СЕГОДНЯ:
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4977,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4034,98 млрд руб.
19 марта 2026 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4977,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 4034,98 млрд руб.
19 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 марта составили по Российской Федерации 4977,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4779,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4553,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4360,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 марта составили 4034,98 млрд руб. против 3996,29654 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
19 марта 2026 года 09:36
Объем ВВП Туркмении по итогам прошлого года превысил $77,4 млрд при росте на 6,3%, сообщил заместитель министра финансов и экономики Перхат Ягшиев на международном форуме "Инвестиции в будущее Туркменистана", который открылся в среду в Ашхабаде. Как сообщает электронное... читать дальше
19 марта 2026 года 09:27
Законопроект об искусственном интеллекте в РФ предполагает применение риск-ориентированного подхода к его регулированию, маркировку ИИ-контента, а также исключение дискриминационных алгоритмов и блокировку создания противоправного контента, сообщила вчера пресс-служба Минцифры... читать дальше
19 марта 2026 года 09:19
Доллар США дешевеет к евро, фунту стерлингов и иене на торгах в четверг. В четверг очередные заседания проведут Европейский центральный банк (ЕЦБ), Банк Англии. ЕЦБ не станет менять ключевые процентные ставки на предстоящем заседании, прогнозирует большинство... читать дальше
19 марта 2026 года 09:13
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Банк Японии по итогам двухдневного заседания, закончившегося в четверг, сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995... читать дальше
В феврале 2026 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 6 129 договоров участия в долевом строительстве в отношении жилой и нежилой недвижимости. За месяц (январь 2026 года - 7 554 ДДУ) общее число первичных сделок снизилось на 19%. По сравнению с февралем 2025... читать дальше
Цены на огурцы в РФ, бившие рекорды в начале года, продолжают снижаться. Как сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат), с 11 по 16 марта (6 дней) огурцы подешевели на 7,6% против 8% за период с 3 по 10 марта (8 дней). Они остались в одиночестве в... читать дальше
Банк России на заседании в ближайшую пятницу снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.), до 15% годовых, считает подавляющее большинство аналитиков. Ряд экспертов допускает и более широкий шаг - снижение сразу на 100 б.п., до 14,5%. ЦБ в феврале снизил... читать дальше
Федеральная резервная система (ФРС) не будет снижать базовую процентную ставку, если не увидит прогресса в замедлении инфляции в США, заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам завершившегося в среду двухдневного... читать дальше
Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне ударов Ирана по объектам энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке, Brent торгуется выше отметки в $112 за баррель. QatarEnergy сообщила о ракетной атаке на промышленную зону Ras Laffan, где расположены заводы по... читать дальше
Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду упали в среднем на 1,5% после того, как Федеральная резервная система сохранила базовую процентную ставку в США на прежнем уровне и спрогнозировала лишь одно ее понижение в этом году. Глава американского ЦБ Джером... читать дальше
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 100 выпускам облигаций на общую сумму 9,41 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
Сегодня ожидаются погашения по 28 выпускам облигаций на общую сумму 62,42 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
Федеральная резервная система (ФРС) повысила прогноз инфляции в США (индекс PCE) на 2026 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%. Прогноз инфляции на 2027 год повышен до 2,2% с 2,1%, на 2028 год - оставлен на уровне декабрьского прогноза в 2%, говорится в сообщении... читать дальше
Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку на уровне 0,75% годовых - это максимальный уровень более чем за 30 лет (с сентября 1995 года). Восемь из девяти членов руководства центробанка проголосовали за такое решение, говорится в сообщении по итогам заседания.... читать дальше
Производители пищевой продукции в РФ в феврале этого года по сравнению с январем снизили цены на свою продукцию на 1%, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с февралем 2025 года цены снизились на 0,7%. Как сообщалось, в январе 2026 года... читать дальше
