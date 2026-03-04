ЦБ РФ установил курс доллара США с 5 марта в размере 77,8009 руб.

4 марта. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 5 марта, составляет 77,8009 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 19,16 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 54742,874 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 258,048 млрд руб., или на...

.

Снижение ВВП РФ в январе составило 2,1% в годовом сравнении ВВП РФ в январе 2026 года, по оценке Минэкономразвития, снизился на 2,1% в годовом сравнении после повышения на 1,9% в декабре 2025 года, говорится в опубликованном в среду обзоре министерства "О текущей ситуации в экономике". Министерство отмечает, что спад объясняется... Министерство отмечает, что спад объясняется... читать дальше

.

Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в январе 2026 года снизился на 3,2% в годовом выражении после увеличения на 4,0% в декабре 2025 года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Индекс исчисляется на основе данных... Индекс исчисляется на основе данных... читать дальше

.

Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в декабре 2025 году в годовом выражении составил 2,4% после повышения на 5,8% в ноябре, на 6,1% в октябре, на 4,7% в сентябре, на 3,8% в августе, на 6,6% в июле, на 5,1% в июне, на 4,2% в мае, на 4,6% в... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,78 коп. и составил 11,2545 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,358 руб. Было заключено 88184 сделки. Объем торгов составил 146173,5... Минимальный курс юаня составил 11,1475 руб., максимальный - 11,358 руб. Было заключено 88184 сделки. Объем торгов составил 146173,5...

.

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в феврале 2026 года снизился на 1,1 процентного пункта (п.п.) - до минус 7,0%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В обрабатывающем секторе индекс уверенности в феврале 2026 года опустился на 0,1... читать дальше

.

.

Безработица в России в январе 2026 года составила 2,2%, удержавшись на уровне декабря прошлого года, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее в ноябре 2025 года безработица опускалась до 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю... Ранее в ноябре 2025 года безработица опускалась до 2,1%, что соответствует минимальному уровню за всю историю... читать дальше

.

Потребительские цены на бензин в РФ с 25 февраля по 2 марта (укороченная статистическая неделя связана с праздничными днями в конце февраля) выросли на 0,07% после того, как поднялись на 0,26% с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным),... читать дальше

.

Инфляция в РФ с 25 февраля по 2 марта 2026 года составила 0,08% (из-за праздника расчет за 6 дней) после 0,19% с 17 по 24 февраля (за 8 дней), 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).... читать дальше

.

Российский рынок акций завершил торги снижением из-за коррекции вниз бумаг нефтегазовых компаний на фоне приостановки ралли нефти, подогретого ранее эскалацией вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Также сдерживают покупателей неопределенность с дальнейшими переговорами по... читать дальше

.

Объем ФНБ в феврале снизился на 90,5 млрд руб. Фонд национального благосостояния (ФНБ) в феврале 2026 года сократился на 90,5 млрд рублей после роста на 224,1 млрд рублей в январе и 156 млрд рублей в декабре 2025 года, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минфина РФ. Объем ФНБ на 1 марта составил 13 трлн... Объем ФНБ на 1 марта составил 13 трлн... читать дальше

.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3,475 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Товарные запасы... Товарные запасы... читать дальше

.

Туроператоры обязаны возвращать туристам средства в полном объеме за туры на Ближний Восток, это правило вступило в силу после сообщения МИД РФ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. "В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям... "В день начала конфликта туроператоры по нашим рекомендациям... читать дальше

.

Государство в 2026-2028 гг. намерено выделять ОАО "РЖД" по 20 млрд руб. ежегодно на закупку подвижного состава. Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, "в прошлом году за счет программы поддержки... Как сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, "в прошлом году за счет программы поддержки... читать дальше

.

Американские фондовые индексы торгуются разнонаправленно в начале торгов в среду, Dow Jones ушел в минус после позитивного старта сессии. Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают сообщения СМИ о том, что представители иранской... Инвесторы продолжают следить за развитием событий на Ближнем Востоке и оценивают сообщения СМИ о том, что представители иранской... читать дальше

.