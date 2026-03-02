Учетные цены Банка России на драгметаллы с 3 марта

2 марта. FINMARKET.RU -РФ с 3 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12957,47 (+119,69) руб./грамм; на серебро - 223,24 (+8,51) руб./грамм; на платину - 5870,47 (+268,14) руб./грамм; на палладий - 4448,76 (+53,85) руб./грамм.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54912,852 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 992,403 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,74 коп. и составил 11,2068 руб. Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 65019 сделок. Объем торгов составил 111772,77 млн...

.

Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне ралли мировых цен на нефть и драгметаллы после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский... В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше

.

Средневзвешенная стоимость литра бензина на столичных заправках по итогам февраля в среднем выросла чуть более чем на 40 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). В частности, литр Аи-92 за прошедший месяц подорожал на 41 коп., до 63,14 руб.,... В частности, литр Аи-92 за прошедший месяц подорожал на 41 коп., до 63,14 руб.,... читать дальше

.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 52,4 пункта по сравнению с максимальными с августа 2022 года 52,6 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем... читать дальше

.

Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49-процентную долю в ГК "Дело", сообщил "Интерфаксу" представитель Шишкарева. "В соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию. 120... читать дальше

.

Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся тысячи ракетных ударов по ряду иранских... В минувшие выходные США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся тысячи ракетных ударов по ряду иранских... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 11,2085 руб. Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,258 руб. Была заключена 10021 сделка. Объем торгов составил 17494,86...

.

Nvidia Corp. инвестирует $4 млрд в разработчиков оптических технологий Coherent Corp. и Lumentum Holdings Inc. Как говорится в пресс-релизе, компания заключила многолетнее стратегическое соглашение с Coherent для развития передовых оптических технологий,... Как говорится в пресс-релизе, компания заключила многолетнее стратегическое соглашение с Coherent для развития передовых оптических технологий,... читать дальше

.

ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в 2025 году снизило чистую прибыль по РСБУ до 3,77 млн рублей с 555,06 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности шинного завода. Таким образом, показатель упал в 147 раз. Выручка... Выручка... читать дальше

.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 90,7307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,58 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 77,1734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,02 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет в Азербайджане в апреле текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. Такая договоренность достигнута в ходе встречи в понедельник... Такая договоренность достигнута в ходе встречи в понедельник... читать дальше

.

Иран в 2025/26 сезоне (июль-июнь) уже импортировал основной объем зерна, считают в аналитическом центре "Русагротранса". "Основная часть поставок зерновых в Иран - более 90% - уже произошла", - заявили "Интерфаксу" в центре. Пшеница в страну поступает в основном через... Пшеница в страну поступает в основном через... читать дальше

.

марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-1151 на 10 млрд 154,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.