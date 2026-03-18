18 марта 2026 года 09:35
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4553,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3996,3 млрд руб.
18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 4553,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4360,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4633,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4426,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 3996,3 млрд руб. против 3981,89052 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
18 марта 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 11,13 пункта (0,39%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2864,66 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2868,13 (+0,51%) пункта,... читать дальше
.18 марта 2026 года 13:14
Потребительские цены в еврозоне в феврале 2026 года увеличились на 1,9% в годовом выражении, говорится в окончательном отчете статистического управления Европейского союза (Евростата). Инфляция ускорилась по сравнению с 1,7% месяцем ранее. Окончательные данные совпали с... читать дальше
.18 марта 2026 года 13:07
Китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. увеличил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 14%, выручку - на 13%. Таким образом, компания фиксирует двузначный рост основных финпоказателей пятый квартал подряд. Как говорится в пресс-релизе, квартальная... читать дальше
.18 марта 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 82,207 руб.
Максимальное значение за месяц (с 16 февраля по 18 марта) - 82,207 руб. за доллар, минимальное значение - 77,467 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 3,88 руб. Это автоматическое сообщение.
.18 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 18 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 93,38/100,04 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 93,38/100,04 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 24 коп., Cредний курс продажи вырос...
.18 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 18 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 82,21/88,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 82,21/88,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи...
.18 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 18 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 83,3/86,3 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 83,3/86,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 140 коп., средний...
.18 марта 2026 года 12:59
Минэкономразвития рассчитывает на скорейшее принятие закона о санации и реструктуризации в рамках реформы банкротства
Минэкономразвития рассчитывает на принятие в весеннюю сессию Госдумы поправок к закону о банкротстве, предусматривающих создание института добанкротной санации предприятий-должников и судебной процедуры реструктуризации долгов, сообщил в среду министр экономического развития... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:53
Фондовые индексы стран Западной Европы растут в среду, демонстрируя позитивную динамику третий день подряд. Поддержку рынкам акций оказывают сообщения о том, что власти Ирака и правительство автономного Иракского Курдистана достигли соглашения о возобновлении экспорта... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:45
Основными внутренними вызовами для долгосрочного устойчивого роста экономики являются бюджетные ограничение, нарастание конкуренции с импортом, замедление инвестиций, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая сегодня на коллегии Минэкономразвития. По... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:41
Фондовые индексы стран Западной Европы растут в среду, демонстрируя позитивную динамику третий день подряд. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 12:10 мск повысился на 0,55% - до 605,79 пункта. Британский индикатор FTSE 100... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:37
Сейчас идет цикл снижения ключевой ставки, в ЦБ РФ прилагают максимум усилий, чтобы нормализовать ДКП - Решетников
Банк России прилагает максимум усилий по нормализации ДКП, для этого необходима и долгосрочная стабильность бюджетной системы, правительство приоритизирует расходы на поддержку секторов, которые обеспечивают экономический рост, заявил министр экономического развития РФ Максим... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:19
Правительство Швейцарии ухудшило прогноз роста ВВП страны в 2026 году до 1% с ожидавшихся ранее 1,1% из-за скачка цен на энергоносители на фоне войны на Ближнем Востоке. Прогноз на 2027 год остался на уровне 1,7%. "Война на Ближнем Востоке привела к резкому... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:11
Поддержка производителей продукции из редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) через субсидирование скидок для потребителей может быть увеличена за счет повышения размера скидки с нынешних 15% до 30%, сейчас этот вопрос находится на обсуждении, сообщил начальник отдела... читать дальше
.18 марта 2026 года 12:03
"Московская биржа" 23 марта начинает расчет и публикацию новых индикаторов рынка драгоценных металлов - фиксингов серебра, платины и палладия, говорится в сообщении торговой площадки. Фиксинги будут рассчитываться ежедневно в 12:30 мск на основании данных о заявках и... читать дальше
.18 марта 2026 года 11:55
"Россети Томск" за 2025 год увеличили чистую прибыль по МСФО в 1,6 раза, "Россети Северо-Запад" - в 3 раза
ПАО "Россети Томск" в 2025 году получило 346,6 млн рублей чистой прибыли по МСФО, говорится в отчете компании. В 2024 году компания получила 220,1 млн рублей чистой прибыли по МСФО. Таким образом, показатель вырос в 1,6 раза. Выручка в прошлом году возросла на... читать дальше
