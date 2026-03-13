Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4924,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3610,56 млрд руб.

13 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 марта составили по Российской Федерации 4924,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4725,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5150,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4949,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 марта составили 3610,56 млрд руб. против 3557,18492 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.