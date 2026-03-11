ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,7396 руб., курс евро - в размере 91,8979 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 91,8979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,88 коп.

11 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 78,7396 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,04 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 56059,759 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 253,439 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,44 коп. и составил 11,5281 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4745 руб., максимальный - 11,605 руб. Было заключено 59467 сделок. Объем торгов составил 70688,56...

Динамика банковских требований к населению в феврале, по оперативным данным, была отрицательной, требования к компаниям показали рост не выше 1%, говорится в комментарии ЦБ РФ по денежно-кредитным условиям. Регулятор также отмечает, что в феврале, по оперативным данным,... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги в плюсе вместе с мировыми ценами на нефть (фьючерсы на Brent превышали $101 за баррель). При этом на мировых фондовых рынках преобладало негативное настроение. В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций... читать дальше

Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 13 марта, изменились разнонаправленно: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - скорректировались вниз на 3,95%, до 2323,65 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - выросли... читать дальше

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который уточняет механизм принудительного перевода денежных средств с отдельных счетов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) из банков, исключенных из категории уполномоченных, в опорный банк для ОПK. Законопроект вносит... читать дальше

Tesla Energy Ventures, энергетическое подразделение автопроизводителя Tesla, получило лицензию на поставки электроэнергии в Великобритании, сообщают западные СМИ. Местный регулятор энергетического рынка Ofgem выдал разрешение через семь месяцев после того, как компания... Местный регулятор энергетического рынка Ofgem выдал разрешение через семь месяцев после того, как компания... читать дальше

Цены на нефть прибавляют более 9% в четверг, Brent снова торгуется выше $100 за баррель. Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп... Ближневосточные страны продолжают сокращать добычу из-за невозможности экспортировать нефть через Ормузский пролив и заполнения нефтехранилищ. При этом президент США Дональд Трамп... читать дальше

Розничные продажи легковых автомобилей в Китае в феврале упали на 25% относительно того же месяца прошлого года - до 1,034 млн единиц, сообщила Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA). В том числе продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) составили 464... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,69 коп. и составил 11,5186 руб. Минимальный курс юаня составил 11,475 руб., максимальный - 11,598 руб. Было заключено 14172 сделки. Объем торгов составил 23576,33...

Общие сборы российских страховщиков в 2026 году могут снизиться на 2,5% или вырасти на 12,5% в зависимости от сценария, который будет реализован в этом секторе финансового рынка страны, такой прогноз представила генеральный директор группы "Ренессанс страхование" Юлия Гадлиба на... читать дальше

ЦБ РФ с 13 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 13173,99 (-69,55) руб./грамм; на серебро - 219,2 (-5,84) руб./грамм; на платину - 5605,25 (-45,82) руб./грамм; на палладий - 4207,12 (-53,43) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 91,3893 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 54,85 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 марта, составляет 79,0671 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 0,09 коп.

Координационные группы Еврокомиссии (ЕК) по нефти и газу, заседавшие в четверг, пришли к выводу, что в краткосрочной перспективе нет рисков для снабжения стран ЕС нефтью и газом, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен. "Координационная группа по нефти... читать дальше

Нынешний топливный кризис - это краткосрочная жертва ради долгосрочной цели, считает министр энергетики США Кристофер Райт. "Чтобы решить долгосрочную проблему, нужно пережить краткосрочные трудности", - сказал он в интервью телеканалу CNN. При этом, по его мнению, цены... читать дальше

