Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3377 руб.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство...
 
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на...
 
05 марта 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,3377 руб.

 0  
5 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,70 коп. и составил 11,3377 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2675 руб., максимальный - 11,4055 руб. Было заключено 25866 сделок. Объем торгов составил 27491,41 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,368 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет.
 
05 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3583 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,38 коп. и составил 11,3583 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2705 руб., максимальный - 11,4165 руб. Была заключена 66781 сделка. Объем торгов составил 106378,24...
05 марта 2026 года 18:57
Индекс МосБбиржи прибавил 0,5%, РТС - всего 0,04%
Российский рынок акций завершил торги умеренным ростом вместе с нефтью (фьючерс на нефть Brent превысил $83 за баррель), а также на фоне данных Росстата о дальнейшем замедлении инфляции в России.

В Азии в четверг наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:50
Обращение криптовалют и ЦФА в России должно постепенно сближаться - Набиуллина
Обращение криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА) в России должно постепенно сближаться и проходить в информационных системах цифровых депозитариев, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.

"Идет обсуждение закона о...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:44
OFAC выпустил бессрочную лицензию на сделки с германскими "дочками" Роснефти вместо истекавшей 29 апреля
Управление по контролю за зарубежными активами министерства финансов США (OFAC) выпустило бессрочную лицензию на сделки с германскими дочерними структурами "Роснефти", сообщило ведомство.

Срок предыдущей лицензии, выданной в конце октября прошлого года, истекал 29...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:36
Ущерб туроператоров РФ из-за конфликта на Ближнем Востоке может превысить 3 млрд рублей, предполагают в АТОР
Российские туроператоры потеряли более 2,6 млрд рублей в связи с начавшимся военным конфликтом на Ближнем Востоке и остановкой регулярного авиасообщения, в последующие дни ущерб может вырасти до 3 млрд, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:28
Банк ДОМ.РФ первым провел оплату налогов в цифровых рублях
Банк ДОМ.РФ первым из участников пилота цифрового рубля провел в своем мобильном приложении оплату налога в Федеральную налоговую службу (ФНС), говорится в сообщении кредитной организации.

"Платежи в адрес государственных учреждений - новый сценарий с использованием...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:20
Цена нефти Urals в феврале для расчета НДПИ - $44,59/баррель
Минэкономразвития опубликовало средний уровень цены нефти Urals за февраль, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), - $44,59/баррель.

Это совпало с расчетами "Интерфакса", сделанными ранее на основе данных Argus.

С...    читать дальше
05 марта 2026 года 18:09
ЦБ РФ планирует в 3-м квартале ввести в регулирование кредитные ЦФА и CDS
ЦБ планирует в третьем квартале текущего года ввести в регулирование кредитные цифровые финансовые активы и кредитно-дефолтные свопы (credit default swap, CDS), завила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе ежегодной встречи банкиров с регулятором.

Кредитные ЦФА -...    читать дальше
05 марта 2026 года 17:58
Рынок акций США снижается в начале торгов
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в четверг.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:50 мск понизился на 0,94% и составил 48279,92 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось на 0,26% - до 6851,61...    читать дальше
05 марта 2026 года 17:52
Проблема "раздолжнителей" стоит довольно остро - Набиуллина
Проблема с компаниями-"раздолжнителями", которые обещают людям полное списание долгов и не оказывают услугу, - достаточно острая, для ее решения планируется ввести стандарты консультирования по вопросам просроченной задолженности, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в...    читать дальше
05 марта 2026 года 17:41
Набсовет Мосбиржи рекомендовал направить на дивиденды 19,57 руб. на акцию, 75% чистой прибыли за 2025 г.
Набсовет "Московской биржи" в четверг предварительно рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по итогам 2025 года в размере 19,57 рубля на одну акцию, говорится в сообщении торговой площадки.

Таким образом, на выплату дивидендов...
05 марта 2026 года 17:34
Орбан: вопрос с поставками нефти по "Дружбе" решим без компромиссов с Киевом
Венгерская сторона готова с позиции силы решать вопрос поставок нефти, блокируемых Украиной, заявил в четверг премьер Венгрии Виктор Обран.

"Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", -...    читать дальше
05 марта 2026 года 17:26
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 марта
ЦБ РФ с 6 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12942,76 (+351,81) руб./грамм; на серебро - 218,17 (+14,8) руб./грамм; на платину - 5447,55 (+159,69) руб./грамм; на палладий - 4291,17 (+111,41) руб./грамм.

Это автоматическое...
05 марта 2026 года 17:15
ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 марта в размере 78,19 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 78,19 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,91 коп.

Это автоматическое сообщение.
05 марта 2026 года 17:15
ЦБ РФ установил курс евро с 6 марта в размере 90,7926 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 6 марта, составляет 90,7926 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 4,68 коп.

Это автоматическое сообщение.
.