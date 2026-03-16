Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4718,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3922,13 млрд руб.
16 марта 2026 года 09:10
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4718,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3922,13 млрд руб.
16 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 марта составили по Российской Федерации 4718,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4487,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4924,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4725,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 марта составили 3922,13 млрд руб. против 3610,55928 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
16 марта 2026 года 11:04
Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе-феврале добыли 31,5 млн тонн угля, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года, сообщается в официальном телеграм-канале регионального министерства угольной промышленности. На экспорт за в феврале... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:56
Цены на новостройки в 70 крупных городах Китая в феврале снизились на 3,2% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ) страны. Падение ускорилось по сравнению с январскими 3,1% и было самым существенным за восемь месяцев (с июня... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:47
Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology), крупнейший в мире производитель электроники по контрактам и поставщик Apple, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль на 2,4% относительно того же периода прошлого года - до 45,51 млрд новых... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:39
В Москве ввели обязательное раскрытие информации для застройщиков, которые возводят частные дома с использованием эскроу счетов, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора. "В Москве вступил в силу новый вид регионального государственного контроля (надзора) за... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:31
Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) на 8,2% - до 1 трлн 682,7 млрд рублей, следует из годовой бухгалтерской отчетности банка. Ранее сообщалось, что до СПОД чистая прибыль Сбербанк в 2025 году выросла на 8,4% -...
.16 марта 2026 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 15,48 пункта (0,539%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2887,34 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 6,07 пункта (0,538%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:24
Выход Польши из Евросоюза представляет "реальную угрозу" так как за него выступает президент Кароль Навроцкий и ряд представленных в парламенте партий, заявил премьер-министр Дональд Туск. "Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации и... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:17
Азербайджан в 2025 году импортировал 1,66 млн тонн нефти на $772,9 млн, говорится в материалах Госкомитета по статистике. Импорт нефти в количественном выражении уменьшился на 11%, в стоимостном - на 24,2%. Основной объем нефти (91,8%) был ввезен из России -... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:11
Китайский юань подрос в начале торгов на Московской бирже, рубль понизился в ожидании свежих новостных драйверов. По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,672 руб. (+2,15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 2,16 коп....
.16 марта 2026 года 10:03
Основная сессия на Мосбирже началась ростом индексов на фоне ралли мировых цен на нефть из-за военных действий на Ближнем Востоке, а также на оптимистичных данных Росстата о продолжающемся замедлении инфляции в России. Европейские фондовые индексы в пятницу продлили... читать дальше
.16 марта 2026 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск 16 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 81,56/87,54 руб.
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 81,56/87,54 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 127 коп., Cредний курс продажи...
.16 марта 2026 года 09:59
Выручка РФ от экспорта продукции АПК в страны ЕАЭС в 2025 году выросла на 23%, почти до $9 млрд, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов. Это рекордный показатель с 2015 года, когда вступил в силу договор о создании... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:53
Южный федеральный округ (ЮФО) в 2026 планирует привлечь более 3 трлн рублей инвестиций, сообщил в интервью "Интерфаксу" полномочный представитель президента РФ в ЮФО Владимир Устинов. "Сейчас прогнозировать инвестиционную активность довольно сложно, поскольку многие... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:47
ПАО "ГК ТНС энерго" по итогам 2025 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 10,02 млрд руб. после убытка в 21,32 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании. Ее выручка составила 3,52 млрд руб., сократившись почти на 25%. Себестоимость продаж выросла с... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:41
Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ). Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает... читать дальше
.16 марта 2026 года 09:34
Австралийская TMK Energy Limited, эксплуатирующая метаноугольное месторождение Gurvantes XXXV (крупнейшее по запасам в Монголии) в пустыне Гоби, считает коммерчески рентабельным объем добычи газа в 3 тыс. куб. м в сутки и намерена выйти на этот показатель в 2026 году, говорится... читать дальше
