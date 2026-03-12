.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5150,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3557,18 млрд руб.
.
12 марта 2026 года 09:09
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5150,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3557,18 млрд руб.
|0
12 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 12 марта составили по Российской Федерации 5150,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4949,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 7892,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7656 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 12 марта составили 3557,18 млрд руб. против 3663,88886 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
12 марта 2026 года 14:15
Свободный денежный поток "Татнефти" в 2025 году показал снижение вдвое, до 120,34 млрд рублей. Соответствующие данные приведены в анализе финансового состояния и результатов деятельности за год, проведенном руководством НК. EBITDA компании составила 332,88 млрд рублей -... читать дальше
.12 марта 2026 года 14:06
Госдума РФ сегодня приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ в части уточнения содержания решения о комплексном развитии территории (КРТ). "Данный законопроект уточняет решение о комплексном развитии территории для... читать дальше
.12 марта 2026 года 14:00
Германский производитель грузовиков Daimler Truck Holding AG сократил скорректированную EBIT на 29% в 4-м квартале и снизил выручку на 11%. Как сообщается в отчетности Daimler Truck, ее выручка в октябре-декабре снизилась до 12 млрд евро с 14,35 млрд евро за тот же... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:53
Цены на золото слабо растут в четверг. Поддержку драгметаллу оказывает спрос на защитные активы из-за конфликта на Ближнем Востоке, а негативным фактором выступает укрепление доллара. К 13:20 мск котировки апрельских фьючерсов на золото на бирже Comex повысились... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:47
Криптоактивы клиентов работающих в Эстонии провайдеров криптоуслуг на конец 2025 года равнялись 1,66 млрд евро, сократившись за год на 41,5%, говорится в статотчете на сайте Банка Эстонии. В том числе клиенты на конец 4-го квартала имели биткойны на сумму 623 млн евро... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:44
Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобы трех розничных инвесторов на отказ допустить их к участию в деле по иску ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear на 200 млрд евро (18,2 трлн рублей), сообщил "Интерфаксу" представитель инвесторов Владимир... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:39
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снижаются в четверг, инвесторы оценивают новости компаний и продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке. Трейдеров обескураживают продолжение роста цен на нефть и отсутствие признаков скорого завершения... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:31
В феврале 2026 года в РФ было выдано 0,95 млн новых кредитных карт, что на 4,1% меньше показателя выдачи за январь (в январе 2026 года - 0,99 млн).. В годовом сравнении выдача сократилась на 11,1% (в феврале 2025 года - 1,07 млн). При этом число выданных кредиток второй месяц... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:25
ГБУ "ЛенКадОценка", подведомственное Ленинградскому областному комитету по управлению государственным имуществом, в 2026 году планирует провести кадастровую оценку 1,470 млн земельных участков на территории региона, сообщила председатель комитета Маринэ Тоноян. "Мы... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:19
Сербская NIS (входит в "Газпром нефть") обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой выдать новую специальную лицензию, которая позволит продолжить операционную деятельность после 20 марта. "В запросе подчеркивается важность... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,59 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2867,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2874,42 (+0,71%) пункта,... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:11
Французская TotalEnergies введет потолок цен на бензин на своих АЗС в материковой Франции. Это сделано из-за "исключительной рыночной волатильности", пишет Reuters со ссылкой на заявление нефтегазового гиганта. Компания также сообщает, что запустила проект Lapa... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:06
Роспотребнадзор отмечает трехкратный рост количества жалоб от потребителей на сферу онлайн-торговли за последние 10 лет, на сегодняшний день около 37% жалоб на сферу торговли приходится на онлайн-продажи и маркетплейсы, сообщил начальник Управления федерального государственного... читать дальше
.12 марта 2026 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 83,939 руб.
Минимальное значение за неделю (с 5 марта по 12 марта) - 83,939 руб. за доллар, максимальное значение - 84,546 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,23 руб. Это автоматическое сообщение.
.12 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,55/83,94 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,55/83,94 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 6 коп., Cредний курс продажи упал...
.12 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 12 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,21/95,65 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,21/95,65 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи упал на...
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.