЦБ РФ установил курс евро с 20 марта в размере 96,9155 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 96,9155 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 224,92 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 марта 2026 года 17:56
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 марта в размере 84,8379 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 марта, составляет 84,8379 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 171,20 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
19 марта 2026 года 17:52
Путин просит прокуратуру контролировать средства гособоронзаказа
Средства, выделяемые на гособоронзаказ и увеличение мощностей оборонно-промышленного комплекса страны, должны контролироваться органами прокуратуры, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение...    читать дальше
.
19 марта 2026 года 17:45
Январские продажи новостроек в США оказались хуже прогноза
В январе продажи новых домов в США упали на 17,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 587 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в январе будет продано 720 тыс. новостроек, по данным Trading...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.