Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1069 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 53270 сделок. Объем торгов составил 85856,9 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,0515 руб. за юань.

24 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,31 коп. и составил 11,1069 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53781,798 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 172,178 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,31 коп. и составил 11,1069 руб. Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 53270 сделок. Объем торгов составил 85856,9 млн... Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 53270 сделок. Объем торгов составил 85856,9 млн...

.

Председатель Банка Англии Эндрю Бейли может поддержать снижение ключевой процентной ставки на мартовском заседании. "Для меня вопрос состоит в том, увижу ли я достаточно сигналов для того, чтобы поддержать такую меру, - цитирует слова Бейли The Wall Street Journal. -... "Для меня вопрос состоит в том, увижу ли я достаточно сигналов для того, чтобы поддержать такую меру, - цитирует слова Бейли The Wall Street Journal. -... читать дальше

.

Российский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением индекса МосБиржи на 0,12% и повышением индекса РТС на 0,04%. Торги утренней сессии на Мосбирже начались ростом на фоне повышения цен на нефть и драгметаллы. Основная сессия на Мосбирже началась ростом... Торги утренней сессии на Мосбирже начались ростом на фоне повышения цен на нефть и драгметаллы. Основная сессия на Мосбирже началась ростом... читать дальше

.

Капзатраты группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2025 году составили 24,3 млрд рублей, что на треть меньше, чем в 2024 году (36,3 млрд рублей). В 2026 году инвестпрограмма продолжит сокращаться, сообщается в пресс-релизе группы. В... В... читать дальше

.

Единственный акционер Авто финанс банка, "АвтоВАЗ", принял решение о выплате им дивидендов за 2025 год в размере 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации. Оставшуюся часть прибыли за прошлый год в размере 2 млрд руб. решено оставить... Оставшуюся часть прибыли за прошлый год в размере 2 млрд руб. решено оставить... читать дальше

.

Канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом, говорится в пресс-релизе канадского правительства. "Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из российского "теневого... "Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из российского "теневого... читать дальше

.

В феврале индекс потребительского доверия в США повысился до 91,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В январе, согласно пересмотренным данным, значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5... В январе, согласно пересмотренным данным, значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5... читать дальше

.

Счетная палата (СП) предлагает наделить правительство РФ полномочиями по определению перечня видов деятельности, разрешенных на территории особых экономических зон (ОЭЗ). В качестве примеров деятельности, не связанной напрямую с промышленным производством, ведомство называет ряд... читать дальше

.

Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 4-м квартале 2025 года по МСФО составила 78 млрд рублей, что на 11,8% больше показателя годом ранее, сообщает компания. Выручка в 2025 году увеличилась на 11,4%, до 288,7 млрд... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 коп. и составил 11,1102 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0515 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 26415 сделок. Объем торгов составил 32712,16... Минимальный курс юаня составил 11,0515 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 26415 сделок. Объем торгов составил 32712,16...

.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после падения накануне, когда основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и опасений за устойчивость ИИ-сектора. Индекс Dow Jones Industrial... Индекс Dow Jones Industrial... читать дальше

.

Госдума в апреле рассмотрит "замороженный" с 2022 г. законопроект, разрешающий налоговым органам вводить обеспечительные меры в отношении имущества компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) еще в ходе налоговой проверки - до вынесения решения о доначислении налогов. Под... читать дальше

.

ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12790,8 (+440,81) руб./грамм; на серебро - 214,21 (+22,35) руб./грамм; на платину - 5284,95 (+176,96) руб./грамм; на палладий - 4314,19 (+190,78) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 90,5821 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 29,88 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 76,6342 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,77 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.