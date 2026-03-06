ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 78,19 руб., курс евро - в размере 90,7926 руб.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 90,7926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,68 коп.

6 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 78,19 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,91 коп.

В 2025 году женщины попадали в ДТП реже мужчин, выяснили в СберСтраховании в преддверии Международного женского дня. Хотя в 2024 году и мужчины, и женщины обращались в страховую компанию по полисам автострахования в равных долях. В ДТП были виновны 35% от всех мужчин,... читать дальше

По итогам второго месяца 2026 года на официальном портале правительства Москвы опубликовано 14 новых проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью более 60 гектаров. По ним планируется построить около 900 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщила... читать дальше

В Туркменистане темп роста ВВП за январь-февраль достиг 6,3%, сообщает в субботу газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера Ходжамырата Гелдимырадова. Гелдимырадов доложил о макроэкономических показателях за январь-февраль текущего года на заседании... читать дальше

Стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в критически загруженные часы будет проиндексирована с 14 марта 2026 года на 2 руб. и составит 15 руб.; проезд по МСД останется бесплатным 70% времени суток в будни, сообщили в столичном департаменте... читать дальше

Правительство РФ актуализировало стратегическое направление в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года. Как сообщается в пресс-релизе кабинета министров, распоряжение об утверждении соответствующих изменений в действующем... читать дальше

Идея резкого - до 70% - увеличения доли российского вина на полках розницы и в винных картах общепита, которая обсуждалась в конце 2024 года, вновь вернулась в повестку. Как сообщил источник "Интерфакса" в отрасли, соответствующее письмо президенту Владимиру Путину в... читать дальше

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев подтвердил обсуждение с Вашингтоном возможности дальнейшего ослабления санкций против российской нефти. "Обсуждаем этот вопрос с США, поскольку санкции оказались пагубными для мировой экономики", - написал Дмитриев в соцсети X,... читать дальше

Вице-премьер РФ Александр Новак провёл совещание, посвящённое ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа, с участием руководителей отраслевых компаний, представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минфина, Минпромторга, МИД, сообщила пресс-служба... читать дальше

"Газпром нефть" зафиксировала объем размещения трехлетних облигаций серии 005Р-05R с плавающим купоном на уровне 50 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на флоатер прошел 6 марта c 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок... читать дальше

Российские компании перенаправят часть поставляемого сейчас на европейские рынки сжиженного природного газа (СПГ) на другие рынки, не дожидаясь вступления запрета на импорт. "В соответствии с поручением президента сегодня проработали этот вопрос. Подробно обсудили... читать дальше

Инвестиции в основной капитал в РФ в 4-м квартале 2025 года упали на 5,3% по сравнению с 4-м кварталом 2024 года, сообщила вчера Федеральная служба госстатистики (Росстат) в докладе об инвестициях за 2025 год. Росстат при этом уточнил поквартальную динамику инвестиций в... читать дальше

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 79,15 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,00 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 91,8391 руб. По сравнению с...

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55336,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 515,099 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,46 коп. и составил 11,4329 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3755 руб., максимальный - 11,493 руб. Было заключено 79093 сделки. Объем торгов составил 115569,6...

ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) ожидает по итогам 2026 года увеличения выручки от услуг кикшеринга до более 14 млрд рублей с 12,4 млрд рублей в 2025 году, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский на... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (дорожали металлы, нефть Brent подскочила выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс РТС незначительно снизился. В Азии... читать дальше

