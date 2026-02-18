Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5720 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,07 млрд руб.

18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 5720 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5508 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5772 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5546,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 3530,07 млрд руб. против 3512,55313 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

