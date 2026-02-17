.
Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Доля рублей при оплате экспорта РФ выросла до рекорда
Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в декабре 2025 года выросла до рекордных 62,1% с 54,0% в ноябре (ранее максимальным был уровень сентября 2025 года - 59,6%), следует...
 
В РФ установят санитарные нормы для готовой еды
В России хотят усилить контроль за качеством готовой еды — власти изучают возможность обновления санитарных правил и норм. Речь может идти о введении в действующие СанПиНы обязательных требований, учитывающих специфику продукции категории "готовая...
 
ЦБ РФ прогнозирует дефицит ликвидности банков в 2026 году в диапазоне 1,9-3 трлн руб.
Банк России скорректировал прогноз структурного дефицита ликвидности банковского сектора на 2026 год, теперь ждет его в диапазоне 1,9-3 трлн рублей вместо 2,5-3 трлн рублей ранее, следует из комментария ЦБ. Регулятор оценивает потребность банков в...
 
17 февраля 2026 года 17:56

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 февраля в размере 76,7389 руб.

 0  
17 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 февраля, составляет 76,7389 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,88 коп.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
17 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 февраля снизилась на 0,42% и составила 53410,981 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 53410,981 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 224,865 млрд руб., или на...
.
17 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,0692 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,92 коп. и составил 11,0692 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,9765 руб., максимальный - 11,132 руб. Было заключено 38554 сделки. Объем торгов составил 83123,98...
.
17 февраля 2026 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 0,6-0,8%
Российский рынок акций завершил торги во вторник снижением на фоне снижения металлов, игроки ожидают сигналов с очередного раунда переговоров РФ-США-Украина в Женеве 17-18 февраля.

В Азии рынок акций Японии снизился во вторник четвертый день подряд. В связи с...

В Азии рынок акций Японии снизился во вторник четвертый день подряд. В связи с...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:57
Нефть ушла в минус на сигналах о прогрессе в переговорах США и Ирана
Цены на нефть ушли в глубокий минус вечером во вторник, растеряв весь достигнутый ранее рост после заявления министра иностранных дел Ирана о том, что переговоры с США в Женеве были "серьезными и конструктивными".

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на...

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:53
ЕС хочет привязать субсидии на электромобили к требованию о локализации 70% компонентов
Европейская комиссия (ЕК) предлагает привязать право производителей электромобилей на субсидии к локализации не менее 70% компонентов машин, пишет газета Financial Times со ссылкой на проект закона об ускорении промышленности (Industrial Accelerator Act), с которым она...
.
17 февраля 2026 года 18:46
Объем грузоперевозок в акватории Севморпути за прошлый год составил 37 млн тонн
Перевозки грузов в акватории Северного морского пути в 2025 году составили 37 млн тонн, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

"37,02 млн тонн (составил - ИФ) объем перевозок в акватории СМП, план перевыполнен", - сказал Никитин на заседании комитета Госдумы по...
.
17 февраля 2026 года 18:40
Роснедра оценивают геологические запасы нефти в РФ - 31 млрд т, газа - 65 трлн куб. м, из них доказанные - 19,2 млн т и 43,4 млрд куб. м
Около 62% геологических запасов нефти являются доказанными (промышленными), соотношение по запасам газа - порядка 67%, следует из данных Роснедр.

"По нефти у нас больше 31 млрд тонн геологических запасов, из них (...) A1B1C1 - 19,2 млрд тонн, и есть у нас такая...
.
17 февраля 2026 года 18:32
ЕК может созвать совещание в связи с прекращением поставок трубопроводной нефти из РФ для Венгрии и Словакии
Венгрия уведомила Еврокомиссию (ЕК), что желает запросить временное исключение из регламента по санкциям в отношении РФ, чтобы импортировать российскую нефть по нефтепроводу "Адрия" через Хорватию, сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

Она пояснила во вторник...

Она пояснила во вторник...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:24
Сроки на преимущественный выкуп акций в рамках допэмиссии ЦБ РФ предлагает сократить
Банк России предлагает сократить срок реализации преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций с 45 календарных дней до 15 рабочих при условиях надлежащего уведомления лиц о возникновении у них такой возможности, а также раскрытия информации в...
.
17 февраля 2026 года 18:18
Фондовые индексы США опускаются в начале торгов
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов вторника, в понедельник биржа была закрыта из-за праздника в США.

Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск снизился на 0,3% - до 49350,55 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 уменьшилось...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:16
Страны ЕС пока не согласовали позиции по содержанию 20-го пакета санкций против РФ
Несколько стран ЕС настороженно относятся к некоторым мерам, предложенным Еврокомиссией для нового санкционного пакета против РФ, в частности, к санкциям в отношении зарубежных портов и банков, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на источники.

"Несколько столиц...

"Несколько столиц...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 18:08
ФРС может понизить ставку несколько раз в этом году при замедлении инфляции - глава ФРБ Чикаго
Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Остан Гулсби видит возможность нескольких снижений базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в этом году при дальнейшем замедлении инфляции в США.

"Мне нужны доказательства того, что инфляция...

"Мне нужны доказательства того, что инфляция...    читать дальше
.
17 февраля 2026 года 17:58
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 февраля
ЦБ РФ с 18 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12267,22 (-37,3) руб./грамм; на серебро - 190,2 (-0,34) руб./грамм; на платину - 4981,3 (-88,36) руб./грамм; на палладий - 4186,86 (+102,56) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
17 февраля 2026 года 17:54
Инфляция в Канаде в январе замедлилась до 2,3% после подъема на 2,4% в декабре
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в январе увеличились на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,4% месяцем ранее, говорится в отчете статистического управления страны.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение...    читать дальше
.
