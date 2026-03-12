.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 91,3893 руб.
.
12 марта 2026 года 17:46
ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 91,3893 руб.
|0
12 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 91,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,85 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 марта выросла на 0,45% и составила 56059,759 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56059,759 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,439 млрд руб., или на...
.12 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,44 коп. и составил 11,5281 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4745 руб., максимальный - 11,605 руб. Было заключено 59467 сделок. Объем торгов составил 70688,56...
.12 марта 2026 года 19:06
Динамика банковских требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной, требования к компаниям показали рост не выше 1%, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. Регулятор также отмечает, что в феврале, по оперативным данным,... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги в плюсе вместе с мировыми ценами на нефть (фьючерсы на Brent превышали $101 за баррель). При этом на мировых фондовых рынках преобладало негативное настроение. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:48
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 13 марта, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - скорректировались вниз на 3,95%, до 2323,65 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:41
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уточняет механизм принудительного перевода денежных средств с отдельных счетов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в опорный банк для ОПK. Законопроект вносит... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:32
Tesla Energy Ventures, энергетическое подразделение автопроизводителя Tesla, получило лицензию на поставки электроэнергии в Великобритании, сообщают западные СМИ. Местный регулятор энергетического рынка Ofgem выдал разрешение через семь месяцев после того, как компания... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:21
Цены на нефть прибавляют более 9% в четверг, Brent снова торгуется выше $100 за баррель. Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:12
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в феврале упали на 25% относительно того же месяца прошлого года - до 1,034 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В том числе продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составили 464... читать дальше
.12 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,69 коп. и составил 11,5186 руб. Минимальный курс юаня составил 11,475 руб., максимальный - 11,598 руб. Было заключено 14172 сделки. Объем торгов составил 23576,33...
.12 марта 2026 года 17:55
Сборы страховщиков РФ в 2026 году могут снизиться на 2,5% или вырасти на 12,5% в зависимости от сценария развития сегмента
Общие сборы российских страховщиков в 2026 году могут снизиться на 2,5% или вырасти на 12,5% в зависимости от сценария, который будет реализован в этом секторе финансового рынка страны, такой прогноз представила генеральный директор группы "Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба на... читать дальше
.12 марта 2026 года 17:48
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13173,99 (-69,55) руб./грамм; на серебро - 219,2 (-5,84) руб./грамм; на платину - 5605,25 (-45,82) руб./грамм; на палладий - 4207,12 (-53,43) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.12 марта 2026 года 17:46
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 91,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,85 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 марта 2026 года 17:46
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 79,0671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп. Это автоматическое сообщение.
.12 марта 2026 года 17:42
Координационные группы Еврокомиссии (ЕК) по нефти и газу, заседавшие в четверг, пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе нет рисков для снабжения стран ЕС нефтью и газом, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Координационная группа по нефти... читать дальше
.12 марта 2026 года 17:19
Нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели, считает министр энергетики США Кристофер Райт. "Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности", - сказал он в интервью телеканалу CNN. При этом, по его мнению, цены... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.