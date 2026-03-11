.
.
.
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4916 руб.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Запуск "российской полки" в ритейле планируется с марта 2027 года
Запуск механизма "российской полки" в ритейле, в рамках которого торговые сети и маркетплейсы обязаны будут предоставлять определенную долю своих торговых площадей и онлайн-выдач продукции российского происхождения, запланирован на 1 марта 2027...
 
ЦБ РФ прогнозирует прибыль банков в 2027 г. на рекордном уровне
ЦБ РФ дал первый прогноз по чистой прибыли банков на 2027 год: регулятор прогнозирует ее на уровне 3,7-4,2 трлн рублей, тем самым допуская обновления рекорда, который сектор показал в 2024 году (3,8 трлн рублей). Банк России в среду опубликовал...
 
Дефицит бюджета РФ в январе-феврале составил 3,5 трлн руб., или 1,5% ВВП
Федеральный бюджет РФ за первые 2 месяца 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина. Законом о бюджете на текущий год...
 
11 марта 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4916 руб.

 0  
11 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3,37 коп. и составил 11,4916 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,457 руб., максимальный - 11,5425 руб. Было заключено 27593 сделки. Объем торгов составил 37154,65 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,509 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
11 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 11 марта снизилась на 0,16% и составила 55806,320 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55806,320 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 92,134 млрд руб., или на...
11 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5037 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,80 коп. и составил 11,5037 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,46 руб., максимальный - 11,55 руб. Было заключено 78054 сделки. Объем торгов составил 93774,27 млн...
11 марта 2026 года 19:11
Угольные компании РФ в 2025 году получили сальдированный убыток на уровне 408 млрд руб.
Сальдированный убыток угольных компаний РФ по итогам 2025 г. составил 408 млрд руб. против убытка в 112,6 млрд руб. годом ранее, сообщил Росстат в среду (приводятся данные, раскрывавшиеся по итогам 2024г., Росстат эту цифру для сравнения в своем докладе не дает).

читать дальше
11 марта 2026 года 19:09
Чистая прибыль страховщиков РФ в прошлом году увеличилась на 8,5%
Совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2025 года увеличилась по сравнению с 2024 годом на 8,5% и составила 502,3 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" (за IV квартал прошлого года).

читать дальше
11 марта 2026 года 19:06
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в РФ в 2025 году снизился на 3,6%
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизился на 3,6%, сообщается в докладе Банка России "Региональная экономика".

читать дальше
11 марта 2026 года 19:04
Сальдированная прибыль предприятий РФ в 2025 году сократилась на 3,9%
Предприятия РФ в 2025 году получили сальдированную прибыль (прибыль минус убыток) в размере 27 трлн 072,9 млрд рублей, что на 3,9% меньше по сравнению с показателем 2024 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

читать дальше
11 марта 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи почти не изменился, индекс РТС уменьшился на 0,4%
читать дальше
11 марта 2026 года 18:49
ЦБ РФ сохранил прогноз по стоимости кредитного риска в корпоративном сегменте в диапазоне 1,1-1,5%
ЦБ РФ сохранил прогноз по стоимости риска в кредитном портфеле банков на 2026 год, повысил нижнюю границу прогнозного диапазона по чистой процентной марже, говорится в ежеквартальном обзоре ЦБ.

читать дальше
11 марта 2026 года 18:44
В феврале поставки электромобилей Tesla в Китай увеличились почти в два раза
Американская Tesla в феврале увеличила поставки электромобилей с шанхайского завода по итогам четвертого месяца подряд.

Компания поставила 58,6 тыс. седанов Model 3 и внедорожников Model Y на внутренний рынок и на экспорт, что на 91% превысило показатель за февраль...
11 марта 2026 года 18:39
Прогноз ЦБ РФ по росту средств клиентов в банках на 2026 год сохранился на уровне 5-10%
ЦБ РФ сохранил прогноз по росту средств клиентов в банках по итогам 2026 г. на уровне 5-10% , говорится в аналитическом обзоре регулятора "Банковский сектор".

читать дальше
11 марта 2026 года 18:39
Крупнейшие экспортеры РФ в феврале снизили продажу валюты до минимальных за последние годы $3,5 млрд
читать дальше
11 марта 2026 года 18:34
Ситуация с инфляцией в начале года пока складывается без значимых сюрпризов, считают в ЦБ РФ
Ситуация с инфляцией в начале 2026 года пока складывается без "значимых сюрпризов", заявил директор департамента денежно-кредитной политики (ДКП) ЦБ РФ Андрей Ганган.

читать дальше
11 марта 2026 года 18:29
Рост спроса на свопы в юанях связан с оттоком средств у ряда банков и увеличением валютного финансирования
читать дальше
11 марта 2026 года 18:24
11 марта 2026 года 18:19
Выручка "ЭкоНивы" в 2025 году увеличилась на 12,1%
читать дальше
11 марта 2026 года 18:12
Розничные инвесторы в феврале были основными нетто-покупателями российских акций
Розничные инвесторы в феврале 2026 года приобрели акции на российском рынке на 15,7 млрд рублей, став основными нетто-покупателями, говорится в "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России.

читать дальше
