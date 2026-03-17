.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9157 руб.
.
17 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9157 руб.
|0
17 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,76 коп. и составил 11,9157 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8065 руб., максимальный - 12,021 руб. Была заключена 65491 сделка. Объем торгов составил 106086 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,0025 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
17 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 марта снизилась на 0,21% и составила 55932,897 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55932,897 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,186 млрд руб., или на...
.17 марта 2026 года 19:03
Минэкономразвития предлагает случайный выбор управляющих для самостоятельно инициированных банкротств
Процедура случайного выбора арбитражных управляющих в дела о несостоятельности с 2030 года будет распространена на инициированные должниками дела о собственной несостоятельности, при этом возможность участия в процедуре будет поставлена в зависимость от масштаба бизнеса банкрота... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов после утреннего роста вместе с нефтью на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:46
Минэкономразвития предлагает ограничить проведение крупных банкротных торгов на электронных площадках с низкой рыночной долей, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства. По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:45
Цены на нефть замедлили подъем вечером во вторник, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск повысилась на $1,28 (1,28%), до $101,49 за баррель. Фьючерсы на... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:37
Российский контейнерный рынок в январе-феврале этого года сократился на 1,7% относительно аналогичного периода 2025 г., сообщил заместитель генерального директора УК "Дело" Андрей Соколов на форуме "ТрансРоссия-2026". "Если говорить о динамике, то за два месяца 2026... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:28
АО "Каустик" (Волгоград, входит в группу компаний "Никохим") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,3 млрд рублей, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании. Выручка от продаж снизилась на 7,1% - до 31,8 млрд... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:19
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2026 года вырос на 0,7% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте. При этом индекс реального эффективного курса... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:14
Министр энергетики Испании Сара Аагесен объявила о решении высвободить 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в течение 90 дней, сообщает во вторник местная газета "Паис". Министр энергетики отметила, что высвобождение пройдет в несколько этапов, первая фаза... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:02
Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки поднялись выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года. Курс юаня составил 12,002 руб. в 17:50 мск, что на 18,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом... читать дальше
.17 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,51 коп. и составил 11,9031 руб. Минимальный курс юаня составил 11,808 руб., максимальный - 12,0135 руб. Было заключено 13987 сделок. Объем торгов составил 25867,12...
.17 марта 2026 года 17:55
Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых по итогам заседания 17-18 марта, прогнозируют экономисты и аналитики. Эксперты будут ждать сигналов о том, как Федрезерв намерен действовать в случае ускорения инфляции... читать дальше
.17 марта 2026 года 17:42
ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13153,81 (+8,23) руб./грамм; на серебро - 207,9 (-10,2) руб./грамм; на платину - 5577,7 (+165,31) руб./грамм; на палладий - 4216,19 (+15,53) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.17 марта 2026 года 17:40
Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, анонсировала новую программу обратного выкупа акций и повысила квартальные дивиденды. Как говорится в пресс-релизе компании, совет директоров... читать дальше
.17 марта 2026 года 17:39
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 93,1557 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,02 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.