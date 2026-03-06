.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4329 руб.
.
06 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4329 руб.
|0
6 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,46 коп. и составил 11,4329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3755 руб., максимальный - 11,493 руб. Было заключено 79093 сделки. Объем торгов составил 115569,6 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4015 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 марта выросла на 0,94% и составила 55336,200 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55336,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 515,099 млрд руб., или на...
.06 марта 2026 года 19:38
ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) ожидает по итогам 2026 года увеличения выручки от услуг кикшеринга до более 14 млрд рублей с 12,4 млрд рублей в 2025 году, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский на... читать дальше
.06 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,46 коп. и составил 11,4329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3755 руб., максимальный - 11,493 руб. Было заключено 79093 сделки. Объем торгов составил 115569,6...
.06 марта 2026 года 18:58
Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (дорожали металлы, нефть Brent подскочила выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс РТС незначительно снизился. В Азии... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:51
Добыча на месторождении Шах-Дениз на шельфе Каспия продолжается в полном объеме, несмотря на западные санкции в отношении НК "ЛУКОЙЛ", которая владеет почти 20% в этом проекте, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:33
Выращивание цветов в РФ в 2025 году по сравнения с 2024 годом выросло на 8%, за последние пять лет - более чем на 40%, сообщает Минсельхоз в Max. "За последние пять лет производство отечественных цветов увеличилось более чем на 40%. По оценкам Минсельхоза России, в... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:25
Объем экспортных перевозок лесных грузов по сети РЖД в феврале 2026 года составил 852,1 тыс. тонн против 745,7 тыс. тонн в январе (рост на 14%), следует из данных транспортной статистики. Наибольшую положительную динамику показали перевозки пиломатериалов: в феврале на... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:18
Американские фондовые индексы падают в начале торгов в пятницу, внимание инвесторов сосредоточено на статданных и ближневосточном конфликте. Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:07
Минфин выступил с замечанием к подготовленному депутатами законопроекту о введении в российском праве института непубличных кредитных рейтингов. В круг получателей информации о таких рейтингах планируется включить только рейтингуемые лица и ЦБ, ведомство настаивает на включении... читать дальше
.06 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 11,4282 руб. Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 14163 сделки. Объем торгов составил 30176,68 млн...
.06 марта 2026 года 17:57
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не ожидает, что война с Ираном будет оказывать устойчивое влияние на инфляцию. Хотя потребители, вероятно, испытают удивление и шок от подорожания бензина, руководство американского ЦБ проигнорирует... читать дальше
.06 марта 2026 года 17:42
Компромиссным вариантом в дискуссии о сроках введения НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, может стать переход на полную уплату налога на год раньше - с 2029 года, при сохранении этапности повышения в 2027-2028 годах. С таким... читать дальше
.06 марта 2026 года 17:29
Еврокомиссия (ЕК) изучает, каким образом может помочь ремонту нефтепровода "Дружба", в том числе оказанием финансовой помощи, заявил в пятницу официальный представитель ЕК Олоф Жилл. "Я подтверждаю, что комиссия рассматривает варианты помощи для восстановления снабжения нефтью... читать дальше
.06 марта 2026 года 17:24
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12988,43 (+45,67) руб./грамм; на серебро - 214,3 (-3,87) руб./грамм; на платину - 5468,62 (+21,07) руб./грамм; на палладий - 4186,08 (-105,09) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.06 марта 2026 года 17:22
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 79,15 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,00 коп. Это автоматическое сообщение.
.06 марта 2026 года 17:22
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 91,8391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 104,65 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.