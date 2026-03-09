Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2697 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,348 руб. Было заключено 21587 сделок. Объем торгов составил 23311,42 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,27 руб. за юань.

9 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,32 коп. и составил 11,2697 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56290,785 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 954,585 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,32 коп. и составил 11,2697 руб. Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,348 руб. Было заключено 21587 сделок. Объем торгов составил 23311,42... Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,348 руб. Было заключено 21587 сделок. Объем торгов составил 23311,42...

.

Рынок акций РФ к вечеру сохраняет оптимистичный настрой за счет роста бумаг нефтегазовых компаний на фоне раллирующей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. К 17:59 мск индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,41% и составили 2894,27 пункта и 1151,94 пункта... К 17:59 мск индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,41% и составили 2894,27 пункта и 1151,94 пункта... читать дальше

.

Цены на алюминий демонстрируют повышенную волатильность в понедельник: ранее в ходе сессии котировки обновили максимум с апреля 2022 года, однако затем перешли к снижению. Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 17:07 мск снизилась на 1,1%,... Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 17:07 мск снизилась на 1,1%,... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки энергоносителей. Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не... Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не... читать дальше

.

Цены на нефть продолжают днем в понедельник демонстрировать высокие темпы роста к закрытию предыдущего дня, однако подъем несколько замедлился, и котировки отступили от внутридневных максимумов. Участники рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из... Участники рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из... читать дальше

.

Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко снижаются на торгах в понедельник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не... Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,81 пункта (1,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2886,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,... читать дальше

.

Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, поскольку из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища нефти в стране могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером... Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером... читать дальше

.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АРТ) резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, падение японского индекса превысило 5%, южнокорейского - составило почти 6%. Война США и Израиля... Война США и Израиля... читать дальше

.

Европейский союз на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшего рост цен на энергоносители, должен отменить эмбарго на импорт нефти и газа из России, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил... "Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,75 пункта (1,042%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,... читать дальше

.

Спотовые цены на газ в Европе резко растут в понедельник вслед за ценами на нефть. Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 13:17 мск дорожает на 17% и торгуется на уровне 62 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5... Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 13:17 мск дорожает на 17% и торгуется на уровне 62 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5... читать дальше

.

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снижаются в понедельник на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с эскалацией ближневосточного конфликта. Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в... Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,32 пункта (0,992%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,... читать дальше

.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в январе 2026 года сократился на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 4,3%, по данным Trading... читать дальше

.