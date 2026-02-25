Учетные цены Банка России на драгметаллы с 26 февраля

25 февраля. FINMARKET.RU -РФ с 26 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12588,11 (-202,69) руб./грамм; на серебро - 216,61 (+2,4) руб./грамм; на платину - 5256,26 (-28,69) руб./грамм; на палладий - 4245,82 (-68,37) руб./грамм.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53707,305 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 74,493 млрд руб., или на...

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,56 коп. и составил 11,1525 руб. Минимальный курс юаня составил 11,059 руб., максимальный - 11,323 руб. Было заключено 64232 сделки. Объем торгов составил 118359,71...

Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа", которая заканчивалась 26 февраля, до 25 августа текущего года, сообщило OFSI. Великобритания в октябре прошлого года включила "ЛУКОЙЛ" в санкционный список, но 27 ноября выдала...

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Это максимальный рост с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года, отмечает Bloomberg. Аналитики в среднем...

Просроченная задолженность по заработной плате в России на конец января 2026 г. составила 1 млрд 855,9 млн рублей и по сравнению с декабрем снизилась на 171,3 млн рублей, или на 8,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Относительно января 2025 г. долги...

Российский рынок акций завершил торги ростом на фоне позитивной динамики мировых фондовых и сырьевых площадок, а также в ожидании объявления даты и места следующей трехсторонней встречи делегаций РФ-США-Украина по мирному украинскому урегулированию. В Азии в среду...

Компания "СовЭкон" снизила прогноз экспорта российской пшеницы в 2025/26 сельхозсезоне (июль-июнь) на 0,3 млн тонн, до 45,4 млн тонн. Согласно сообщению, это связано с падением конкурентоспособности российской пшеницы по сравнению с поставками из ЕС. Экспорт ячменя...

Правительство РФ должно проработать стратегию развития биоэкономики в России до 2050 года, а также подготовить предложения по стимулированию развития отраслей биотеха, включая меры защиты внутреннего рынка и налоговые преференции, заявил президент Владимир Путин на пленарной... читать дальше

Импортные пошлины для некоторых стран вырастут до 15% или выше с недавно введенных 10%, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир, не назвав конкретных торговых партнеров и не проясняя подробностей. "Прямо сейчас у нас есть пошлины в размере 10%. Для некоторых...

Минпромторг РФ согласовал с ведомствами проект дорожной карты по формированию регулирования в области биоэкономики, предполагающий в числе прочего подготовку налоговых преференций и мер по снижению финансовой нагрузки на предприятия отрасли. Как сообщила пресс-служба...

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в среду, инвесторы оценивают новости и отчетности компаний. Во вторник основные индексы США выросли, восстановив значительную часть потерь, понесенных ранее на фоне нервозности вокруг перспектив ИИ и обеспокоенности... читать дальше

Влияние экспортных пошлин на доходную часть бюджета не всегда положительно. В 2025 году и в этом году Минфин РФ отмечает недобор экспортных пошлин на зерно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на совещании по вопросам рыбного хозяйства в Совете... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,36 коп. и составил 11,1338 руб. Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 11555 сделок. Объем торгов составил 25820,43 млн...

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 90,3211 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 26,10 коп.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 февраля, составляет 76,4678 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,64 коп.

