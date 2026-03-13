.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Стоимость активов под управлением УК в 2025 году выросла на 24%
Стоимость активов под управлением управляющих компаний (УК) в четвертом квартале 2025 года достигла 32,6 трлн рублей, что на 4,1% больше в квартальном выражении и на 24,2% в годовом, говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний"...
 
Камбину предложили поискать более амбициозный подход к внедрению ИИ
Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-отрасль, поручил Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) доработать ключевые показатели эффективности (КПЭ) по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях. КПЭ - это целевые...
 
13 марта 2026 года 09:13

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4924,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3610,56 млрд руб.

 0
13 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 4924,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4725,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5150,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4949,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 марта составили 3610,56 млрд руб. против 3557,18492 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
13 марта 2026 года 14:09
Лихачев: специалисты РФ будут присутствовать на иранской АЭС "Бушер", пока будет возможность
Российские специалисты продолжат работу на атомной электростанции "Бушер" в Иране до тех пор, пока это будет возможно, заявил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Пока будет позволять возможность, мы будем присутствовать и делать все, чтобы и "Бушер-1" работал...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 14:00
Аналитики прогнозируют рост ВВП РФ в феврале на 0,9%, инфляцию на уровне 0,55%
Рост промпроизводства в РФ в феврале 2026 года, согласно ожиданиям экономистов, составил 0,9% в годовом выражении, инфляция за прошлый месяц - 0,55%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в феврале, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:53
Биржевые цены на Аи-95 выросли на 5,83%, на Аи-92 - на 7,33% за неделю
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 5,83% - до 68595 руб./т, на Регуляр-92 - на 7,33%, до 64462 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей...
.
13 марта 2026 года 13:44
Январская безработица в ОЭСР осталась на уровне 5%
Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития в январе осталась на уровне предыдущего месяца - 5%, говорится в сообщении ОЭСР. Показатель держится вблизи уровня 5% с апреля 2022 года.

В 18 странах безработица в январе не изменилась...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:34
В феврале объем нового банковского кредитования в КНР упал в пять раз
Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в феврале упал более чем в пять раз - до 900 млрд юаней ($130 млрд) по сравнению с 4,71 трлн юаней месяцем ранее, сообщил Народный банк Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали этот показатель на уровне...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:26
Банк России отметил большое количество физлиц, затронутых дефолтами по корпоративным бондам в 2025 г.
Одной из особенностей 2025 года стало большое количество розничных инвесторов, которые были затронуты дефолтами по корпоративным бондам: вложения населения в облигации эмитентов, которые впервые допустили дефолт в прошлом году, составили 22 млрд рублей, сообщается в Обзоре...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:19
ЦБ: финансовый и нефтегазовый секторы занимают более 50% портфеля розничных инвесторов
Портфели акций и облигаций розничных инвесторов сосредоточены преимущественно в бумагах двух секторов - финансового и нефтегазового, говорится в докладе Банка России "Рынок розничных инвестиций".

Финансовый сектор занимает 35,4% портфеля, нефтегазовый - 20,2%, ОФЗ,...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 13 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 12,43 пункта (0,433%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2884,51 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2891,26 (+0,67%) пункта,...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:11
Число ночевок туристов в странах ЕС в 2025 году увеличилось до рекордных 3,09 млрд
Туристы провели в общей сложности 3,09 млрд ночей в гостиницах, хостелах и съемных апартаментах в Европейском союзе в 2025 году, согласно окончательным расчетам статистического управления ЕС. Это на 2,2% (на 66,4 млн) выше показателя за 2024 год и является рекордом.

При...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 80,26 руб.
Максимальное значение за месяц (с 11 февраля по 13 марта) - 80,26 руб. за доллар, минимальное значение - 77,467 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,10 руб.

13 марта 2026 года 13:04
Власти Филиппин и Шри-Ланки рассматривают возможность импорта нефти из России
Министерство иностранных дел Филиппин подтвердило, что страна изучает возможность закупок российской нефти на фоне ситуации на Ближнем Востоке, сообщает в пятницу местный телеканал Bilyonaryo News Channel.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что Филиппины...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 13 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 80,26/84,89 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 80,26/84,89 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 45 коп., Cредний курс продажи...
.
13 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 13 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,7/81,25 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,7/81,25 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 20 коп., средний...
.
13 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 13 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,67/95,98 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,67/95,98 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.
13 марта 2026 года 12:57
Годовой чистый убыток ДВМП по РСБУ вырос в 12 раз
ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) нарастило в 2025 году чистый убыток по РСБУ в 12 раз, по сравнению с 2024 годом, до 4,214 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась на 28%, до 6,034...    читать дальше
.
13 марта 2026 года 12:49
ДКП должна оставаться жесткой для обеспечения снижения инфляции, считают в ЦБ РФ
Денежно-кредитная политика (ДКП) пока должна оставаться жесткой для минимизации вторичных эффектов от временных и разовых проинфляционных факторов, а также для обеспечения снижения инфляции и последующего закрепления ее на целевом уровне, говорится в обзоре ЦБ РФ.

"В...    читать дальше
.
