Инфляция в РФ в январе составила 1,62%
Рост потребительских цен в январе составил 1,62% после повышения на 0,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 6,00% с 5,59% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,96%
 
Критерии сделок с признаками манипулирования необходимо унифицировать, считают банки РФ
Банки от лица Ассоциации банков России (АБР) направили в Госдуму письмо за подписью врио президента АБР Дениса Липаева с предложениями в законопроект, который кардинально меняет систему контроля за использованием инсайдерской информации и...
 
Число заблокированных сим-карт в России превысило 18 млн
В 2025 году операторы связи по запросу Роскомнадзора (РКН) заблокировали 18,45 млн сим-карт, что на 76% больше, чем годом ранее, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. "Причинами стали нарушения правил связи со стороны операторов: использование...
 
Минстрой определил, как будут взаимодействовать MАХ и ГИС ЖКХ
Минстрой издал приказ о том, как должны использоваться мессенджер MАХ и государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) для общения с жителями, пишет "Российская газета". Приказ касается информационного взаимодействия с собственниками...
 
13 февраля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1411 руб.

 0  
13 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,67 коп. и составил 11,1411 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0805 руб., максимальный - 11,175 руб. Было заключено 72456 сделок. Объем торгов составил 95640,33 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,096 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
13 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 13 февраля снизилась на 0,12% и составила 53343,862 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 53343,862 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 64,787 млрд руб., или на...
13 февраля 2026 года 18:58
Рынок акций РФ вырос на 0,4%
Российский рынок акций завершил торги в плюсе после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (до 15,5% годовых) и смягчения сигнала регулятора относительно дальнейшей ДКП.

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:48
Экспорт сахара из России с августа 2025 г. по январь 2026 г. составил порядка 700 тыс. тонн
Россия с августа 2025 года по январь 2026 года экспортировала порядка 700 тыс. тонн сахара, экспортный потенциал сезона (август 2025-июль 2026 гг.) оценивается в более 1 млн тонн, заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:40
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов
Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на минимальные с мая минувшего года 2,4% в годовом выражении, сообщило в пятницу...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:35
Оценивать изменение структуры расчетов из-за НДС на операции рано, но ЦБ будет следить
Оценивать изменение структуры расчетов из-за отмены льгот по НДС на обслуживание банковских карт, процессинг и эквайринг пока рано, но ЦБ РФ будет это отслеживать, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Говорить про возможный эффект от...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:23
В прошлом году объем похищенных мошенниками средств вырос на 6,4%
Объем похищенных мошенниками средств по итогам 2025 года составил 29,3 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2024 года (27,5 млрд руб.), говорится в обзоре ЦБ РФ. Количество операций без согласия клиента выросло почти на треть (31,2%), до 1,6 тыс. транзакций, после 1,2 тыс. в...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:15
Посевы масличных культур в РФ в 2026 году могут достичь рекорда
Интерес российских аграриев к выращиванию масличных культур, который проявился в последние годы, может привести к тому, что посевные площади под ними в этом году достигнут нового рекордного показателя, прогнозируют в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

"В...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:06
Сокращение экспортной выручки нефтяников было отчасти компенсировано экспортом других товаров
Экспортная выручка нефтяных компаний сократилась, но это было отчасти компенсировано поступлениями от экспорта других товаров, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

Она напомнила, что в прошлом году предложение нефти росло...    читать дальше
13 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1268 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2,91 коп. и составил 11,1268 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0065 руб., максимальный - 11,1595 руб. Было заключено 28105 сделок. Объем торгов составил 65057,63...
13 февраля 2026 года 17:32
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 14 февраля
ЦБ РФ с 14 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12516,37 (-85,08) руб./грамм; на серебро - 207,27 (-6,4) руб./грамм; на платину - 5234,23 (-126,13) руб./грамм; на палладий - 4209,23 (-168,4) руб./грамм.

Это автоматическое...
13 февраля 2026 года 17:30
ЦБ РФ установил курс доллара США с 14 февраля в размере 77,1944 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 77,1944 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,64 коп.

Это автоматическое сообщение.
13 февраля 2026 года 17:30
ЦБ РФ установил курс евро с 14 февраля в размере 91,5575 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 февраля, составляет 91,5575 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 15,38 коп.

Это автоматическое сообщение.
13 февраля 2026 года 17:25
С 18 февраля пошлины на экспорт из РФ пшеницы, ячменя и кукурузы останутся нулевыми
Ставка пошлины на экспорт из России пшеницы с 18 февраля шестую неделю подряд останется нулевой, сообщает Минсельхоз. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы также будут нулевыми, на этом уровне они находятся уже длительное время.

Эти ставки будут действовать по 24 февраля...    читать дальше
13 февраля 2026 года 17:18
Годовая инфляция в США в январе замедлилась до 2,4%
Потребительские цены (индекс CPI) в США в январе увеличились на 2,4% в годовом выражении, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в декабре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен в прошлом месяце на 2,5%, по данным Trading...    читать дальше
13 февраля 2026 года 17:12
Пик инфляционного давления в РФ пройден в январе
Пик инфляционного давления пройден в январе, ЦБ надеется, что и пик инфляционных ожиданий тоже, но для него важна скорость их снижения, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Пик инфляционного давления, действительно, на наш взгляд, был в январе. А если...    читать дальше
