.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5720 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,07 млрд руб.
.
18 февраля 2026 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 5720 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3530,07 млрд руб.
|0
18 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 февраля составили по Российской Федерации 5720 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5508 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 5772 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5546,9 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 февраля составили 3530,07 млрд руб. против 3512,55313 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
18 февраля 2026 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск 18 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,24/81,8 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,24/81,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи вырос...
.18 февраля 2026 года 15:56
Необходимо ускорить легализацию рынка криптовалют в России, в том числе для упрощения проведения внешнеторговых расчетов, заявил глава ВТБ Андрей Костин в ходе форума "Кибербезопасность в финансах". "Нужно как можно быстрее обелять (трансграничные) расчеты в этой валюте. У нас... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:45
АО "Уралредмет" (Свердловская область) в 2025 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 584,72 млн рублей, что в 2,8 раза меньше, чем в 2024 году (1,632 млрд руб.), говорится в отчетности предприятия. Выручка упала в 2,2 раза - до 4,58 млрд рублей. Отмечается, что... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:36
Американская Monsanto, подразделение германской химкомпании Bayer AG, предложила мировое соглашение на сумму до $7,25 млрд для урегулирования десятков тысяч существующих и будущих исков по поводу ее гербицида Roundup, одного из самых популярных в США. Как отмечается в... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 19 февраля, ожидаются погашения по 17 выпускам облигаций на общую сумму 20,75 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:30
В четверг, 19 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 74 выпускам облигаций на общую сумму 13,57 млрд руб.
В четверг, 19 февраля, ожидаются выплаты купонных доходов по 74 выпускам облигаций на общую сумму 13,57 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:27
Китайский юань ускорил темпы повышения на Московской бирже в ходе дневных торгов в среду. Рубль дешевеет при сниженной активности рынка, несмотря на уверенно растущую нефть. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:19
РФ в 2025 году экспортировала продукции с высокой добавленной стоимостью на $20 млрд, что на 12% больше, чем в 2024 году. В целом экспорт продукции АПК составил $41,6 млрд, за десятилетие он вырос почти втрое, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании комитета... читать дальше
.18 февраля 2026 года 15:12
Депутаты приняли закон о передаче Минпромторгу полномочий по регулированию центров поддержки экспорта
Госдума приняла сегодня закон, который передает от Минэкономразвития в Минпромторг полномочия по установлению требований к центрам поддержки экспорта. Принятый закон наделяет Минпромторг правом устанавливать требования к центрам поддержки экспорта, выводя их из компетенции... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:58
Менеджмент ВТБ заинтересован в поддержании дивидендной доходности по акциям банка на уровне как минимум не уступающем ставке по депозитам, но вопрос выплат - это предмет диалога с ЦБ, который следит за уровнем капитала, а решение остается за акционером, сказал глава кредитной... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:49
Рынок акций Японии уверенно вырос по итогам торгов в среду на данных о внешней торговле, австралийская площадка закрылась в плюсе. Биржи материкового Китая, Гонконга и Южной Кореи закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Nikkei 225... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,92 пункта (0,142%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2761,41 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2779,13 (+0,5%) пункта, минимальное - 2758,02 (-0,26%)... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:41
Кражи средств через снятие наличных в банкомате благодаря принятым мерам с лета прошлого года сократились на 40%, но их объем все еще существенный, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. С 1 сентября 2025 года банки, которые оформили клиенту платежную карту, обязаны... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:34
Цены на нефть ускорили подъем днем в среду. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи во вторник заявил, что на переговорах с США в Женеве обсуждались только вопросы, связанные с ядерной сферой. Он отметил, что "переговоры продолжатся, дата пока не определена", однако сторонам... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:28
ЦБ РФ готов обсуждать смягчение планируемой к введению нормы, которая лимитирует количество карт одного банка у конкретного пользователя, подняв планку вдвое, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Мы слышим два типа вопросов. Первый - зачем ограничивать,... читать дальше
.18 февраля 2026 года 14:19
Европейский центральный банк (ЕЦБ) внимательно следит за колебаниями валютных курсов и готов отреагировать в случае, если они будут оказывать влияние на инфляцию, заявил член совета управляющих ЕЦБ и глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало. "У ЕЦБ нет целевого значения для... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.