Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Рейтинг российских банков за январь
Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2026 года. В январе 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным...
 
Госкомпаниям могут увеличить штрафы за неоплату контрактов МСП-поставщикам
Минэкономразвития провело первое заседание "штаба" по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил "Ведомостям" представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова...
 
Поступления в бюджет от налога на вклады выросли в 3 раза
За прошлый год россияне перечислили 320,2 млрд рублей налогов на проценты по вкладам, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минфина. Это почти втрое больше, чем было в 2024 г. (110,7 млрд). На такую собираемость повлияли многие макроэкономические...
 
20 февраля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0938 руб.

 0  
20 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,81 коп. и составил 11,0938 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,04 руб., максимальный - 11,138 руб. Было заключено 66880 сделок. Объем торгов составил 82961,91 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,11 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
20 февраля 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи вырос на 0,3%, индекс РТС - на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги умеренным ростом на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Сдерживающим фактором для покупателей оставалось отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию.

В Азии сегодня преобладала...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:51
Индекс потребдоверия в США в феврале вырос, но оказался ниже прогноза
Индекс потребительского доверия в США в феврале увеличился до 56,6 пункта по сравнению с 56,4 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный уровень за полгода.

Предварительно...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:45
Electricite de France опять перенесла сроки ввода АЭС Hinkley Point C в Великобритании
Французская энергетическая компания Electricite de France (EDF) в очередной раз перенесла сроки ввода в эксплуатацию атомной электростанции Hinkley Point C в Великобритании и повысила оценочную стоимость проекта.

Как сообщается в пресс-релизе компании, теперь она...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:39
ЦБ РФ в январе снизил объем золота в резервах примерно на 9 тонн
Банк России в январе снизил объем золота в резервах на 0,3 млн унций (примерно на 9 тонн).

Как сообщил ЦБ РФ, по состоянию на 1 февраля объем монетарного золота в составе международных резервов РФ составил 74,5 млн унций (порядка 2,32 тыс. тонн) на $402,7 млрд. В...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:32
Компании смогут совершать выплаты в цифровых рублях по реестрам
Выплаты цифровых рублей можно будет совершать по реестрам - одномоментно зачислять средства сразу большому количеству получателей за один перевод, говорится в сообщении ЦБ РФ. "Таким способом можно будет выплачивать зарплату, рассчитываться с поставщиками за товары, уплачивать...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:25
Продажи новостроек в США в декабре снизились на 1,7%
Продажи новых домов в США в декабре сократились на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали, что в позапрошлом месяце будет продано 730 тыс. новостроек, по данным...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:19
Harley-Davidson увеличил квартальные дивиденды на 4,2%
Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. увеличил квартальные дивиденды на 4,2% - до 18,75 цента на акцию с 18 центов, сообщается в пресс-релизе компании.

Выплаты пройдут 17 марта. Закрытие реестра акционеров назначено на 2...    читать дальше
20 февраля 2026 года 18:09
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2025 года увеличилась на 1,4% в пересчете на годовые темпы, сообщило в пятницу министерство...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:53
Nvidia обсуждает вложение до $30 млрд в ИИ-стартап OpenAI
Американская Nvidia Corp. обсуждает вложение до $30 млрд в ИИ-стартап OpenAI в рамках инвестраунда с потенциальной оценкой стоимости всей компании на уровне $730 млрд без учета привлекаемых средств (pre-money), пишет CNBC со ссылкой на источник.

По его словам, эта...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:45
Рост промпроизводства в Молдавии в 2025 году составил 5,4%
Объем промышленного производства в Молдавии в 2025 году увеличился на 5,4% к уровню 2024 года, сообщило Нацбюро статистики страны.

По итогам девяти месяцев прошлого года отмечался рост показателя на 3%, в первом полугодии - на 1,6% после снижения на 1,2% в первом...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:37
Пассажиропоток авиакомпании "Азимут" в 2025 году сократился на 8%
Пассажиропоток авиакомпании "Азимут" в 2025 году составил 2,271 млн человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

"Авиакомпания "Азимут" в 2025 году перевезла 2,271 млн пассажиров, в том числе 1,041 млн пассажиров на внутрироссийских рейсах. В 2025 году...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 21 февраля
ЦБ РФ с 21 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12349,99 (+21,62) руб./грамм; на серебро - 191,86 (+5,95) руб./грамм; на платину - 5107,99 (+7,41) руб./грамм; на палладий - 4123,41 (-136,93) руб./грамм.

Это автоматическое...
20 февраля 2026 года 17:30
Еврокомиссия одобрила приобретение Германией немецких активов "Роснефти"
Европейская комиссия одобрила приобретение Федеральным министерством экономики и энергетики Германии (BMWE) единоличного контроля над Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RN R&M).

Сделка связана, в первую очередь, с переработкой нефти и...    читать дальше
20 февраля 2026 года 17:28
ЦБ РФ установил курс евро с 21 февраля в размере 90,2833 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 90,2833 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,64 коп.

Это автоматическое сообщение.
20 февраля 2026 года 17:28
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 февраля в размере 76,7519 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 февраля, составляет 76,7519 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,14 коп.

Это автоматическое сообщение.
