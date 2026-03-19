Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4977,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4034,98 млрд руб.

19 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 4977,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4553,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4360,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 марта составили 4034,98 млрд руб. против 3996,29654 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

