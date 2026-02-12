.
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 9 февраля на уровне 6,37%
Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем...
 
Путин поручил подготовить предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с количеством детей в семье
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ и "ДОМ.РФ" до 1 июня представить предложения по совершенствованию государственных программ по обеспечению жильем семей с детьми. Поручение сформировано по итогам заседания совета по...
 
Решетников: восстановление экономики РФ ожидается в конце года или в 2027 году
Экономика РФ в 1-м полугодии 2026 года продолжит замедляться, восстановление ожидается в лучшем случае в конце 2026 года, скорее всего в 2027 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая сегодня в Госдуме на комитете по...
 
12 февраля 2026 года 17:12

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 февраля

 0  
12 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 13 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12601,45 (+70,5) руб./грамм; на серебро - 213,67 (+8,75) руб./грамм; на платину - 5360,36 (+80,4) руб./грамм; на палладий - 4377,63 (+61,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
НОВОСТИ
12 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 12 февраля выросла на 0,40% и составила 53408,649 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 53408,649 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 210,716 млрд руб., или на...
12 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1578 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,33 коп. и составил 11,1578 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,14 руб., максимальный - 11,1855 руб. Было заключено 88414 сделок. Объем торгов составил 121507,74...
12 февраля 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи повысился на 0,3%, индекс РТС - на 0,7%
Российский фондовый рынок завершил торги в четверг ростом индексов.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже умеренным снижаем после роста накануне вслед за мировыми сырьевыми площадками, а также на фоне корпоративных новостей и надежд на...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:51
Нацбанк Грузии готов инвестировать часть резервов на межбанковском рынке облигаций Китая
Национальный банк Грузии (НБГ) планирует инвестировать часть международных резервных активов в долговые инструменты на финансовом рынке Китая, заявила президент НБГ Натия Турнава.

"Национальный банк Грузии вошел в небольшой список центральных банков, которым разрешено...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:44
Январские перепродажи домов в США упали на 8,4%
Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе сократились на 8,4% относительно предыдущего месяца - до 3,91 млн домов в пересчете на годовые темпы, минимума с сентября 2024 года, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Падение стало самым существенным почти...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:37
Aurus планирует продолжить выпуск автомобилей после модернизации площадки в Елабуге
Российский автопроизводитель Aurus проводит на заводе в Елабуге (Татарстан) работы по модернизации производства, после завершения которых выпуск автомобилей возобновится, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании в четверг.

"В настоящий момент на производственной...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:30
Правительство РФ поддержало законопроект о включении данных ФССП в кредитные истории
Правительство РФ поддержало депутатский законопроект об обязательной передаче данных об исполнительных производствах в бюро кредитных историй (БКИ), но предложило конкретизировать перечень передаваемых данных. Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (№1045978-8)...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:22
Bombardier в 2025 г. увеличил поставки до 157 самолетов, рассчитывает на их рост и в этом году
Канадская Bombardier поставила клиентам 157 самолетов в 2025 году - на 11 единиц больше, чем годом ранее, и рассчитывает на дальнейший рост в 2026 году.

Как говорится в сообщении компании, ее выручка в минувшем году увеличилась на 10%, до $9,55 млрд. Годовая чистая...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:14
FedEx в следующие 3 фингода рассчитывает на среднегодовые темпы роста выручки в 4%
Американская FedEx Corp., одна из крупнейших в мире транспортно-логистических компаний, рассчитывает увеличить выручку к 2029 финансовому году до $98 млрд, говорится в ее сообщении, опубликованном к мероприятию для инвесторов в четверг.

Такая цель предполагает...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:07
Фондовые индексы США меняются разнонаправленно
Американские фондовые индексы меняются разнонаправленно в начале торгов после снижения по итогам волатильной сессии среды.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:56 мск повысился на 0,43%, до 50336,68 пункта. Standard & Poor's 500 поднялся на 0,17% - до 6953,42...    читать дальше
12 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1559 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,54 коп. и составил 11,1559 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1365 руб., максимальный - 11,184 руб. Было заключено 28494 сделки. Объем торгов составил 54150,1...
12 февраля 2026 года 17:52
Россияне платят $15 млрд комиссий криптобиржам, Мосбиржа хочет "побороться за этот пирог" - Швецов
Россияне сейчас платят около $15 млрд комиссий криптобиржам, которые работают за рубежом или в серой зоне внутри страны, Мосбиржа рассчитывает получить часть этой прибыли после легализации данного рынка в РФ, заявил председатель наблюдательного совета биржи Сергей...    читать дальше
12 февраля 2026 года 17:45
Профицит текущего счета платежного баланса РФ снизился в прошлом году на 34% (расширенный вариант)
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в 2025 году составило $41,4 млрд (2% ВВП), что на 33,9% меньше по сравнению с 2024 годом, когда оно равнялось $62,6 млрд (3% ВВП). Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте...    читать дальше
12 февраля 2026 года 17:38
Первый зампред ЦБ: многие участники эксперимента по расчетам в крипте за ВЭД не были готовы или не смогли обеспечить его требования
Многие участники эксперимента (ЭПР) по трансграничным расчетам криптовалютой не были готовы инвестировать столько, чтобы обеспечить все его требования, либо просто не могли этого сделать, заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Ранее в РФ существовал запрет на...    читать дальше
12 февраля 2026 года 17:30
Россия примет участие в восстановлении 2-х ж/д-участков в Армении с выходом на прямое сообщение с Азербайджаном и Турцией
Россия и Армения проведут оценку технических и финансовых условий восстановления двух железнодорожных участков для последующей их стыковки с железными дорогами Азербайджана и Турции, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"В соответствии с обращением...    читать дальше
12 февраля 2026 года 17:22
Внешний долг РФ в 2025 г. вырос на $30,0 млрд, до $319,8 млрд
Совокупный внешний долг РФ в 2025 году увеличился на $30,0 млрд, или на 10,4%, до $319,8 млрд с $289,8 млрд. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦБ РФ.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой...    читать дальше
