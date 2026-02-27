.
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2341 руб.
.
27 февраля 2026 года 19:15
27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,74 коп. и составил 11,2341 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1795 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 84724 сделки. Объем торгов составил 144611,6 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2025 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
27 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 февраля выросла на 0,12% и составила 53920,449 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53920,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,923 млрд руб., или на...
.27 февраля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,74 коп. и составил 11,2341 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1795 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 84724 сделки. Объем торгов составил 144611,6...
.27 февраля 2026 года 19:06
Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 24 февраля... читать дальше
.27 февраля 2026 года 19:03
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным) поднялись на 0,26% после роста на 0,11% с 10 по 16 февраля, на 0,21% с 3 по 9 февраля и на 0,11% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:56
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне ралли металлов и нефти, также инвесторы ожидали новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции. В Азии в пятницу преобладала позитивная... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:52
Реализация проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) находится в завершающей стадии, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе заседания Госкомиссии по развитию Арктики. "Мы находимся на финале реализации комплексного проекта реконструкции... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:44
Цены на нефть прибавляют более 2,7%. Трейдеры в преддверии выходных опасаются эскалации конфликта США и Ирана, масштабная переброска американских военных сил на Ближний Восток держит рынок в напряжении. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:37
Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в феврале 2026 года составили 2,893 млн тонн, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки. Оборот в денежном выражении относительно февраля-2025 вырос на 1,3% -... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:30
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом, сообщило рейтинговое агентство. Рейтинг кредитоспособности компании был присвоен на основании отчетности по РСБУ. Рейтинг кредитоспособности... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:21
Американские фондовые индексы начали сессию в пятницу снижением. Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:15
Европейские компании, которые входят в расчет фондового индекса Stoxx Europe 600, в январе-феврале объявили о намерениях выкупить свои акции на общую сумму 85,7 млрд евро, что является рекордом для данного периода, по расчетам Barclays. Наибольшую активность проявляют... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:07
"РусГидро" получило чистую прибыль по РСБУ в 2025 году в размере 66,9 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24%, до 169,4 млрд руб., говорится в сообщении. Выручка выросла на 18,2%, до 287,2 млрд руб., говорится в отчете... читать дальше
.27 февраля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,69 коп. и составил 11,2343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22...
.27 февраля 2026 года 17:35
ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12837,78 (-34,78) руб./грамм; на серебро - 214,73 (-10,18) руб./грамм; на платину - 5602,33 (-157,6) руб./грамм; на палладий - 4394,91 (-147,57) руб./грамм. Это автоматическое...
.27 февраля 2026 года 17:24
Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал владелец ММК Виктор Рашников журналистам. При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет... читать дальше
.27 февраля 2026 года 17:18
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 91,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,84 коп. Это автоматическое сообщение.
