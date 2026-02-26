.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5634 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3538,24 млрд руб.
.
26 февраля 2026 года 09:12
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5634 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3538,24 млрд руб.
|0
26 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 февраля составили по Российской Федерации 5634 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5401,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5602 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5349,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 февраля составили 3538,24 млрд руб. против 3558,69743 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
26 февраля 2026 года 15:30
В пятницу, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 10,24 млрд руб.
В пятницу, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 55 выпускам облигаций на общую сумму 10,24 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:30
В пятницу, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,98 млн
В пятницу, 27 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $9,98 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ...
.26 февраля 2026 года 15:30
В пятницу, 27 февраля, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 3,51 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:28
Греф дал курсовой прогноз: к концу 2026 г. "плюс-минус" 95 руб./$1, при определенных обстоятельствах - ближе к 100 руб./$1
Курс рубля в текущих условиях должен ослабляться, к концу 2026 года он может быть около 95 рублей за доллар США, при определённых обстоятельствах - ближе к 100 рублей за доллар, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "Я в этом году не вижу ни... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:23
Германский производитель спортивных товаров Puma SE в четвертом квартале 2025 года получил чистый убыток и сократил выручку на 27,2%, при этом убыток оказался меньше, а выручка - больше, чем ожидали аналитики. Как говорится в отчетности компании, в октябре-декабре она... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:19
Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь 2026 года по РСБУ составила 18,34 млрд руб. против убытка 3,82 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Чистая... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:17
Сбербанк сохраняет план направить на выплату дивидендов за 2025 год 50% от чистой прибыли, ориентиры по дивидендам на среднесрочную перспективу озвучит в декабре в рамках презентации новой трехлетней тратегии развития, сообщил президент - председатель правления Герман Греф на... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:12
Рост потребительских расходов и инвестиций будет поддерживать экономику еврозоны в 2026 году, однако экспортеры по-прежнему сталкиваются с препятствиями и неопределенностью, заявила президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Торговая среда остается... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:09
Прямой импорт Индией алмазов из России в 2025 году упал на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив $406 млн, сообщило министерство торговли и промышленности Индии. Годом ранее было ввезено алмазного сырья на сумму $664 млн. В декабре... читать дальше
.26 февраля 2026 года 15:02
Средства клиентов российских банков в январе 2026 года сократились на 0,6% (без учета счетов эскроу) после роста на 3,2% в декабре, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора. Средства населения в январе уменьшились на 1,4%, или на 0,9 трлн руб., после... читать дальше
.26 февраля 2026 года 14:54
Зерно остается основным экспортным товаром российского АПК.. РФ поставляет за рубеж рыбу и морепродукты, продукцию масложировой и животноводческой отраслей, говорится в пресс-релизе по итогам совещания, которое провел вице-премьер Дмитрий Патрушев. Как сообщает его... читать дальше
.26 февраля 2026 года 14:46
Германская страховая компания Allianz SE получила в четвертом квартале операционную прибыль в размере 4,3 млрд евро, что на 3% превысило показатель за аналогичный период предыдущего года, сообщается в отчетности. Чистая прибыль увеличилась на 12,2% - до 2,73 млрд... читать дальше
.26 февраля 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,7 пункта (0,061%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2793,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2803,38 (+0,29%) пункта, минимальное - 2792,2 (-0,11%)... читать дальше
.26 февраля 2026 года 14:42
Цены на нефть начали активно снижаться днем в четверг на данных о существенном росте нефтяных запасов в Штатах. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 МСК уменьшается на $0,95 (1,34%), до $69,90 за... читать дальше
.26 февраля 2026 года 14:37
Японская Sony Group Corp. расширила программу обратного выкупа акций в 2,5 раза, до 250 млрд иен ($1,6 млрд) с ранее объявленных 100 млрд иен. Объем выкупа составит до 90 млн против 55 млн акций. Срок действия программы продлен до 14 мая. Акции Sony...
.26 февраля 2026 года 14:28
Французская энергетическая компания Engie достигла соглашения о приобретении британской электросетевой фирмы UK Power Networks за 10,5 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд). Как говорится в пресс-релизе Engie, сделка будет закрыта в середине года. Прежним... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.