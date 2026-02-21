ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 76,7519 руб., евро - 90,2833 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 90,2833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,64 коп.

В Москве в 2026 году в стадию реализации перейдут еще 52 проекта комплексного развития территорий (КРТ). В результате в столице реорганизуют около 490 гектаров неэффективно используемых территорий, сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики Москвы.

Венгрия вслед за Словакией может прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину в ответ на отсутствие поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах правительства столицы по расширению зарядной инфраструктуры для электромобилей. "Учитывая популярность экологичного транспорта, расширение зарядной инфраструктуры стало для нас одной из приоритетных задач.

Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-, сохранив позитивный прогноз, сообщила пресс-служба министерства нацэкономики.

Компания Anglo American в пятницу объявила о третьем за три года списании стоимости своего алмазного подразделения De Beers, на этот раз на сумму $2,3 млрд. Годом ранее Anglo списала стоимость De Beers на $2,9 млрд, а в 2024 году - на $1,6 млрд.

Французская энергетическая компания Electricite de France SA (EDF) в 2025 году снизила чистую прибыль на 29,4% - до 8,367 млрд евро, сообщается в отчетности. EBITDA уменьшилась на 19,9% и составила 29,26 млрд евро. Выручка сократилась на 4,6% - до 113,27 млрд

Thirty Seventh Investment Company (ОАЭ) сократила долю в девелоперской группе "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") с 7,11% до 3,28%, говорится в сообщении застройщика. При этом, согласно сообщению, число акций в распоряжении Thirty Seventh Investment Company осталось прежним

Достаточно существенный экономический рост экономики США вызывает опасения относительно устойчивости инфляции, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик. По итогам 2025 года ВВП США увеличился на 2,2%, сообщило в пятницу министерство

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США продлило сербской NIS (входит в "Газпром нефть") лицензию на операционную деятельность до 20 марта, сообщает сербское издание RTS. Предыдущая аналогичная лицензия действовала до 20 февраля.

Вице-премьер РФ Александр Новак встретился в Стамбуле с министром энергетики и природных ресурсов Альпарсланом Байрактаром, стороны обсудили перспективы сотрудничества в газовой и нефтяной отраслях, а также в области мирного атома, сообщила пресс-служба российского

Число обращений граждан, связанных со сферой дистанционной продажи товаров, растет в РФ, среди фиксирующихся нарушений на маркетплейсах - продажа контрафакта, несоответствие описания товара, а также автоматические согласия на дополнительные услуги, сообщили в

Индонезия и США после длительных переговоров финализировали торговую сделку, передает Reuters. Соответствующее соглашение в Вашингтоне подписали главный министр экономики Индонезии Айрланга Хартарто и торговый представитель США Джеймисон Грир.

Показатель средней премии в ОСАГО по годовым полисам в январе 2026 года составил 7 тыс. 614 рублей по сравнению с 7 тыс. 583 рублями в январе 2025 года, увеличение составило 31 рубль. Такие данные привел глава Национальной страховой информационной системы (НСИС, "дочка" ЦБ РФ)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ, предусматривающий введение пошлин в 10% на импорт из всех стран мира. "Только что я подписал в Овальном кабинете указ о глобальных пошлинах в отношении всех стран. Он вступит в силу почти немедленно", - написал он в соцсети

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 76,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,14 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 90,2833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,64 коп.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53609,620 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 38,035 млрд руб., или на...

