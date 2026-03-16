Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7581 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 83666 сделок. Объем торгов составил 93090,14 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,82 руб. за юань.

16 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,81 коп. и составил 11,7581 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56048,083 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 217,413 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,81 коп. и составил 11,7581 руб. Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 83666 сделок. Объем торгов составил 93090,14 млн... Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 83666 сделок. Объем торгов составил 93090,14 млн...

Китай в январе-феврале увеличил добычу нефти на 1,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года - до 35,73 млн тонн, сообщило Государственное статистическое управление. Объем нефтепереработки вырос на 1,9% и составил 122,63 млн тонн. Добыча природного газа повысилась... Добыча природного газа повысилась... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за откатом нефти. Азиатские рынки акций закрылись преимущественно снижением (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite... Азиатские рынки акций закрылись преимущественно снижением (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

Скидки на российскую нефть Urals за первые две недели марта растут на условиях отгрузки в российских западных портах, при поставке в порты Индии и Китая - уменьшаются, стоимость сорта ESPO растет к февралю, свидетельствуют котировки агентства Argus, с которыми ознакомился... читать дальше

Средний размер пенсии у женщин в Европейском союзе в 2024 году был на 24,5% ниже, чем у мужчин, сообщило статистическое управление ЕС. Наибольшие различия зафиксированы на Мальте (40,3%), в Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%). В то же время наименьший разрыв... Наибольшие различия зафиксированы на Мальте (40,3%), в Нидерландах (36,3%) и Австрии (35,6%). В то же время наименьший разрыв... читать дальше

Чистый убыток АО "Атомэнергопром" в 2025 г. составил 85,7 млрд руб. против прибыли 42,78 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 6%, до 5,95 млрд руб. Убыток от продаж снизился на 1,1%, до 8,21 млрд руб. Убыток от продаж снизился на 1,1%, до 8,21 млрд руб. Заемные средства... Заемные средства... читать дальше

Мировым энергетическим рынкам понадобится время для восстановления после кризиса, вызванного блокадой Ормузского пролива, даже если беспрепятственное движение по нему будет восстановлено завтра, считает глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих... читать дальше

Средняя ожидаемая при рождении продолжительность жизни в странах Европейского союза в 2024 году составила 81,5 года, увеличившись на 0,1 года по сравнению с 2023 годом, сообщило статистическое управление ЕС. При этом показатель достиг рекорда с начала ведения расчетов в 2002... читать дальше

Головная компания ПАО "Газпром" за 2025 год получила 11,285 млрд рублей чистой прибыли по сравнению с чистым убытком в 1,076 трлн рублей за 2024 год, сообщил эмитент. Выручка сократилась на 7% - до 5,846 трлн рублей, в том числе на6% - выручка от продажи газа, до 3,674... Выручка сократилась на 7% - до 5,846 трлн рублей, в том числе на6% - выручка от продажи газа, до 3,674... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,51 коп. и составил 11,748 руб. Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,8435 руб. Было заключено 13573 сделки. Объем торгов составил 22731,04 млн... Минимальный курс юаня составил 11,63 руб., максимальный - 11,8435 руб. Было заключено 13573 сделки. Объем торгов составил 22731,04 млн...

ЦБ РФ с 17 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13145,58 (-86,51) руб./грамм; на серебро - 218,1 (-6,38) руб./грамм; на платину - 5412,39 (-133,11) руб./грамм; на палладий - 4200,66 (-34,56) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 92,6555 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 67,08 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 марта, составляет 81,0517 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 82,63 коп.

Кения планирует построить работающую на газе электростанцию мощностью 1,2 ГВт недалеко от порта Момбаса. Власти страны ищут консультантов для разработки и структурирования проекта, стоимость которого оценивается в $2,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Государственная... Власти страны ищут консультантов для разработки и структурирования проекта, стоимость которого оценивается в $2,9 млрд, сообщает агентство Bloomberg. Государственная... читать дальше

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают статданные и перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС), продолжая следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Объем промышленного производства в США в... Объем промышленного производства в США в... читать дальше

