Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Мишустина просят пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры - Ozon, Wildberries, "Магнит" и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Речь...
 
Цены на такси в непогоду снова хотят ограничить
Власти вернулись к идее ограничить тарифы такси, то есть зафиксировать коэффициент повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, пишут "Известия". Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной...
 
За 2 месяца 53% ввезенных в РФ машин поставлены по параллельному импорту
Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января-февраля, выросла до 53%, подсчитали в "Автостате". В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта, напоминает "Коммерсант". По данным агентства, за 2...
 
09 марта 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2697 руб.

 0  
9 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 16,32 коп. и составил 11,2697 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,207 руб., максимальный - 11,348 руб. Было заключено 21587 сделок. Объем торгов составил 23311,42 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,27 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
09 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 марта выросла на 1,73% и составила 56290,785 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 56290,785 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 954,585 млрд руб., или на...
09 марта 2026 года 18:07
Рынок акций РФ сохраняет оптимизм за счет роста нефтяных бумаг
Рынок акций РФ к вечеру сохраняет оптимистичный настрой за счет роста бумаг нефтегазовых компаний на фоне раллирующей нефти из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 17:59 мск индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,41% и составили 2894,27 пункта и 1151,94 пункта...    читать дальше
09 марта 2026 года 17:53
Цены на алюминий поднимались выше $3500 за тонну
Цены на алюминий демонстрируют повышенную волатильность в понедельник: ранее в ходе сессии котировки обновили максимум с апреля 2022 года, однако затем перешли к снижению.

Стоимость фьючерсов на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) к 17:07 мск снизилась на 1,1%,...    читать дальше
09 марта 2026 года 17:39
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на поставки энергоносителей.

Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не...    читать дальше
09 марта 2026 года 17:15
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть продолжают днем в понедельник демонстрировать высокие темпы роста к закрытию предыдущего дня, однако подъем несколько замедлился, и котировки отступили от внутридневных максимумов.

Участники рынка начинают опасаться, что перебои с поставками нефти из...    читать дальше
09 марта 2026 года 16:49
Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются
Котировки фьючерсов на американские фондовые индексы резко снижаются на торгах в понедельник из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Цены на нефть обновили максимумы с 2022 года на новостях о том, что ближневосточные страны начали сокращать добычу, чтобы не...    читать дальше
09 марта 2026 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 9 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,81 пункта (1,15%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2886,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,...    читать дальше
09 марта 2026 года 15:14
Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи
Саудовская Аравия начала сокращение нефтедобычи, поскольку из-за перекрытия судоходства в Ормузском проливе хранилища нефти в стране могут вскоре заполниться, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Саудовская Аравия является крупнейшим экспортером...    читать дальше
09 марта 2026 года 14:58
Азиатские фондовые индексы упали по итогам торгов
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АРТ) резко снизились в понедельник на фоне общего ухода инвесторов от рисков в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, падение японского индекса превысило 5%, южнокорейского - составило почти 6%.

Война США и Израиля...    читать дальше
09 марта 2026 года 14:51
Глава МИД Венгрии призвал ЕС отменить эмбарго на импорт газа и нефти из РФ на фоне роста цен на энергоносители
Европейский союз на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшего рост цен на энергоносители, должен отменить эмбарго на импорт нефти и газа из России, считает глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Европа особенно уязвима, поскольку ЕС уже запретил...    читать дальше
09 марта 2026 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 9 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 29,75 пункта (1,042%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2883,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,...    читать дальше
09 марта 2026 года 14:35
Спотовые цены на газ в Европе превысили $830 за тыс. кубометров
Спотовые цены на газ в Европе резко растут в понедельник вслед за ценами на нефть.

Самый активный контракт на европейском хабе TTF к 13:17 мск дорожает на 17% и торгуется на уровне 62 евро за МВт.ч. Ранее подъем достигал 30%, а стоимость контракта поднималась до 69,5...    читать дальше
09 марта 2026 года 14:27
Европейские рынки акций падают
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы резко снижаются в понедельник на фоне общего ухода от риска на мировых рынках в связи с эскалацией ближневосточного конфликта.

Война США и Израиля против Ирана привела к скачку цен на нефть до максимумов с 2022 года, в...    читать дальше
09 марта 2026 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 9 марта растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,32 пункта (0,992%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2882,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2911,22 (+2%) пункта,...    читать дальше
09 марта 2026 года 11:52
Снижение заказов промпредприятий Германии в январе составило 11,1%
Объем заказов промышленных предприятий Германии в январе 2026 года сократился на 11,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя на 4,3%, по данным Trading...    читать дальше
