Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5037 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 78054 сделки. Объем торгов составил 93774,27 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5215 руб. за юань.

11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,80 коп. и составил 11,5037 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55806,320 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 92,134 млрд руб., или на...

Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. годом ранее, сообщил Росстат в среду (приводятся данные, раскрывавшиеся по итогам 2024г., Росстат эту цифру для сравнения в своем докладе не дает). По... По... читать дальше

Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2025 года увеличилась по сравнению с 2024 годом на 8,5% и составила 502,3 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" (за IV квартал прошлого года). Показатель... Показатель... читать дальше

Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизился на 3,6%, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика". "Представители этой отрасли чаще, чем других, отмечали ограничивающее воздействие недостатка... "Представители этой отрасли чаще, чем других, отмечали ограничивающее воздействие недостатка... читать дальше

Предприятия РФ в 2025 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В том числе в декабре 2025 года... В том числе в декабре 2025 года... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги незначительным изменением индекса МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти (фьючерс на Brent превысил $90 за баррель), в то время как наметилось снижение цен на металлы. Фактором поддержки оставались ожидания продолжения переговоров по... читать дальше

ЦБ РФ сохранил прогноз по стоимости риска в кредитном портфеле банков на 2026 год, повысил нижнюю границу прогнозного диапазона по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре ЦБ. "Мы сохранили прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте... "Мы сохранили прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте... читать дальше

Американская Tesla в феврале увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода по итогам четвертого месяца подряд. Компания поставила 58,6 тыс. седанов Model 3 и внедорожников Model Y на внутренний рынок и на экспорт, что на 91% превысило показатель за февраль... Компания поставила 58,6 тыс. седанов Model 3 и внедорожников Model Y на внутренний рынок и на экспорт, что на 91% превысило показатель за февраль...

ЦБ РФ сохранил прогноз по росту средств клиентов в банках по итогам 2026 г. на уровне 5-10% , говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор". Ожидаемые темпы прироста средств в 2026 г. снизятся по сравнению с прошлым годом (+12% в 2025 г.), так как по... Ожидаемые темпы прироста средств в 2026 г. снизятся по сравнению с прошлым годом (+12% в 2025 г.), так как по... читать дальше

Крупнейшие экспортеры РФ в феврале 2026 года сократили продажу валюты на 31% - до минимальных за последние годы $3,5 млрд на фоне снижения цен на нефть, роста доли рублевой экспортной выручки и накопления валюты рядом компаний для погашения обязательств перед банками, говорится... читать дальше

Ситуация с инфляцией в начале 2026 года пока складывается без "значимых сюрпризов", заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган. "На текущий момент с учетом тех данных, которые у нас есть, а у нас с вами есть полные январские данные... "На текущий момент с учетом тех данных, которые у нас есть, а у нас с вами есть полные январские данные... читать дальше

Временный рост стоимости юаневой ликвидности в начале февраля и увеличение спроса на свопы ЦБ РФ в этой валюте связан с оттоком средств клиентов у отдельных банков перед китайским Новым годом, а также с некоторым ростом валютного финансирования клиентов в предшествующие месяцы и... читать дальше

ЦБ РФ прогнозирует прибыль банков в 2027 г. на рекордном уровне ЦБ РФ дал первый прогноз по чистой прибыли банков на 2027 год: регулятор прогнозирует ее на уровне 3,7-4,2 трлн рублей, тем самым допуская обновления рекорда, который сектор показал в 2024 году (3,8 трлн рублей). Банк России в среду опубликовал ежеквартальный обзор... Банк России в среду опубликовал ежеквартальный обзор... читать дальше

EBITDA ГК "ЭкоНива", ведущего производителя сырого молока в РФ, в 2025 году, по предварительным неаудированным данным, составила 34 млрд рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2024 году (24,4 млрд рублей), сообщается в презентации компании к выпуску дебютных... читать дальше

Розничные инвесторы в феврале 2026 года приобрели акции на российском рынке на 15,7 млрд рублей, став основными нетто-покупателями, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России. Поддержку рынку также оказали системно значимые кредитные организации,... Поддержку рынку также оказали системно значимые кредитные организации,... читать дальше

