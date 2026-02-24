.
.
.
.
.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Кабмин не поддержал отмену платы за размещение сетей для кабельного ТВ
Правительство просит обосновать необходимость освобождения операторов связи от платы за установку сетей для оказания смежных услуг в многоквартирных домах (МКД). Речь идет о прокладке кабелей в доме для кабельного ТВ, умных домофонов с...
 
Продажи авто с пробегом в РФ в январе выросли на 4%
Российский рынок легковых автомобилей с пробегом в январе 2026 года вырос на 4%, до 437 тыс. шт., подсчитали в "Автостате". Около четверти рынка (24,2%) в прошлом месяце пришлось на отечественную Lada - было куплено 105,6 тыс. подержанных машин...
 
Разброс в размере пенсий в регионах составил 24,5 тыс. руб.
К концу 2025 года самые большие пенсии назначались жителям Чукотки — почти 45,5 тыс. рублей, а самые низкие были в Кабардино-Балкарии (около 21 тыс.). Таким образом, разница составила 24,5 тыс., следует из данных Соцфонда (СФР) по итогам прошлого...
 
24 февраля 2026 года 17:36

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 февраля в размере 76,6342 руб.

 0  
24 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 февраля, составляет 76,6342 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,77 коп.

Опубликовано /Финмаркет/

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
.
.
.
.
24 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 февраля выросла на 0,32% и составила 53781,798 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53781,798 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 172,178 млрд руб., или на...
.
24 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1069 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,31 коп. и составил 11,1069 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,05 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 53270 сделок. Объем торгов составил 85856,9 млн...
.
24 февраля 2026 года 19:04
Вопрос о снижении ставки в марте открыт - глава Банка Англии
Председатель Банка Англии Эндрю Бейли может поддержать снижение ключевой процентной ставки на мартовском заседании.

"Для меня вопрос состоит в том, увижу ли я достаточно сигналов для того, чтобы поддержать такую меру, - цитирует слова Бейли The Wall Street Journal. -...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,1%, индекс РТС прибавил всего 0,04%
Российский фондовый рынок завершил торги во вторник снижением индекса МосБиржи на 0,12% и повышением индекса РТС на 0,04%.

Торги утренней сессии на Мосбирже начались ростом на фоне повышения цен на нефть и драгметаллы. Основная сессия на Мосбирже началась ростом...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:46
"Черкизово" на треть снизило капзатраты в 2025 г., в этом году инвестпрограмма продолжит сокращаться
Капзатраты группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 2025 году составили 24,3 млрд рублей, что на треть меньше, чем в 2024 году (36,3 млрд рублей). В 2026 году инвестпрограмма продолжит сокращаться, сообщается в пресс-релизе группы.

В...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:38
"АвтоВАЗ" получит от дочернего банка 2 млрд руб. дивидендов за 2025 год
Единственный акционер Авто финанс банка, "АвтоВАЗ", принял решение о выплате им дивидендов за 2025 год в размере 2 млрд руб., говорится в материалах кредитной организации.

Оставшуюся часть прибыли за прошлый год в размере 2 млрд руб. решено оставить...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:31
Канада пополнила санкционные списки по России
Канадские власти приняли решение пополнить санкционные списки по России еще 53 организациями и 21 частным лицом, говорится в пресс-релизе канадского правительства.

"Канада вводит санкции против 21 человека и 53 структур, а также против 100 судов из российского "теневого...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:24
Февральский индекс потребдоверия в США превысил прогноз
В феврале индекс потребительского доверия в США повысился до 91,2 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.

В январе, согласно пересмотренным данным, значение индекса составляло 89 пунктов, а не 84,5...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:17
Счетная палата предлагает дать правительству РФ право определять деятельность в ОЭЗ
Счетная палата (СП) предлагает наделить правительство РФ полномочиями по определению перечня видов деятельности, разрешенных на территории особых экономических зон (ОЭЗ). В качестве примеров деятельности, не связанной напрямую с промышленным производством, ведомство называет ряд...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:08
Выручка группы "Черкизово" по МСФО выросла в 4-м квартале на 11,8%, в 2025 г. - на 11,4%
Выручка группы "Черкизово", одного из ведущих производителей мясной продукции в РФ, в 4-м квартале 2025 года по МСФО составила 78 млрд рублей, что на 11,8% больше показателя годом ранее, сообщает компания. Выручка в 2025 году увеличилась на 11,4%, до 288,7 млрд...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1102 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 коп. и составил 11,1102 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0515 руб., максимальный - 11,155 руб. Было заключено 26415 сделок. Объем торгов составил 32712,16...
.
24 февраля 2026 года 17:59
Фондовая Америка начала торги ростом
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник, восстанавливаясь после падения накануне, когда основные индексы США упали более чем на 1% из-за неопределенности в политике пошлин и опасений за устойчивость ИИ-сектора.

Индекс Dow Jones Industrial...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 17:52
Госдума в апреле вернется к законопроекту о праве ФНС замораживать активы компаний до конца проверки
Госдума в апреле рассмотрит "замороженный" с 2022 г. законопроект, разрешающий налоговым органам вводить обеспечительные меры в отношении имущества компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) еще в ходе налоговой проверки - до вынесения решения о доначислении налогов. Под...    читать дальше
.
24 февраля 2026 года 17:44
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 25 февраля
ЦБ РФ с 25 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12790,8 (+440,81) руб./грамм; на серебро - 214,21 (+22,35) руб./грамм; на платину - 5284,95 (+176,96) руб./грамм; на палладий - 4314,19 (+190,78) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
Это автоматическое сообщение.
.