.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9157 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
В феврале инфляция в РФ с устранением сезонности снизилась
ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в феврале она снизилась, вернувшись на уровень сентября 2025 года. Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в феврале 2026...
 
Число проверок бизнеса в 2025 году сократилось на 7%
В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение...
 
17 марта 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9157 руб.

 0  
17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,76 коп. и составил 11,9157 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8065 руб., максимальный - 12,021 руб. Была заключена 65491 сделка. Объем торгов составил 106086 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0025 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 марта снизилась на 0,21% и составила 55932,897 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55932,897 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,186 млрд руб., или на...
.
.
17 марта 2026 года 19:03
Минэкономразвития предлагает случайный выбор управляющих для самостоятельно инициированных банкротств
Процедура случайного выбора арбитражных управляющих в дела о несостоятельности с 2030 года будет распространена на инициированные должниками дела о собственной несостоятельности, при этом возможность участия в процедуре будет поставлена в зависимость от масштаба бизнеса банкрота...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:56
Индеккс МосБиржи по окончании основной сессии почти не изменился, РТС упал на 1%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов после утреннего роста вместе с нефтью на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:46
Минэкономразвития намерено ограничить доступ малых площадок к крупным торгам в банкротстве
Минэкономразвития предлагает ограничить проведение крупных банкротных торгов на электронных площадках с низкой рыночной долей, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства.

По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:45
Нефть замедлила рост, Brent около $101,5 за баррель
Цены на нефть замедлили подъем вечером во вторник, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск повысилась на $1,28 (1,28%), до $101,49 за баррель.

Фьючерсы на...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:37
Контейнерный рынок РФ снизился за 2 месяца на 1,7%
Российский контейнерный рынок в январе-феврале этого года сократился на 1,7% относительно аналогичного периода 2025 г., сообщил заместитель генерального директора УК "Дело" Андрей Соколов на форуме "ТрансРоссия-2026".

"Если говорить о динамике, то за два месяца 2026...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:28
Волгоградский "Каустик" за прошлый год снизил чистую прибыль в 6,5 раза
АО "Каустик" (Волгоград, входит в группу компаний "Никохим") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,3 млрд рублей, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж снизилась на 7,1% - до 31,8 млрд...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:19
Реальный эффективный курс рубля в феврале вырос на 0,7%, в январе-феврале - на 2,5%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2026 года вырос на 0,7% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:14
Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Министр энергетики Испании Сара Аагесен объявила о решении высвободить 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в течение 90 дней, сообщает во вторник местная газета "Паис".

Министр энергетики отметила, что высвобождение пройдет в несколько этапов, первая фаза...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:02
Китайский юань поднялся выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 г.
Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки поднялись выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года.

Курс юаня составил 12,002 руб. в 17:50 мск, что на 18,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9031 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,51 коп. и составил 11,9031 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,808 руб., максимальный - 12,0135 руб. Было заключено 13987 сделок. Объем торгов составил 25867,12...
.
17 марта 2026 года 17:55
Федрезерв не станет менять ставку на предстоящем заседании, считают экономисты
Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых по итогам заседания 17-18 марта, прогнозируют экономисты и аналитики.

Эксперты будут ждать сигналов о том, как Федрезерв намерен действовать в случае ускорения инфляции...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 марта
ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13153,81 (+8,23) руб./грамм; на серебро - 207,9 (-10,2) руб./грамм; на платину - 5577,7 (+165,31) руб./грамм; на палладий - 4216,19 (+15,53) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
17 марта 2026 года 17:40
Qualcomm анонсировал buyback на $20 млрд
Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, анонсировала новую программу обратного выкупа акций и повысила квартальные дивиденды.

Как говорится в пресс-релизе компании, совет директоров...    читать дальше
.
17 марта 2026 года 17:39
ЦБ РФ установил курс евро с 18 марта в размере 93,1557 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 93,1557 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,02 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.