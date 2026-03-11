.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,7396 руб., курс евро - в размере 91,8979 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Fitch повысило прогноз роста мировой экономики в 2026 году до 2,6%
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мирового ВВП в 2026 году до 2,6% с ожидавшихся в декабре 2,4%, сообщается в обзоре Global Economic Outlook (GEO). "Мировая экономика хорошо держится, несмотря на череду...
 
Ведомства обсуждают корректировку акциза на сталь за счет плавающей ставки и индексации на инфляцию
Одной из мер поддержки металлургов, которые столкнулись с существенным падением спроса на сталь на фоне охлаждения экономики, могла бы стать корректировка формулы расчета акциза на сталь и переход на плавающую ставку при его расчете. Такое...
 
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%
Объем нового жилья в этом году может сократиться на 15%. Девелоперам стало невыгодно запускать проекты из-за ужесточения условий по семейной ипотеке, пишут "Ведомости". В 2026 г. российские девелоперы начнут возводить 35 млн кв. м нового жилья,...
 
11 марта 2026 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,7396 руб., курс евро - в размере 91,8979 руб.

 0  
11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 78,7396 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,04 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 91,8979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,88 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
12 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 марта выросла на 0,45% и составила 56059,759 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56059,759 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,439 млрд руб., или на...
.
12 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5281 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,44 коп. и составил 11,5281 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4745 руб., максимальный - 11,605 руб. Было заключено 59467 сделок. Объем торгов составил 70688,56...
.
12 марта 2026 года 19:06
В феврале наблюдался положительный приток рублевых средств населения в банки РФ
Динамика банковских требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной, требования к компаниям показали рост не выше 1%, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям.

Регулятор также отмечает, что в феврале, по оперативным данным,...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,6%
Российский рынок акций завершил торги в плюсе вместе с мировыми ценами на нефть (фьючерсы на Brent превышали $101 за баррель). При этом на мировых фондовых рынках преобладало негативное настроение.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:48
Цены на энергорынке I зоны с поставкой на пятницу снизились на 4%
Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 13 марта, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - скорректировались вниз на 3,95%, до 2323,65 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:41
Уточнен механизм закрытия счетов по гособоронному заказу в банках, лишенных статуса уполномоченных
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уточняет механизм принудительного перевода денежных средств с отдельных счетов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в опорный банк для ОПK. Законопроект вносит...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:32
Подразделение Tesla получило лицензию на поставки электроэнергии в Великобритании
Tesla Energy Ventures, энергетическое подразделение автопроизводителя Tesla, получило лицензию на поставки электроэнергии в Великобритании, сообщают западные СМИ.

Местный регулятор энергетического рынка Ofgem выдал разрешение через семь месяцев после того, как компания...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:21
Цены на нефть прибавляют более 10%, Brent превысила $101 за баррель
Цены на нефть прибавляют более 9% в четверг, Brent снова торгуется выше $100 за баррель.

Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:12
Продажи авто в Китае в феврале сократились на 25%
Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в феврале упали на 25% относительно того же месяца прошлого года - до 1,034 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В том числе продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составили 464...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5186 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,69 коп. и составил 11,5186 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,475 руб., максимальный - 11,598 руб. Было заключено 14172 сделки. Объем торгов составил 23576,33...
.
12 марта 2026 года 17:55
Сборы страховщиков РФ в 2026 году могут снизиться на 2,5% или вырасти на 12,5% в зависимости от сценария развития сегмента
Общие сборы российских страховщиков в 2026 году могут снизиться на 2,5% или вырасти на 12,5% в зависимости от сценария, который будет реализован в этом секторе финансового рынка страны, такой прогноз представила генеральный директор группы "Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба на...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 17:48
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 марта
ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13173,99 (-69,55) руб./грамм; на серебро - 219,2 (-5,84) руб./грамм; на платину - 5605,25 (-45,82) руб./грамм; на палладий - 4207,12 (-53,43) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
12 марта 2026 года 17:46
ЦБ РФ установил курс евро с 13 марта в размере 91,3893 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 91,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,85 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 марта 2026 года 17:46
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 марта в размере 79,0671 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 79,0671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
12 марта 2026 года 17:42
В ЕК не видят проблем с нефте- и газоснабжением ЕС в краткосрочной перспективе
Координационные группы Еврокомиссии (ЕК) по нефти и газу, заседавшие в четверг, пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе нет рисков для снабжения стран ЕС нефтью и газом, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Координационная группа по нефти...    читать дальше
.
12 марта 2026 года 17:19
Глава Минэнерго США назвал нынешний кризис на топливном рынке краткосрочным
Нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели, считает министр энергетики США Кристофер Райт. "Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

При этом, по его мнению, цены...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.