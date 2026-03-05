Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5238,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3517,82 млрд руб.

5 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 5 марта составили по Российской Федерации 5238,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5032,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5593,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5398,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 5 марта составили 3517,82 млрд руб. против 3424,22252 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

