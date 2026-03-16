.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4718,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3922,13 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в феврале составила 0,73%
Рост потребительских цен в феврале 2026 года составил 0,73% оказался выше ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,55%
 
Гражданам-банкротам оставят 10% от продажи ипотечного жилья, но не более оплаченной банку суммы
Обанкротившийся гражданин сможет получить 10% от выручки с продажи ипотечной недвижимости для обеспечения его вместе с членами семьи жильем, но не более суммы внесенных платежей банку, а также остаток средств после расчетов с кредиторами и погашения...
 
Допдоходы от введения СПОТ в 2026-2028 гг. могут составить 300 млрд руб.
Правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов о запуске в РФ системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) и ожидает поступления дополнительных косвенных налогов уже в 2026 г. в размере 50 млрд руб., в 2027 г. - 100 млрд руб. и до 150 млрд...
 
Стоимость новых импортных грузовиков в 2026 г. вырастет на 13–21%
Средняя стоимость импортной грузовой техники (массой от 3,5 т) в России в 2026 г. вырастет на 13–21% к уровню прошлого года. Такие оценки привели «Ведомостям» автолизинговые компании. По оценке аналитиков ГК «Альфа-лизинг», средняя стоимость...
 
16 марта 2026 года 09:10

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4718,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3922,13 млрд руб.

 0
16 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 4718,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4487,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4924,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4725,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 марта составили 3922,13 млрд руб. против 3610,55928 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
16 марта 2026 года 11:04
Кузбасс в январе-феврале сократил добычу угля на 6%, экспорт - на 11,5%
Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-феврале добыли 31,5 млн тонн угля, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщается в официальном телеграм-канале регионального министерства угольной промышленности.

На экспорт за в феврале...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:56
Спад цен на новостройки в КНР в феврале обновил максимум с июня 2025 года
Цены на новостройки в 70 крупных городах Китая в феврале снизились на 3,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Падение ускорилось по сравнению с январскими 3,1% и было самым существенным за восемь месяцев (с июня...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:47
Foxconn сократил квартальную чистую прибыль на 2,4%
Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 2,4% относительно того же периода прошлого года - до 45,51 млрд новых...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:39
В Москве ввели обязательное раскрытие информации для застройщиков ИЖС
В Москве ввели обязательное раскрытие информации для застройщиков, которые возводят частные дома с использованием эскроу счетов, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"В Москве вступил в силу новый вид регионального государственного контроля (надзора) за...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:31
Сбербанк на 8,2% увеличил в 2025 г. чистую прибыль по РСБУ с учетом СПОД
Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 8,2% - до 1 трлн 682,7 млрд рублей, следует из годовой бухгалтерской отчетности банка.

Ранее сообщалось, что до СПОД чистая прибыль Сбербанк в 2025 году выросла на 8,4% -...
.
16 марта 2026 года 10:27
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:30 мск 16 марта растет
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,48 пункта (0,539%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2887,34 пункта.

По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,07 пункта (0,538%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:24
Премьер Польши заявил о реальности выхода страны из ЕС
Выход Польши из Евросоюза представляет "реальную угрозу" так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий, заявил премьер-министр Дональд Туск.

"Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации и...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:17
Азербайджан на 11% снизил импорт нефти в 2025 г.
Азербайджан в 2025 году импортировал 1,66 млн тонн нефти на $772,9 млн, говорится в материалах Госкомитета по статистике.

Импорт нефти в количественном выражении уменьшился на 11%, в стоимостном - на 24,2%.

Основной объем нефти (91,8%) был ввезен из России -...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:11
Рубль немного дешевеет в паре с юанем в начале торгов на Мосбирже
Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль понизился в ожидании свежих новостных драйверов.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,672 руб. (+2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,16 коп....
.
16 марта 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на 0,5%
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на фоне ралли мировых цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке, а также на оптимистичных данных Росстата о продолжающемся замедлении инфляции в России.

Европейские фондовые индексы в пятницу продлили...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 16 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,56/87,54 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,56/87,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...
.
16 марта 2026 года 09:59
Выручка РФ от экспорта продукции АПК в ЕАЭС в 2025 г. достигла рекордных $9 млрд
Выручка РФ от экспорта продукции АПК в страны ЕАЭС в 2025 году выросла на 23%, почти до $9 млрд, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Это рекордный показатель с 2015 года, когда вступил в силу договор о создании...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:53
ЮФО намерен привлечь в этом году порядка 3,2 трлн руб. инвестиций
Южный федеральный округ (ЮФО) в 2026 планирует привлечь более 3 трлн рублей инвестиций, сообщил в интервью "Интерфаксу" полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

"Сейчас прогнозировать инвестиционную активность довольно сложно, поскольку многие...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:47
"ТНС энерго" получила прибыль по РСБУ в 2025 г. после убытка годом ранее
ПАО "ГК ТНС энерго" по итогам 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 10,02 млрд руб. после убытка в 21,32 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Ее выручка составила 3,52 млрд руб., сократившись почти на 25%. Себестоимость продаж выросла с...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:41
В январе-феврале промпроизводство и розничные продажи в КНР выросли сильнее прогнозов
Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает...    читать дальше
.
16 марта 2026 года 09:34
TMK Energy в 2026 г. намерена выйти на коммерческую добычу газа до 3 тыс. куб. м в сутки
Австралийская TMK Energy Limited, эксплуатирующая метаноугольное месторождение Gurvantes XXXV (крупнейшее по запасам в Монголии) в пустыне Гоби, считает коммерчески рентабельным объем добычи газа в 3 тыс. куб. м в сутки и намерена выйти на этот показатель в 2026 году, говорится...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.