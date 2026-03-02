.
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
В этом году второе дыхание банковским потребкредитам может дать смягчение ДКП
Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований. Об этом, как пишут...
 
Тратить накопления не готовы более 40% россиян
Более 40% жителей России психологически не готовы использовать свои сбережения даже при возникновении срочных трат. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса "Выберу.ру, пишут "Известия". Как считает доцент кафедры статистики РЭУ им....
 
Количество финпирамид в РФ снизилось, но активизировались нелегальные кредиторы
В конце 2025 г. количество выявленных Банком России финансовых пирамид и нелегальных профучастников значительно снизилось, однако активизировали свою деятельность нелегальные кредиторы, пишет "Коммерсант". По итогам 2-го полугодия 2025 года...
 
02 марта 2026 года 18:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2085 руб.

 0  
2 марта. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 11,2085 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,258 руб. Была заключена 10021 сделка. Объем торгов составил 17494,86 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,199 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
02 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 марта выросла на 1,84% и составила 54912,852 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54912,852 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 992,403 млрд руб., или на...
02 марта 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2068 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,74 коп. и составил 11,2068 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 65019 сделок. Объем торгов составил 111772,77 млн...
02 марта 2026 года 18:57
Рынок акций РФ вырос на 1,3-1,4%
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне ралли мировых цен на нефть и драгметаллы после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:45
Средневзвешенная стоимость литра бензина на АЗС Москвы за февраль выросла на 40 коп.
Средневзвешенная стоимость литра бензина на столичных заправках по итогам февраля в среднем выросла чуть более чем на 40 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

В частности, литр Аи-92 за прошедший месяц подорожал на 41 коп., до 63,14 руб.,...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:35
Индекс ISM Manufacturing в феврале снизился, но оказался выше прогноза
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 52,4 пункта по сравнению с максимальными с августа 2022 года 52,6 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:27
Шишкарев уведомил "Росатом" о намерении выкупить 49-процентную долю госкорпорации в ГК "Дело"
Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49-процентную долю в ГК "Дело", сообщил "Интерфаксу" представитель Шишкарева. "В соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию. 120...    читать дальше
02 марта 2026 года 18:07
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В минувшие выходные США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся тысячи ракетных ударов по ряду иранских...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:53
Nvidia вложит $4 млрд в разработчиков оптических технологий Coherent и Lumentum
Nvidia Corp. инвестирует $4 млрд в разработчиков оптических технологий Coherent Corp. и Lumentum Holdings Inc.

Как говорится в пресс-релизе, компания заключила многолетнее стратегическое соглашение с Coherent для развития передовых оптических технологий,...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:45
Чистая прибыль "Нижнекамскшины" по РСБУ в 2025 году резко снизилась
ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в 2025 году снизило чистую прибыль по РСБУ до 3,77 млн рублей с 555,06 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности шинного завода. Таким образом, показатель упал в 147 раз.

Выручка...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 марта
ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12957,47 (+119,69) руб./грамм; на серебро - 223,24 (+8,51) руб./грамм; на платину - 5870,47 (+268,14) руб./грамм; на палладий - 4448,76 (+53,85) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
02 марта 2026 года 17:31
ЦБ РФ установил курс евро с 3 марта в размере 90,7307 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 90,7307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,58 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 марта 2026 года 17:31
ЦБ РФ установил курс доллара США с 3 марта в размере 77,1734 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 77,1734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,02 коп.

Это автоматическое сообщение.
02 марта 2026 года 17:27
Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили развитие МТК "Север-Юг"
Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет в Азербайджане в апреле текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Такая договоренность достигнута в ходе встречи в понедельник...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:19
Иран в текущем сезоне уже импортировал основной объем зерна из РФ
Иран в 2025/26 сезоне (июль-июнь) уже импортировал основной объем зерна, считают в аналитическом центре "Русагротранса". "Основная часть поставок зерновых в Иран - более 90% - уже произошла", - заявили "Интерфаксу" в центре.

Пшеница в страну поступает в основном через...    читать дальше
02 марта 2026 года 17:15
ВТБ разместил 10,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-1151 на 10,2 млрд рублей
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-1151 на 10 млрд 154,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
