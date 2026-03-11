Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 7892,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3663,89 млрд руб.

11 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 марта составили по Российской Федерации 7892,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 7656 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4913,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4705,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 марта составили 3663,89 млрд руб. против 3521,1989900000003 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

