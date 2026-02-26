Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2412 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1995 руб., максимальный - 11,362 руб. Было заключено 26985 сделок. Объем торгов составил 36844,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2175 руб. за юань.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53854,527 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 147,222 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,90 коп. и составил 11,2415 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2015 руб., максимальный - 11,364 руб. Было заключено 74766 сделок. Объем торгов составил 107621,52 млн руб.

Российский рынок акций завершил торги снижением индексов в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию, нефть возобновила подъем. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%,...

США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с "ЛУКОЙЛом" о его международных активах, до 1 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ американского Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов...

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению условий льготной ипотеки для семей с детьми, предоставив им возможность приобретать жилье на вторичном рынке в старых домах в городах с низким объемом строительства жилья, сообщает сайт...

Банк России призвал организаторов IPO объяснять эмитентам необходимость наличия стратегии роста акционерной стоимости после размещения и не "бросать" их вместе с привлеченными инвесторами, как только заканчивается сама сделка. "Мы обнаружили, что после IPO никто из...

Цены на нефть возобновили рост вечером в четверг, полностью восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск повышается на $0,42 (0,59%), до $71,27 за баррель.

Озон банк в 2026 году планирует расширить линейку кредитных продуктов за счет кредитов наличными и автокредитов, следует из презентации руководителя Ozon Fintech Ваэ Овасапяна. Сейчас банк выдает клиентам кредитные карты и предоставляет сервис рассрочки. "Мы...

Банк России подготовил проект указания, который меняет порядок расчета переменной части вознаграждения ("премии за успех") негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в зависимости от стратегии инвестирования пенсионных резервов. Согласно опубликованному документу, если...

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сократит 6% штата сотрудников, или порядка 800 человек. "Мы делаем шаги для реинвестирования в различные направления бизнеса и приведения структуры компании в соответствие с нашими приоритетами, что затронет определенные...

Перевозки контейнеров по сети РЖД в 2026 г. прогнозируется примерно на уровне 2025 г., небольшой рост ожидается в 2027 г., полагают аналитики Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ - подконтролен РЖД). "Наверное, уровень 2025 года", - сказал генеральный...

Dow Jones Industrial Average растет на торгах в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются. Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск в четверг вырос на 0,4% - до 49680,65 пункта. Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,31%.

Совет Европейского союза в четверг принял решение продлить на год санкции против Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Литвы. "Они останутся в силе в том же объеме, что и раньше - никаких изменений не внесено (...) Данное решение совета будет...

Индия в 2025 году, по данным министерства торговли и промышленности страны, импортировала 640 тонн золота на $58,9 млрд. В стоимостном выражении, как и сообщалось ранее, импорт подрос на 1%, хотя в натуральном выражении объемы упали на 21%. Основными...

Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2026 года увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, до 1 трлн 33 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ. В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 185 млрд рублей, или на 0,6%, до 29 трлн 983 млрд рублей. Доля...

