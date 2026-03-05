.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Мишустина просят пересмотреть законопроект о реформе почтовой отрасли
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ, в нее входят крупные маркетплейсы и ритейлеры - Ozon, Wildberries, "Магнит" и др.) попросила премьер-министра Михаила Мишустина пересмотреть законопроект о реформе регулирования почтовой отрасли. Речь...
 
Цены на такси в непогоду снова хотят ограничить
Власти вернулись к идее ограничить тарифы такси, то есть зафиксировать коэффициент повышения оплаты поездок в непогоду и при чрезвычайных ситуациях, пишут "Известия". Об этом говорится в ответе Минтранса главе комитета Госдумы по труду, социальной...
 
За 2 месяца 53% ввезенных в РФ машин поставлены по параллельному импорту
Доля новых легковых автомобилей, ввезенных в Россию по параллельному импорту по итогам января-февраля, выросла до 53%, подсчитали в "Автостате". В 2025 году на этот канал приходилось 46% импорта, напоминает "Коммерсант". По данным агентства, за 2...
 
05 марта 2026 года 08:00

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 77,8009 руб., евро - 90,7458 руб.

 0  
5 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 77,8009 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,16 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 90,7458 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,60 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
06 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 марта выросла на 0,94% и составила 55336,200 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55336,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 515,099 млрд руб., или на...
.
06 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4329 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,46 коп. и составил 11,4329 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3755 руб., максимальный - 11,493 руб. Было заключено 79093 сделки. Объем торгов составил 115569,6...
.
06 марта 2026 года 19:08
"ВУШ Холдинг" ожидает увеличение выручки от кикшеринга в 2026 году до более 14 млрд руб.
ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) ожидает по итогам 2026 года увеличения выручки от услуг кикшеринга до более 14 млрд рублей с 12,4 млрд рублей в 2025 году, сообщил финансовый директор компании Александр Синявский на...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС снизился на 0,2%
Российский рынок акций завершил торги ростом по индексу МосБиржи на фоне благоприятной внешней сырьевой конъюнктуры (дорожали металлы, нефть Brent подскочила выше $91 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Индекс РТС незначительно снизился.

В Азии...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:51
Добыча на Шах-Денизе продолжается в полном объеме
Добыча на месторождении Шах-Дениз на шельфе Каспия продолжается в полном объеме, несмотря на западные санкции в отношении НК "ЛУКОЙЛ", которая владеет почти 20% в этом проекте, заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:33
Россия в прошлом году увеличила выращивание цветов на 8%
Выращивание цветов в РФ в 2025 году по сравнения с 2024 годом выросло на 8%, за последние пять лет - более чем на 40%, сообщает Минсельхоз в Max.

"За последние пять лет производство отечественных цветов увеличилось более чем на 40%. По оценкам Минсельхоза России, в...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:25
Объем экспортных перевозок лесных грузов по сети РЖД в феврале вырос на 14%
Объем экспортных перевозок лесных грузов по сети РЖД в феврале 2026 года составил 852,1 тыс. тонн против 745,7 тыс. тонн в январе (рост на 14%), следует из данных транспортной статистики.

Наибольшую положительную динамику показали перевозки пиломатериалов: в феврале на...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:18
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы падают в начале торгов в пятницу, внимание инвесторов сосредоточено на статданных и ближневосточном конфликте.

Фактически полное прекращение движения судов в Ормузском проливе на фоне обмена ударами между США и Израилем с одной стороны и...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:07
Минфин настаивает на включении его в число получателей информации о непубличных кредитных рейтингах
Минфин выступил с замечанием к подготовленному депутатами законопроекту о введении в российском праве института непубличных кредитных рейтингов. В круг получателей информации о таких рейтингах планируется включить только рейтингуемые лица и ЦБ, ведомство настаивает на включении...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,4282 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9,05 коп. и составил 11,4282 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,37 руб., максимальный - 11,484 руб. Было заключено 14163 сделки. Объем торгов составил 30176,68 млн...
.
06 марта 2026 года 17:57
Федрезерв не ожидает устойчивого влияния войны с Ираном на инфляцию в США
Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер не ожидает, что война с Ираном будет оказывать устойчивое влияние на инфляцию. Хотя потребители, вероятно, испытают удивление и шок от подорожания бензина, руководство американского ЦБ проигнорирует...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 17:42
Минфин предлагает ввести полный НДС для трансграничной e-commerce с 2029 года
Компромиссным вариантом в дискуссии о сроках введения НДС на импортные товары, приобретаемые физическими лицами через маркетплейсы, может стать переход на полную уплату налога на год раньше - с 2029 года, при сохранении этапности повышения в 2027-2028 годах.

С таким...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 17:29
ЕК изучает возможности помощи ремонту нефтепровода "Дружба"
Еврокомиссия (ЕК) изучает, каким образом может помочь ремонту нефтепровода "Дружба", в том числе оказанием финансовой помощи, заявил в пятницу официальный представитель ЕК Олоф Жилл. "Я подтверждаю, что комиссия рассматривает варианты помощи для восстановления снабжения нефтью...    читать дальше
.
06 марта 2026 года 17:24
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 марта
ЦБ РФ с 7 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12988,43 (+45,67) руб./грамм; на серебро - 214,3 (-3,87) руб./грамм; на платину - 5468,62 (+21,07) руб./грамм; на палладий - 4186,08 (-105,09) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
06 марта 2026 года 17:22
ЦБ РФ установил курс доллара США с 7 марта в размере 79,15 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 79,15 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,00 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
06 марта 2026 года 17:22
ЦБ РФ установил курс евро с 7 марта в размере 91,8391 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 марта, составляет 91,8391 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 104,65 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
