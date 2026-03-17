Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4633,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3981,89 млрд руб.

17 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 марта составили по Российской Федерации 4633,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4426,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4718,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4487,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 марта составили 3981,89 млрд руб. против 3922,12682 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.