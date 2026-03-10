.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Почти треть малого бизнеса думает о закрытии
О закрытии или продаже бизнеса думает 31% предпринимателей, следует из результатов совместного исследования ФОМа и НИУ ВШЭ "Лонгитюд малого бизнеса", пишут "Ведомости". Этот показатель в I квартале 2026 г. вырос сразу на 8 процентных пунктов (п. п.)...
 
Экономика РФ - в одном шаге от стагфляции
Экономическая ситуация в России остается напряженной: после краткого скачка в начале января инфляция вновь начала замедляться. Тогда рост цен ускорился из-за переноса НДС и повышения части тарифов. По оценке Минэкономразвития, в начале марта годовой...
 
Названы профессии, позволяющие выйти на пенсию до 30 лет
С начала 2026 года в России шестеро граждан в возрасте 35 лет и моложе оформили досрочную пенсию. Двое из них еще не достигли 30-летнего рубежа. В пресс-службе Социального фонда России раскрыли "Российской газете", представители каких профессий...
 
10 марта 2026 года 17:50

ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 марта в размере 78,7396 руб.

 0  
10 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 78,7396 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 41,04 коп.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
10 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 марта снизилась на 0,70% и составила 55898,454 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 55898,454 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,331 млрд руб., или на...
.
10 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4557 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18,60 коп. и составил 11,4557 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,373 руб., максимальный - 11,5195 руб. Было заключено 67626 сделок. Объем торгов составил 103603,17...
.
10 марта 2026 года 19:01
Нефть ускорила падение
Падение цен на нефть усилилось вечером во вторник.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:40 мск упала на $11,36 (11,48%), до $87,6 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 1,2%, индекс РТС - на 0,7%
Российский рынок акций завершил торги "в минусе" на фоне противоречивых новостей внешней политики, ослабления рубля и коррекции в ценах на нефть, сдерживающим продавцов фактором выступают надежды на продолжение переговорного процесса по украинскому урегулированию.

В...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:54
В Италии полиция будет расследовать причину повышения цен на топливо
Итальянское правительство распорядилось, чтобы полиция проверила причины подорожания топлива в стране в то время, как на Ближнем Востоке продолжается конфликт, сообщает во вторник агентство ЭФЭ.

"Министерство экономического развития поручило надзорным органам...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:39
Nasdaq планирует запустить торги токенизированными акциями в партнерстве с криптобиржей Kraken
Биржевой оператор Nasdaq объявил о планах запуска торгов токенизированными акциями на своей площадке в партнерстве с криптовалютной биржей Kraken.

Для запуска этих торгов Nasdaq необходимо финальное разрешение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). В сентябре...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:27
Lego за год увеличил операционную прибыль на 18%, выручку - на 12%
Датский производитель игрушек Lego A/S, один из крупнейших в мире, по итогам 2025 года увеличил операционную прибыль на 18% - до 22 млрд датских крон ($3,43 млрд) по сравнению с 18,7 млрд крон годом ранее, сообщается в пресс-релизе.

Чистая прибыль выросла до 16,7 млрд...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:18
МЭА уже сегодня рассматрит решения о высвобождении стратрезервов
Министры стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) во вторник проведут внеочередное совещание, чтобы оценить текущую ситуацию на мировом рынке нефти на предмет решения о высвобождении стратегических резервов, сообщил глава агентства Фатих Бироль в социальной...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:09
Страны G7 будут готовы "в нужное время" принять меры по стабилизации цен на нефть
Страны G7 будут готовы, когда это потребуется, принимать меры для стабилизации цен на нефть, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

По сообщению агентства ЭФЭ, он пояснил, что страны "будут действовать в нужное время, используя все возможные...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4579 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,97 коп. и составил 11,4579 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3715 руб., максимальный - 11,5205 руб. Было заключено 29394 сделки. Объем торгов составил 32541,22...
.
10 марта 2026 года 17:56
Мерц против смягчения антироссийских санкций
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что не считает нужным ослаблять санкции в отношении РФ в связи с ростом мировых цен на нефть, сообщает во вторник "Франкфуртер алльгемайне цайтунг".

"С нашей точки зрения и с моей личной, нет никаких оснований думать о смягчении санкций...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 17:52
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 марта
ЦБ РФ с 11 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12876,27 (-112,16) руб./грамм; на серебро - 211,24 (-3,06) руб./грамм; на платину - 5397,23 (-71,39) руб./грамм; на палладий - 4177,03 (-9,05) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
10 марта 2026 года 17:50
ЦБ РФ установил курс евро с 11 марта в размере 91,8979 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 марта, составляет 91,8979 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 5,88 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
10 марта 2026 года 17:50
10 марта 2026 года 17:44
Зернотерминал ГК "Дело" в Новороссийске снизил за прошлый год чистую прибыль на 29%
Зерновой терминал КСК (Новороссийск, входит в "ДелоПортс", стивидорный холдинг группы компаний "Дело") по итогам 2025 года получил чистую прибыль по РСБУ в размере 10,66 млрд рублей, что на 29% меньше, чем в 2024 году, говорится в отчетности компании.

Выручка...    читать дальше
.
10 марта 2026 года 17:35
"Мосбиржа" 20 марта не будет проводить вечерние торги на срочном рынке
"Московская биржа" 20 марта не будет проводить вечерние торги на срочном рынке в связи с запуском единой торговой сессии (ЕТС).

Отмена вечерних торгов необходима для проведения технологических и организационных процедур, обеспечивающих корректный переход к обновленной...    читать дальше
.
