11 февраля 2026 года 17:34
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 12 февраля
11 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 12 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12530,95 (+21,13) руб./грамм; на серебро - 204,92 (+5,44) руб./грамм; на платину - 5279,96 (+79,48) руб./грамм; на палладий - 4316,12 (+81,27) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
