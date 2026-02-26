Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 5634 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 3538,24 млрд руб.

26 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 февраля составили по Российской Федерации 5634 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5401,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5602 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5349,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 февраля составили 3538,24 млрд руб. против 3558,69743 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

