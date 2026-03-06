Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5088,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3420,77 млрд руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 марта составили по Российской Федерации 5088,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4901,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5238,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 марта составили 3420,77 млрд руб. против 3517,81902 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.