Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,1279 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,0285 руб., максимальный - 12,198 руб. Было заключено 119682 сделки. Объем торгов составил 162562,88 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,1895 руб. за юань.

18 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21,22 коп. и составил 12,1279 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 56186,950 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 254,053 млрд руб., или на...

Цены производителей промышленных товаров в РФ в феврале 2026 года выросли относительно предыдущего месяца на 0,5% после понижения на 2,5% в январе, на 1,6% в декабре 2025 года и на 0,9% в ноябре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). До этого цены... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ с 11 по 16 марта (укороченная статистическая неделя из-за дополнительного выходного в начале марта) выросли относительно предыдущего периода на 0,25% после того, как повышались 0,15% с 3 по 10 марта (восьмидневная статистическая неделя связана... читать дальше

Инфляция в РФ с 11 по 16 марта (расчет за 6 дней) составила 0,08% после 0,11% с 3 по 10 марта (из-за праздника расчет за 8 дней), 0,08% с 25 февраля по 2 марта (за 6 дней), 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги разнонаправленно. Индекс МосБиржи вырос вслед за дорожающей нефтью из-за напряженности на Ближнем Востоке и на фоне ослабления рубля. Сдерживающим фактором выступала сохраняющаяся неопределенность относительно дальнейших трехсторонних... читать дальше

Южнокорейская Samsung Electronics планирует начать массовое производство ИИ-чипов на заводе в Техасе для американского производителя электромобилей Tesla во второй половине 2027 года. Как сообщается в пресс-релизе Samsung, компания также стремится расширить партнерство... читать дальше

Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что приветствует скоординированные действия Международного энергетического агентства (МЭА) по высвобождению на мировой рынок около 400 млн баррелей нефти для компенсации потерь в поставках и обеспечения стабильности. "Это стало признаком... читать дальше

Рост цен на нефть ускорился в ходе торгов в среду на фоне угроз Ирана ответить на удар Израиля по газовому месторождению "Южный Парс". Власти Ирана призвали жителей Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, находящихся неподалеку от нефтяных объектов, немедленно эвакуироваться,... читать дальше

Еврокомиссия обозначила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке крайне важно избегать любых ненужных барьеров для импорта нероссийского газа в ЕС. Как говорится в сообщении ЕК, в этом контексте Комиссия опубликовала обновленные рекомендации по реализации регламента... читать дальше

Добыча и экспорт нефти из Саудовской Аравии в январе слабо изменились относительно предыдущего месяца, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). Объем экспортных поставок составил 6,993 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,988 млн б/с в декабре.... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,43 коп. и составил 12,1374 руб. Минимальный курс юаня составил 12,039 руб., максимальный - 12,202 руб. Была заключена 46681 сделка. Объем торгов составил 74292,35... читать дальше

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6,16 млн баррелей, до максимальных с июня 2024 года 449,3 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 13 марта, сократились... читать дальше

Американские фондовые индексы начали сессию в среду снижением на данных об ускорении темпов производственной инфляции в стране, а также из-за нового скачка цен на нефть. Цены производителей в США (индекс PPI) в феврале выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца,... читать дальше

ЦБ РФ с 19 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13407,69 (+253,88) руб./грамм; на серебро - 214,38 (+6,48) руб./грамм; на платину - 5764,71 (+187,01) руб./грамм; на палладий - 4353,6 (+137,41) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 марта, составляет 83,1259 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 121,56 коп. Это автоматическое сообщение.

