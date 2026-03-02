Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5641,6 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3509,1 млрд руб.

2 марта. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 2 марта составили по Российской Федерации 5641,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5404,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5563,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5340,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 2 марта составили 3509,1 млрд руб. против 3531,81828 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.