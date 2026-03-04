.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 77,8009 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство...
 
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1...
 
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на...
 
04 марта 2026 года 17:05

ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 77,8009 руб.

 0  
4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 77,8009 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,16 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
04 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 4 марта снизилась на 0,47% и составила 54742,874 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54742,874 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 258,048 млрд руб., или на...
.
04 марта 2026 года 19:21
Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении
ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике".

Министерство отмечает, что спад объясняется...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:18
Выпуск по базовым видам деятельности в РФ в январе снизился на 3,2%
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2026 года снизился на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 4,0% в декабре 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Индекс исчисляется на основе данных...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:16
Зарплаты в РФ в реальном выражении в 2025 году повысились на 4,4%
Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2025 году в годовом выражении составил 2,4% после повышения на 5,8% в ноябре, на 6,1% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2545 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,78 коп. и составил 11,2545 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,358 руб. Было заключено 88184 сделки. Объем торгов составил 146173,5...
.
04 марта 2026 года 19:14
Предпринимательская уверенность в РФ в феврале снизилась в добыче и в обработке
Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в феврале 2026 года снизился на 1,1 процентного пункта (п.п.) - до минус 7,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс уверенности в феврале 2026 года опустился на 0,1...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:12
Рост оборота розничной торговли РФ в январе замедлился до 0,7%
Оборот розничной торговли в России в январе 2026 года в годовом выражении увеличился на 0,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Результат оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение показателя на 1,9%.

Темпы роста...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:08
Безработица в РФ в январе сохранилась на уровне 2,2%
Безработица в России в январе 2026 года составила 2,2%, удержавшись на уровне декабря прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Ранее в ноябре 2025 года безработица опускалась до 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:07
Цены на бензин в РФ с 25 февраля по 2 марта выросли на 0,07%
Потребительские цены на бензин в РФ с 25 февраля по 2 марта (укороченная статистическая неделя связана с праздничными днями в конце февраля) выросли на 0,07% после того, как поднялись на 0,26% с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным),...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 19:03
Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта составила 0,08%,
Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат)....    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:57
Рынок акций РФ снизился на 0,5-0,8%
Российский рынок акций завершил торги снижением из-за коррекции вниз бумаг нефтегазовых компаний на фоне приостановки ралли нефти, подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сдерживают покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:51
Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб.
Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ.

Объем ФНБ на 1 марта составил 13 трлн...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:46
Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,48 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:37
Туроператоры РФ обязаны возвращать туристам средства в полном объеме за туры на Ближний Восток
Туроператоры обязаны возвращать туристам средства в полном объеме за туры на Ближний Восток, это правило вступило в силу после сообщения МИД РФ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:29
В 2026-2028 годах власти планируют выделять РЖД ежегодно по 20 млрд руб. на закупку подвижного состава
Государство в 2026-2028 гг. намерено выделять ОАО "РЖД" по 20 млрд руб. ежегодно на закупку подвижного состава.

Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, "в прошлом году за счет программы поддержки...    читать дальше
.
04 марта 2026 года 18:15
Американский фондовый рынок начал торги без единой динамики
Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в начале торгов в среду, Dow Jones ушел в минус после позитивного старта сессии.

Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают сообщения СМИ о том, что представители иранской...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.