ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 91,8979 руб.

10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 91,8979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,88 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55898,454 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,331 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,60 коп. и составил 11,4557 руб. Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,5195 руб. Было заключено 67626 сделок. Объем торгов составил 103603,17...

Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск упала на $11,36 (11,48%), до $87,6 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже...

Российский рынок акций завершил торги "в минусе" на фоне противоречивых новостей внешней политики, ослабления рубля и коррекции в ценах на нефть, сдерживающим продавцов фактором выступают надежды на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию. В...

Итальянское правительство распорядилось, чтобы полиция проверила причины подорожания топлива в стране в то время, как на Ближнем Востоке продолжается конфликт, сообщает во вторник агентство ЭФЭ. "Министерство экономического развития поручило надзорным органам...

Биржевой оператор Nasdaq объявил о планах запуска торгов токенизированными акциями на своей площадке в партнерстве с криптовалютной биржей Kraken. Для запуска этих торгов Nasdaq необходимо финальное разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В сентябре...

Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам 2025 года увеличил операционную прибыль на 18% - до 22 млрд датских крон ($3,43 млрд) по сравнению с 18,7 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе. Чистая прибыль выросла до 16,7 млрд...

Министры стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник проведут внеочередное совещание, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов, сообщил глава агентства Фатих Бироль в социальной...

Страны G7 будут готовы, когда это потребуется, принимать меры для стабилизации цен на нефть, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр. По сообщению агентства ЭФЭ, он пояснил, что страны "будут действовать в нужное время, используя все возможные...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,97 коп. и составил 11,4579 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3715 руб., максимальный - 11,5205 руб. Было заключено 29394 сделки. Объем торгов составил 32541,22...

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не считает нужным ослаблять санкции в отношении РФ в связи с ростом мировых цен на нефть, сообщает во вторник "Франкфуртер алльгемайне цайтунг". "С нашей точки зрения и с моей личной, нет никаких оснований думать о смягчении санкций...

ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12876,27 (-112,16) руб./грамм; на серебро - 211,24 (-3,06) руб./грамм; на платину - 5397,23 (-71,39) руб./грамм; на палладий - 4177,03 (-9,05) руб./грамм.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 91,8979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,88 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 78,7396 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,04 коп.

Зерновой терминал КСК (Новороссийск, входит в "ДелоПортс", стивидорный холдинг группы компаний "Дело") по итогам 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 10,66 млрд рублей, что на 29% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании. Выручка...

"Московская биржа" 20 марта не будет проводить вечерние торги на срочном рынке в связи с запуском единой торговой сессии (ЕТС). Отмена вечерних торгов необходима для проведения технологических и организационных процедур, обеспечивающих корректный переход к обновленной...

