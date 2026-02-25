.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1525 руб.
.
25 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1525 руб.
|0
25 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,56 коп. и составил 11,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 64232 сделки. Объем торгов составил 118359,71 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,2905 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
25 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 февраля снизилась на 0,14% и составила 53707,305 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53707,305 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 74,493 млрд руб., или на...
.25 февраля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,56 коп. и составил 11,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 64232 сделки. Объем торгов составил 118359,71...
.25 февраля 2026 года 19:11
Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI. Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала...
.25 февраля 2026 года 19:05
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем... читать дальше
.25 февраля 2026 года 19:03
Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2026 г. составила 1 млрд 855,9 млн рублей и по сравнению с декабрем снизилась на 171,3 млн рублей, или на 8,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно января 2025 г. долги... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:58
Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. В Азии в среду... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:49
Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта российской пшеницы в 2025/26 сельхозсезоне (июль-июнь) на 0,3 млн тонн, до 45,4 млн тонн. Согласно сообщению, это связано с падением конкурентоспособности российской пшеницы по сравнению с поставками из ЕС. Экспорт ячменя... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:41
Правительство РФ должно проработать стратегию развития биоэкономики в России до 2050 года, а также подготовить предложения по стимулированию развития отраслей биотеха, включая меры защиты внутреннего рынка и налоговые преференции, заявил президент Владимир Путин на пленарной... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:34
Импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнеров и не проясняя подробностей. "Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:25
Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики
Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики, предполагающий в числе прочего подготовку налоговых преференций и мер по снижению финансовой нагрузки на предприятия отрасли. Как сообщила пресс-служба... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:18
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают новости и отчетности компаний. Во вторник основные индексы США выросли, восстановив значительную часть потерь, понесенных ранее на фоне нервозности вокруг перспектив ИИ и обеспокоенности... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:07
Влияние экспортных пошлин на доходную часть бюджета не всегда положительно. В 2025 году и в этом году Минфин РФ отмечает недобор экспортных пошлин на зерно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на совещании по вопросам рыбного хозяйства в Совете... читать дальше
.25 февраля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,36 коп. и составил 11,1338 руб. Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 11555 сделок. Объем торгов составил 25820,43 млн...
.25 февраля 2026 года 17:56
ЦБ РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12588,11 (-202,69) руб./грамм; на серебро - 216,61 (+2,4) руб./грамм; на платину - 5256,26 (-28,69) руб./грамм; на палладий - 4245,82 (-68,37) руб./грамм. Это автоматическое...
.25 февраля 2026 года 17:53
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 90,3211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,10 коп. Это автоматическое сообщение.
.25 февраля 2026 года 17:53
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 76,4678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,64 коп. Это автоматическое сообщение.
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.