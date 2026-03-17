Главная  /  Все новости  /  Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4633,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3981,89 млрд руб.
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Рейтинг российских банков за февраль
В феврале 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
В феврале инфляция в РФ с устранением сезонности снизилась
ЦБ РФ накануне совета директоров по ключевой ставке опубликовал данные по сезонно сглаженной инфляции: в феврале она снизилась, вернувшись на уровень сентября 2025 года. Как следует из опубликованных Банком России данных, инфляция в феврале 2026...
 
Число проверок бизнеса в 2025 году сократилось на 7%
В России в 2025 г. было проведено 273 000 проверок, что на 7% меньше, чем годом ранее (294 000). Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании по итогам контрольно-надзорной деятельности (КНД) в 2025 г. Количественное снижение...
 
17 марта 2026 года 09:09

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4633,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3981,89 млрд руб.

 0  
17 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 марта составили по Российской Федерации 4633,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4426,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4718,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4487,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 марта составили 3981,89 млрд руб. против 3922,12682 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
17 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 марта снизилась на 0,21% и составила 55932,897 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55932,897 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 115,186 млрд руб., или на...
17 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,9157 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,76 коп. и составил 11,9157 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8065 руб., максимальный - 12,021 руб. Была заключена 65491 сделка. Объем торгов составил 106086 млн...
17 марта 2026 года 19:03
Минэкономразвития предлагает случайный выбор управляющих для самостоятельно инициированных банкротств
Процедура случайного выбора арбитражных управляющих в дела о несостоятельности с 2030 года будет распространена на инициированные должниками дела о собственной несостоятельности, при этом возможность участия в процедуре будет поставлена в зависимость от масштаба бизнеса банкрота...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:56
Индеккс МосБиржи по окончании основной сессии почти не изменился, РТС упал на 1%
Рынок акций РФ завершил торги снижением индексов после утреннего роста вместе с нефтью на фоне сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский ASX...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:46
Минэкономразвития намерено ограничить доступ малых площадок к крупным торгам в банкротстве
Минэкономразвития предлагает ограничить проведение крупных банкротных торгов на электронных площадках с низкой рыночной долей, сообщил источник "Интерфакса", знакомый с предложениями министерства.

По его словам, такие предложения содержатся в редакции поправок в закон о...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:45
Нефть замедлила рост, Brent около $101,5 за баррель
Цены на нефть замедлили подъем вечером во вторник, заметно отступив от достигнутых ранее максимумов.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:12 мск повысилась на $1,28 (1,28%), до $101,49 за баррель.

Фьючерсы на...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:37
Контейнерный рынок РФ снизился за 2 месяца на 1,7%
Российский контейнерный рынок в январе-феврале этого года сократился на 1,7% относительно аналогичного периода 2025 г., сообщил заместитель генерального директора УК "Дело" Андрей Соколов на форуме "ТрансРоссия-2026".

"Если говорить о динамике, то за два месяца 2026...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:28
Волгоградский "Каустик" за прошлый год снизил чистую прибыль в 6,5 раза
АО "Каустик" (Волгоград, входит в группу компаний "Никохим") в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 1,3 млрд рублей, что в 6,5 раза меньше, чем в 2024 году, говорится в отчете компании.

Выручка от продаж снизилась на 7,1% - до 31,8 млрд...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:19
Реальный эффективный курс рубля в феврале вырос на 0,7%, в январе-феврале - на 2,5%
Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в феврале 2026 года вырос на 0,7% по отношению к январю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

При этом индекс реального эффективного курса...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:14
Испания высвободит 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов
Министр энергетики Испании Сара Аагесен объявила о решении высвободить 11,5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в течение 90 дней, сообщает во вторник местная газета "Паис".

Министр энергетики отметила, что высвобождение пройдет в несколько этапов, первая фаза...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:02
Китайский юань поднялся выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 г.
Китайский юань заметно усилил темпы роста на Московской бирже на торгах во вторник, его котировки поднялись выше 12 руб. впервые с 11 сентября 2025 года.

Курс юаня составил 12,002 руб. в 17:50 мск, что на 18,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом...    читать дальше
17 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,9031 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 15,51 коп. и составил 11,9031 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,808 руб., максимальный - 12,0135 руб. Было заключено 13987 сделок. Объем торгов составил 25867,12...
17 марта 2026 года 17:55
Федрезерв не станет менять ставку на предстоящем заседании, считают экономисты
Федеральная резервная система (ФРС) сохранит базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых по итогам заседания 17-18 марта, прогнозируют экономисты и аналитики.

Эксперты будут ждать сигналов о том, как Федрезерв намерен действовать в случае ускорения инфляции...    читать дальше
17 марта 2026 года 17:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 марта
ЦБ РФ с 18 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13153,81 (+8,23) руб./грамм; на серебро - 207,9 (-10,2) руб./грамм; на платину - 5577,7 (+165,31) руб./грамм; на палладий - 4216,19 (+15,53) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
17 марта 2026 года 17:40
Qualcomm анонсировал buyback на $20 млрд
Американская Qualcomm Inc., один из крупнейших в мире производителей полупроводниковых компонентов для беспроводной связи, анонсировала новую программу обратного выкупа акций и повысила квартальные дивиденды.

Как говорится в пресс-релизе компании, совет директоров...    читать дальше
17 марта 2026 года 17:39
ЦБ РФ установил курс евро с 18 марта в размере 93,1557 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 марта, составляет 93,1557 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 50,02 коп.

Это автоматическое сообщение.
