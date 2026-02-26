.
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 27 февраля в размере 91,0281 руб.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
ЕБРР повысил оценку роста ВВП развивающихся рынков в 2026 году до 3,6%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует рост ВВП развивающихся рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и Северной Африки в 2026 году на 3,6%, в 2027 году - на 3,7%, говорится в его обзоре . В сентябре ЕБРР оценивал подъем...
 
СП РФ предлагает регламентировать госзакупки типового софта
Счетная палата РФ направила в правительство предложение о дополнительной регламентации процессов госзакупки типового программного обеспечения, говорится в сообщении палаты. "В рамках мероприятия (экспертно-аналитического, охватывало закупки...
 
Реальная средняя зарплата в РФ оказалась ниже официальной
Медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73,4 тыс. рублей, следует из последних данных Росстата. Этот показатель делит работников на две равные группы: половина получает больше этой суммы, остальные - меньше. Служба публикует такие...
 
26 февраля 2026 года 17:20

ЦБ РФ установил курс евро с 27 февраля в размере 91,0281 руб.

 0  
26 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 февраля, составляет 91,0281 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 70,70 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
26 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 26 февраля выросла на 0,27% и составила 53854,527 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53854,527 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 147,222 млрд руб., или на...
.
26 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,2415 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8,90 коп. и составил 11,2415 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,2015 руб., максимальный - 11,364 руб. Было заключено 74766 сделок. Объем торгов составил 107621,52...
.
26 февраля 2026 года 18:59
Рынок акций РФ снизился на 0,4-1,2%
Российский рынок акций завершил торги снижением индексов в ожидании новостей о дальнейших переговорах по украинскому урегулированию, нефть возобновила подъем.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%,...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:56
США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа
США продлили крайний срок для компаний, которые должны провести переговоры с "ЛУКОЙЛом" о его международных активах, до 1 апреля, пишет агентство Reuters со ссылкой на документ американского Управления по контролю за зарубежными активами министерства финансов...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:50
Правительство подготовит изменения условий льготной ипотеки для семей с детьми в городах с низким объемом строительства жилья
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по изменению условий льготной ипотеки для семей с детьми, предоставив им возможность приобретать жилье на вторичном рынке в старых домах в городах с низким объемом строительства жилья, сообщает сайт...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:46
ЦБ РФ призвал организаторов IPO объяснять эмитентам важность наличия стратегии роста акционерной стоимости
Банк России призвал организаторов IPO объяснять эмитентам необходимость наличия стратегии роста акционерной стоимости после размещения и не "бросать" их вместе с привлеченными инвесторами, как только заканчивается сама сделка.

"Мы обнаружили, что после IPO никто из...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:44
Нефть возобновила подъем
Цены на нефть возобновили рост вечером в четверг, полностью восстановив потери, понесенные ранее в ходе торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:25 мск повышается на $0,42 (0,59%), до $71,27 за...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:37
Озон банк хочет запустить кредиты наличными и автокредиты
Озон банк в 2026 году планирует расширить линейку кредитных продуктов за счет кредитов наличными и автокредитов, следует из презентации руководителя Ozon Fintech Ваэ Овасапяна.

Сейчас банк выдает клиентам кредитные карты и предоставляет сервис рассрочки.

"Мы...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:28
ЦБ РФ хочет изменить правила расчета переменной части вознаграждения НПФ
Банк России подготовил проект указания, который меняет порядок расчета переменной части вознаграждения ("премии за успех") негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в зависимости от стратегии инвестирования пенсионных резервов.

Согласно опубликованному документу, если...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:21
EBay планирует сократить 6% штата
Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay Inc. сократит 6% штата сотрудников, или порядка 800 человек.

"Мы делаем шаги для реинвестирования в различные направления бизнеса и приведения структуры компании в соответствие с нашими приоритетами, что затронет определенные...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:17
Контейнерные перевозки на сети "РЖД" в 2026 г. прогнозируются примерно на уровне прошлого года
Перевозки контейнеров по сети РЖД в 2026 г. прогнозируется примерно на уровне 2025 г., небольшой рост ожидается в 2027 г., полагают аналитики Института экономики и развития транспорта (ИЭРТ - подконтролен РЖД).

"Наверное, уровень 2025 года", - сказал генеральный...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:03
Фондовые индексы США не демонстрируют единой динамики в начале торгов
- Dow Jones Industrial Average растет на торгах в четверг, S&P 500 и Nasdaq Composite снижаются.

Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск в четверг вырос на 0,4% - до 49680,65 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 снизилось на 0,31% -...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,2412 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10,74 коп. и составил 11,2412 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1995 руб., максимальный - 11,362 руб. Было заключено 26985 сделок. Объем торгов составил 36844,3...
.
26 февраля 2026 года 17:54
ЕС продлил санкции против Белоруссии на год
Совет Европейского союза в четверг принял решение продлить на год санкции против Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Литвы.

"Они останутся в силе в том же объеме, что и раньше - никаких изменений не внесено (...) Данное решение совета будет...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 17:45
Импорт золота в Индию упал за прошлый год на 21%
Индия в 2025 году, по данным министерства торговли и промышленности страны, импортировала 640 тонн золота на $58,9 млрд.

В стоимостном выражении, как и сообщалось ранее, импорт подрос на 1%, хотя в натуральном выражении объемы упали на 21%.

Основными...    читать дальше
.
26 февраля 2026 года 17:36
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе увеличился на 2,5%
Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в январе 2026 года увеличился на 25 млрд руб., или на 2,5%, до 1 трлн 33 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В то же время объем рынка ОФЗ в январе вырос на 185 млрд рублей, или на 0,6%, до 29 трлн 983 млрд рублей. Доля...    читать дальше
.
