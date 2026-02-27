Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2341 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1795 руб., максимальный - 11,279 руб. Было заключено 84724 сделки. Объем торгов составил 144611,6 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2025 руб. за юань.

27 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,74 коп. и составил 11,2341 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53920,449 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 65,923 млрд руб., или на...

Инфляция в РФ с 17 по 24 февраля 2026 года составила 0,19% (из-за праздника расчет за 8 дней) после 0,12% с 10 по 16 февраля, 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). С начала месяца рост цен к 24 февраля... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 17 по 24 февраля (удлиненная неделя связана с дополнительным праздничным выходным) поднялись на 0,26% после роста на 0,11% с 10 по 16 февраля, на 0,21% с 3 по 9 февраля и на 0,11% с 27 января по 2 февраля, сообщила Федеральная... читать дальше

Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне ралли металлов и нефти, также инвесторы ожидали новостей о следующем раунде трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию и свежих данных Росстата по инфляции. В Азии в пятницу преобладала позитивная... В Азии в пятницу преобладала позитивная... читать дальше

Реализация проекта реконструкции Беломорско-Балтийского канала (ББК) находится в завершающей стадии, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе заседания Госкомиссии по развитию Арктики. "Мы находимся на финале реализации комплексного проекта реконструкции... "Мы находимся на финале реализации комплексного проекта реконструкции... читать дальше

Цены на нефть прибавляют более 2,7%. Трейдеры в преддверии выходных опасаются эскалации конфликта США и Ирана, масштабная переброска американских военных сил на Ближний Восток держит рынок в напряжении. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о... Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи ранее сообщил о... читать дальше

Объемы реализации нефтепродуктов на Петербургской бирже в феврале 2026 года составили 2,893 млн тонн, что на 2,4% больше по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, следует из данных площадки. Оборот в денежном выражении относительно февраля-2025 вырос на 1,3% -... Оборот в денежном выражении относительно февраля-2025 вырос на 1,3% -... читать дальше

"Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО "Холдинг Ренессанс Страхование" на уровне ruВВ+ со стабильным прогнозом, сообщило рейтинговое агентство. Рейтинг кредитоспособности компании был присвоен на основании отчетности по РСБУ. Рейтинг кредитоспособности... Рейтинг кредитоспособности компании был присвоен на основании отчетности по РСБУ. Рейтинг кредитоспособности... читать дальше

Американские фондовые индексы начали сессию в пятницу снижением. Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... Трейдеры продолжают пересматривать свои позиции в компаниях, занимающихся ИИ. Это обусловлено растущими опасениями, что расходы на ИИ-инфраструктуру не будут устойчивыми, сообщает Trading... читать дальше

Европейские компании, которые входят в расчет фондового индекса Stoxx Europe 600, в январе-феврале объявили о намерениях выкупить свои акции на общую сумму 85,7 млрд евро, что является рекордом для данного периода, по расчетам Barclays. Наибольшую активность проявляют... Наибольшую активность проявляют... читать дальше

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка 13,4 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. EBITDA увеличилась на 24%, до 169,4 млрд руб., говорится в сообщении. Выручка выросла на 18,2%, до 287,2 млрд руб., говорится в отчете... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,69 коп. и составил 11,2343 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22... Минимальный курс юаня составил 11,1745 руб., максимальный - 11,27 руб. Было заключено 10280 сделок. Объем торгов составил 19074,22...

ЦБ РФ с 28 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12837,78 (-34,78) руб./грамм; на серебро - 214,73 (-10,18) руб./грамм; на платину - 5602,33 (-157,6) руб./грамм; на палладий - 4394,91 (-147,57) руб./грамм.

Магнитогорский металлургический комбинат сумел сохранить минимальную рентабельность только за счет мер по снижению себестоимости, сказал владелец ММК Виктор Рашников журналистам. При этом текущая рентабельность магнитогорской площадки составляет 2-3%. Такой уровень не позволяет... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 28 февраля, составляет 91,2965 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,84 коп.

