ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию
Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое...
 
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости". В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья,...
 
Россияне начали активнее гасить кредиты досрочно
В январе 2026 года россияне досрочно погасили на четверть больше кредитов, чем годом ранее, выяснили «Известия», изучив данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Продолжилась тенденция IV квартала 2025-го, когда заемщики раньше срока закрыли долги...
 
12 марта 2026 года 09:09

Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5150,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3557,18 млрд руб.

 0
12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 5150,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4949,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7892,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7656 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 3557,18 млрд руб. против 3663,88886 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Кредиты,  Остатки

 
НОВОСТИ
12 марта 2026 года 14:15
"Татнефть" снизила EBITDA в 2025 году на 30%
Свободный денежный поток "Татнефти" в 2025 году показал снижение вдвое, до 120,34 млрд рублей. Соответствующие данные приведены в анализе финансового состояния и результатов деятельности за год, проведенном руководством НК.

EBITDA компании составила 332,88 млрд рублей -...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 14:06
Депутаты приняли закон об упорядочении механизма реализации КРТ
Госдума РФ сегодня приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части уточнения содержания решения о комплексном развитии территории (КРТ).

"Данный законопроект уточняет решение о комплексном развитии территории для...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 14:00
В 4-м квартале выручка Daimler Truck сократилась на 11%, по итогам всего года - на 10%
Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG сократил скорректированную EBIT на 29% в 4-м квартале и снизил выручку на 11%.

Как сообщается в отчетности Daimler Truck, ее выручка в октябре-декабре снизилась до 12 млрд евро с 14,35 млрд евро за тот же...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:53
Цены на золото незначительно растут
Цены на золото слабо растут в четверг. Поддержку драгметаллу оказывает спрос на защитные активы из-за конфликта на Ближнем Востоке, а негативным фактором выступает укрепление доллара.

К 13:20 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:47
За год активы клиентов криптосервисов в Эстонии снизились на 41,5%
Криптоактивы клиентов работающих в Эстонии провайдеров криптоуслуг на конец 2025 года равнялись 1,66 млрд евро, сократившись за год на 41,5%, говорится в статотчете на сайте Банка Эстонии.

В том числе клиенты на конец 4-го квартала имели биткойны на сумму 623 млн евро...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:44
Суд отклонил жалобы ряда инвесторов на отказ в присоединении к процессу по иску ЦБ к Euroclear
Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобы трех розничных инвесторов на отказ допустить их к участию в деле по иску ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель инвесторов Владимир...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:39
Европейские фондовые рынки торгуются в минусе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают новости компаний и продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеров обескураживают продолжение роста цен на нефть и отсутствие признаков скорого завершения...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:31
В феврале было выдано наименьшее с 2024 г. число новых кредитных карт
В феврале 2026 года в РФ было выдано 0,95 млн новых кредитных карт, что на 4,1% меньше показателя выдачи за январь (в январе 2026 года - 0,99 млн).. В годовом сравнении выдача сократилась на 11,1% (в феврале 2025 года - 1,07 млн). При этом число выданных кредиток второй месяц...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:25
Ленобласть в этом году актуализирует кадастровую стоимость около 1,5 млн земельных участков
ГБУ "ЛенКадОценка", подведомственное Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом, в 2026 году планирует провести кадастровую оценку 1,470 млн земельных участков на территории региона, сообщила председатель комитета Маринэ Тоноян.

"Мы...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:19
NIS попросила OFAC продлить лицензию на операционную деятельность
Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность после 20 марта.

"В запросе подчеркивается важность...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 12 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2867,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2874,42 (+0,71%) пункта,...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:11
TotalEnergies введет потолок цен на бензин на своих АЗС во Франции
Французская TotalEnergies введет потолок цен на бензин на своих АЗС в материковой Франции. Это сделано из-за "исключительной рыночной волатильности", пишет Reuters со ссылкой на заявление нефтегазового гиганта.

Компания также сообщает, что запустила проект Lapa...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:06
Около 37% жалоб от потребителей на сферу торговли приходится на интернет-продавцов и маркетплейсы
Роспотребнадзор отмечает трехкратный рост количества жалоб от потребителей на сферу онлайн-торговли за последние 10 лет, на сегодняшний день около 37% жалоб на сферу торговли приходится на онлайн-продажи и маркетплейсы, сообщил начальник Управления федерального государственного...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 83,939 руб.
Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 83,939 руб. за доллар, максимальное значение - 84,546 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,23 руб.

Это автоматическое сообщение.
.
12 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,55/83,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,55/83,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.
12 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,21/95,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,21/95,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
