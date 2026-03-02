.
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5641,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3509,1 млрд руб.
02 марта 2026 года 09:18
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5641,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3509,1 млрд руб.
|0
2 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 5641,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5404,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5563,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5340,2 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 марта составили 3509,1 млрд руб. против 3531,81828 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
02 марта 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 2 марта выросла на 1,84% и составила 54912,852 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 54912,852 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 992,403 млрд руб., или на...
.02 марта 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,74 коп. и составил 11,2068 руб. Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,26 руб. Было заключено 65019 сделок. Объем торгов составил 111772,77 млн...
.02 марта 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне ралли мировых цен на нефть и драгметаллы после нападения США и Израиля на Иран, а также благодаря данным Росстата о замедлении инфляции. В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:45
Средневзвешенная стоимость литра бензина на столичных заправках по итогам февраля в среднем выросла чуть более чем на 40 копеек, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА). В частности, литр Аи-92 за прошедший месяц подорожал на 41 коп., до 63,14 руб.,... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:35
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале снизился до 52,4 пункта по сравнению с максимальными с августа 2022 года 52,6 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:27
Основатель группы компаний "Дело" Сергей Шишкарев официально уведомил "Росатом" о намерении выкупить принадлежащую госкорпорации 49-процентную долю в ГК "Дело", сообщил "Интерфаксу" представитель Шишкарева. "В соответствии с процедурой документы переданы в госкорпорацию. 120... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:07
Американские фондовые индексы умеренно снижаются в начале торгов в понедельник, инвесторы оценивают последствия эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В минувшие выходные США и Израиль начали военные действия против Ирана, нанеся тысячи ракетных ударов по ряду иранских... читать дальше
.02 марта 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,58 коп. и составил 11,2085 руб. Минимальный курс юаня составил 11,102 руб., максимальный - 11,258 руб. Была заключена 10021 сделка. Объем торгов составил 17494,86...
.02 марта 2026 года 17:53
Nvidia Corp. инвестирует $4 млрд в разработчиков оптических технологий Coherent Corp. и Lumentum Holdings Inc. Как говорится в пресс-релизе, компания заключила многолетнее стратегическое соглашение с Coherent для развития передовых оптических технологий,... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:45
ПАО "Нижнекамскшина" (Татарстан, входит в группу шинных предприятий Kama Tyres) в 2025 году снизило чистую прибыль по РСБУ до 3,77 млн рублей с 555,06 млн рублей годом ранее, говорится в отчетности шинного завода. Таким образом, показатель упал в 147 раз. Выручка... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:36
ЦБ РФ с 3 марта установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12957,47 (+119,69) руб./грамм; на серебро - 223,24 (+8,51) руб./грамм; на платину - 5870,47 (+268,14) руб./грамм; на палладий - 4448,76 (+53,85) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.02 марта 2026 года 17:31
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 90,7307 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,58 коп. Это автоматическое сообщение.
.02 марта 2026 года 17:31
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 3 марта, составляет 77,1734 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,02 коп. Это автоматическое сообщение.
.02 марта 2026 года 17:27
Очередное заседание азербайджано-российской межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству пройдет в Азербайджане в апреле текущего года, сообщила пресс-служба кабинета министров страны. Такая договоренность достигнута в ходе встречи в понедельник... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:19
Иран в 2025/26 сезоне (июль-июнь) уже импортировал основной объем зерна, считают в аналитическом центре "Русагротранса". "Основная часть поставок зерновых в Иран - более 90% - уже произошла", - заявили "Интерфаксу" в центре. Пшеница в страну поступает в основном через... читать дальше
.02 марта 2026 года 17:15
марта. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 2 марта однодневные биржевые облигации серии КС-4-1151 на 10 млрд 154,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
