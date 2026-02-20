Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,138 руб. Было заключено 66880 сделок. Объем торгов составил 82961,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,11 руб. за юань.

20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,81 коп. и составил 11,0938 руб.

Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. В Азии сегодня преобладала... В Азии сегодня преобладала... читать дальше

Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 56,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за полгода. Предварительно... Предварительно... читать дальше

Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) в очередной раз перенесла сроки ввода в эксплуатацию атомной электростанции Hinkley Point C в Великобритании и повысила оценочную стоимость проекта. Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь она... Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь она... читать дальше

Банк России в январе снизил объем золота в резервах на 0,3 млн унций (примерно на 9 тонн). Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,5 млн унций (порядка 2,32 тыс. тонн) на $402,7 млрд. В... Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,5 млн унций (порядка 2,32 тыс. тонн) на $402,7 млрд. В... читать дальше

Выплаты цифровых рублей можно будет совершать по реестрам - одномоментно зачислять средства сразу большому количеству получателей за один перевод, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать... читать дальше

Продажи новых домов в США в декабре сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в позапрошлом месяце будет продано 730 тыс. новостроек, по данным... читать дальше

Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. увеличил квартальные дивиденды на 4,2% - до 18,75 цента на акцию с 18 центов, сообщается в пресс-релизе компании. Выплаты пройдут 17 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 2... Выплаты пройдут 17 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 2... читать дальше

Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, сообщило в пятницу министерство... Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, сообщило в пятницу министерство... читать дальше

Американская Nvidia Corp. обсуждает вложение до $30 млрд в ИИ-стартап OpenAI в рамках инвестраунда с потенциальной оценкой стоимости всей компании на уровне $730 млрд без учета привлекаемых средств (pre-money), пишет CNBC со ссылкой на источник. По его словам, эта... По его словам, эта... читать дальше

Объем промышленного производства в Молдавии в 2025 году увеличился на 5,4% к уровню 2024 года, сообщило Нацбюро статистики страны. По итогам девяти месяцев прошлого года отмечался рост показателя на 3%, в первом полугодии - на 1,6% после снижения на 1,2% в первом... По итогам девяти месяцев прошлого года отмечался рост показателя на 3%, в первом полугодии - на 1,6% после снижения на 1,2% в первом... читать дальше

Пассажиропоток авиакомпании "Азимут" в 2025 году составил 2,271 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. "Авиакомпания "Азимут" в 2025 году перевезла 2,271 млн пассажиров, в том числе 1,041 млн пассажиров на внутрироссийских рейсах. В 2025 году... "Авиакомпания "Азимут" в 2025 году перевезла 2,271 млн пассажиров, в том числе 1,041 млн пассажиров на внутрироссийских рейсах. В 2025 году... читать дальше

ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12349,99 (+21,62) руб./грамм; на серебро - 191,86 (+5,95) руб./грамм; на платину - 5107,99 (+7,41) руб./грамм; на палладий - 4123,41 (-136,93) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

Европейская комиссия одобрила приобретение Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWE) единоличного контроля над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M). Сделка связана, в первую очередь, с переработкой нефти и... Сделка связана, в первую очередь, с переработкой нефти и... читать дальше

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 90,2833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,64 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 76,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,14 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

