.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2341 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8%
Промпроизводство в РФ в январе снизилось на 0,8% после повышения на 3,7% в декабре, сообщил Росстат. Снижение промышленности в годовом выражении было зафиксировано впервые с февраля 2025 года Данные оказались слабее ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,9%
 
Дефицит бюджета регионов в 2025 г. вырос в 3,5 раза
Бюджеты регионов (без учета муниципальных образований) установили рекорд по размеру дефицита по итогам 2025 г. - он вырос в 3,5 раза относительно прошлого года и составил 1,5 трлн руб. против примерно 400 млрд руб. в 2024 г. Это, как пишут...
 
Росстандарт утвердил первые ГОСТы для умных устройств
Умные счетчики воды и тепла, внедрение которых в жилищном строительстве в РФ наряду с другими такими устройствами предполагается до 2030 года, будут соответствовать единым требованиям. Первые ГОСТы для них утвердил Росстандарт. Это следует из...
 
В РФ модели ИИ могут разделить на суверенные и национальные
Модели искусственного интеллекта (ИИ) в России могут разделить на суверенные и национальные. Для получения этих статусов им необходимо будет соответствовать требованиям по сертификации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю...
 
27 февраля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2341 руб.

 0  
27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,74 коп. и составил 11,2341 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1795 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 84724 сделки. Объем торгов составил 144611,6 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2025 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 февраля выросла на 0,12% и составила 53920,449 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53920,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,923 млрд руб., или на...
.
27 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2341 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,74 коп. и составил 11,2341 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1795 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 84724 сделки. Объем торгов составил 144611,6...
.
27 февраля 2026 года 19:06
Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля составила 0,19%
Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 24 февраля...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 19:03
Цены на бензин в РФ с 17 по 24 февраля выросли на 0,26%
Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным) поднялись на 0,26% после роста на 0,11% с 10 по 16 февраля, на 0,21% с 3 по 9 февраля и на 0,11% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:56
Индекс МосБиржи вырос на 0,5%, индекс РТС - на 0,3%
Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне ралли металлов и нефти, также инвесторы ожидали новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции.

В Азии в пятницу преобладала позитивная...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:52
Реализация проекта реконструкции Беломорканала находится в завершающей стадии
Реализация проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) находится в завершающей стадии, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе заседания Госкомиссии по развитию Арктики.

"Мы находимся на финале реализации комплексного проекта реконструкции...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:44
Нефть продолжает дорожать на фоне напряженности на Ближнем Востоке
Цены на нефть прибавляют более 2,7%. Трейдеры в преддверии выходных опасаются эскалации конфликта США и Ирана, масштабная переброска американских военных сил на Ближний Восток держит рынок в напряжении.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:37
Снижение продаж бензина на Петербургской бирже в феврале составило 6,4%
Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в феврале 2026 года составили 2,893 млн тонн, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки.

Оборот в денежном выражении относительно февраля-2025 вырос на 1,3% -...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:30
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" на уровне ruВВ+
"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом, сообщило рейтинговое агентство.

Рейтинг кредитоспособности компании был присвоен на основании отчетности по РСБУ. Рейтинг кредитоспособности...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:21
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы начали сессию в пятницу снижением.

Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:15
В январе-феврале компании, входящие в расчет Stoxx 600, объявили buyback на рекордную сумму
Европейские компании, которые входят в расчет фондового индекса Stoxx Europe 600, в январе-феврале объявили о намерениях выкупить свои акции на общую сумму 85,7 млрд евро, что является рекордом для данного периода, по расчетам Barclays.

Наибольшую активность проявляют...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:07
"РусГидро" получило чистую прибыль по РСБУ в 2025 году в размере 66,9 млрд руб. против убытка годом ранее
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24%, до 169,4 млрд руб., говорится в сообщении. Выручка выросла на 18,2%, до 287,2 млрд руб., говорится в отчете...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2343 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,69 коп. и составил 11,2343 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22...
.
27 февраля 2026 года 17:35
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 28 февраля
ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12837,78 (-34,78) руб./грамм; на серебро - 214,73 (-10,18) руб./грамм; на платину - 5602,33 (-157,6) руб./грамм; на палладий - 4394,91 (-147,57) руб./грамм.

Это автоматическое...
.
27 февраля 2026 года 17:24
ММК удержал минимальную рентабельность за счет мер снижения себестоимости
Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал владелец ММК Виктор Рашников журналистам. При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет...    читать дальше
.
27 февраля 2026 года 17:18
ЦБ РФ установил курс евро с 28 февраля в размере 91,2965 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 91,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,84 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.