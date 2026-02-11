Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1713 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1965 руб. Было заключено 25257 сделок. Объем торгов составил 35858,8 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,1325 руб. за юань.

11 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,07 коп. и составил 11,1713 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 53197,932 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 326,378 млрд руб., или на...

Динамика цен на овощи в РФ, в первую очередь, на огурцы, носит ярко выраженную сезонность: зимой эта продукция традиционно дорожает, поскольку выращивание тепличных овощей требует больших затрат. "С весны, по мере поступления на рынок урожая из парников и затем из открытого... читать дальше

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,32 коп. и составил 11,1611 руб. Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,1995 руб. Была заключена 117921 сделка. Объем торгов составил 149239,73... Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,1995 руб. Была заключена 117921 сделка. Объем торгов составил 149239,73...

Инфляция в РФ с 3 по 9 февраля 2026 года составила 0,13% после 0,20% с 27 января по 2 февраля, 0,19% с 20 по 26 января, 0,45% с 13 по 19 января и 1,26% с 1 по 12 января (из-за праздников получился почти в два раза более длинный отрезок времени, чем обычный недельный), сообщил в... читать дальше

Рост цен на огурцы в РФ с 3 по 9 февраля замедлился. Цены на огурцы в РФ за неделю с 3 по 9 февраля повысились на 5,2%, Рост замедлился по сравнению с предыдущей неделей, когда он составлял 6,3%. С начала года огурцы подорожали в полтора раза. Это самые высокие темпы подорожания... читать дальше

Индекс предпринимательской уверенности в добывающих отраслях РФ в январе 2026 года снизился на 1,2 процентного пункта (п.п.) - до минус 5,7%, сообщил Росстат в среду. В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2026 года вырос на 1,6 п.п., выйдя в положительную... В обрабатывающем секторе индекс уверенности в январе 2026 года вырос на 1,6 п.п., выйдя в положительную... читать дальше

Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 3 по 9 февраля ускорили рост до 0,21% после 0,11% с 27 января по 2 февраля, 0,01% с 20 по 26 января и 0,12% с 13 по 19 января, сообщил в среду Росстат. С начала года бензин по состоянию на 9 февраля подорожал на 1,63% при... С начала года бензин по состоянию на 9 февраля подорожал на 1,63% при... читать дальше

EBITDA "Норильского никеля" в 2025 году выросла на 9%, составив $5,67 млрд, сообщила компания. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне в 41%. Рентабельность по EBITDA сохранилась на прежнем уровне в 41%. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,86 млрд. Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял $5,86 млрд. Консолидированная... Консолидированная... читать дальше

Российский рынок акций завершил торги ростом фондовых индексов, корректируясь вверх вслед за мировыми сырьевыми площадками (растут металлы, нефть Brent превысила $70 за баррель). В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с... В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (Япония не работает в связи с... читать дальше

Минстрой России заявил о поддержке инициативы по освобождению от НДС компаний, которые осуществляют предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирными домами, что позволит не повышать тарифы на услуги таких управляющих компаний (УК). "В рамках заседания... "В рамках заседания... читать дальше

ЦБ направил банкам рекомендации с алгоритмом действий, который позволит гражданину оформить отказ от зачисления на его счет денег, поступивших в результате мошеннической операции, и вернуть их пострадавшему, говорится в сообщении ЦБ. Рекомендации призваны улучшить... Рекомендации призваны улучшить... читать дальше

РФ в 2025 году экспортировала тихоокеанских лососей на $260 млн, что почти на 24% больше, чем в 2024 году (на $210 млн), сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев на пресс-конференции в среду в Москве. "В минувшем году добыча... "В минувшем году добыча... читать дальше

Выплата дивидендов "Норникелем" связана со сроками и объёмами дивидендов, получаемыми "Норникелем" от ГРК "Быстринское" как ключевого генератора денежного потока в группе сегодня, заявил первый вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев, слова которого... читать дальше

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе повысились на 8,53 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Аналитики в среднем прогнозировали рост примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали рост примерно на 800 тыс. баррелей, по данным Trading Economics. Товарные... Товарные... читать дальше

Минэкономразвития РФ в среду рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров на Кубу до нормализации обстановки в стране. "На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона... "На основании официальных сообщений посольства и генконсульства в Гаване, Росавиации, руководствуясь положениями ст. 14 Федерального закона... читать дальше

