Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4553,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3996,3 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 марта составили по Российской Федерации 4553,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4360,2 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4633,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4426,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 марта составили 3996,3 млрд руб. против 3981,89052 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

