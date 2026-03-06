.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5088,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3420,77 млрд руб.
.
06 марта 2026 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5088,7 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3420,77 млрд руб.
|0
6 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 марта составили по Российской Федерации 5088,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4901,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5238,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,4 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 марта составили 3420,77 млрд руб. против 3517,81902 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
06 марта 2026 года 13:53
Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 4,11% - до 64816 руб./т, на Регуляр-92 - на 1,73%, до 60060 руб./т, свидетельствует информация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (Петербургская биржа) на пятницу по сравнению с показателями предыдущей... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:43
Повышение цен на энергоносители на 10%, сохраняющееся в течение года, приведет к ускорению мировой инфляции на 40 базисных пунктов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Bloomberg TV. "Мировая экономика... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:34
ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", входит в группу "Совкомфлот") в 2025 году получило 128,72 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 49 раз меньше, чем в 2024 году, сообщается в отчете компании. Выручка упала в 20 раз и составила 314,74 млн рублей,... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:22
Мировые цены на продовольствие в феврале выросли на 0,9% по сравнению с пересмотренным январским показателем, сообщается в ежемесячном обзоре ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). "В феврале индекс продовольственных цен ФАО составил 125,3... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 14,23 пункта (0,504%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2839,23 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2840,71 (+0,56%) пункта, минимальное -... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:15
Экономика еврозоны в четвертом квартале 2024 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза (Евростата). Ранее сообщалось о росте ВВП валютного блока на 0,3%. Эксперты не ожидали... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:11
Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга в 2025 году составила 12,45 млрд рублей, что на 13% меньше, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании. В том числе выручка от кикшеринга в Латинской... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:07
Россия и Вьетнам готовятся к подписанию в ближайшее время ряда документов о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, сообщило Минэнерго РФ по итогам встречи замминистра энергетики Романа Маршавина и посла Вьетнама в РФ Данга Минь Кхоя. Документы определят... читать дальше
.06 марта 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за месяц и составляет 79,6271 руб.
Максимальное значение за месяц (с 4 февраля по 6 марта) - 79,6271 руб. за доллар, минимальное значение - 76,855 руб. за доллар, средний курс покупки за месяц вырос на 2,22 руб. Это автоматическое сообщение.
.06 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 6 марта средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79/81,5 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 79/81,5 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 25 коп., средний...
.06 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 6 марта Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 79,63/85,45 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 79,63/85,45 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 35 коп., Cредний курс продажи...
.06 марта 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 6 марта Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,64/96,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,64/96,55 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 19 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.06 марта 2026 года 12:59
Объем платежей, обработанных дочерними банками маркетплейсов (эквайринг), в прошлом году вырос более чем в 2 раза, до 9,8 трлн руб. против 4,8 трлн руб. в 2024 году. Такие данные были приведены в презентации к выступлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной на прошедшей в феврале... читать дальше
.06 марта 2026 года 12:52
Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, теперь до 9 сентября 2026 года. Как говорится в сообщении регулятора, эти ограничения сохраняются из-за действующих против России санкций, которые запрещают российским финансовым... читать дальше
.06 марта 2026 года 12:46
Спрос на туры в Китай резко вырос на фоне закрытия стран Персидского залива из-за ближневосточного военного конфликта, сообщил гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов. "Ближний Восток был первым транзитным хабом, который вел в Азию, на Мальдивы. И к счастью, с... читать дальше
.06 марта 2026 года 12:38
Европейские фондовые индексы в пятницу слабо растут, однако по итогам недели они покажут наихудшую динамику почти за год, поскольку эскалация войны на Ближнем Востоке подорвала глобальный аппетит к риску и повергла финансовые рынки в хаос, сообщает агентство... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.