НОВОСТИ
Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6114,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3923,05 млрд руб.
.
11 февраля 2026 года 09:19
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6114,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3923,05 млрд руб.
11 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 6114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5927,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4490,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4263,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 февраля составили 3923,05 млрд руб. против 3797,4107999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
.
.
11 февраля 2026 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 78,4411 руб.
Максимальное значение за неделю (с 4 февраля по 11 февраля) - 78,4411 руб. за доллар, минимальное значение - 76,855 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 1,03 руб. Это автоматическое сообщение.
.11 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 11 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы составил 91,84/96,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 91,84/96,55 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи вырос на...
.11 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 11 февраля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,65/78,8 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,65/78,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки не изменился, средний...
.11 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 11 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 78,44/82,55 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 78,44/82,55 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 65 коп., Cредний курс продажи...
.11 февраля 2026 года 13:00
В прошлом году объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров производства РФ вырос до 3,7 трлн руб.
Объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского происхождения (а также из стран ЕАЭС) вырос до 3,7 трлн руб., заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле. "Чтобы представить масштаб спроса могу... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:53
Власти Индонезии снизят квоту для PT Weda Bay Nickel, крупнейшего в мире проекта по добыче никеля, на текущий год до 12 млн тонн руды против 42 млн тонн в 2025 году, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Рудник расположен на индонезийском острове... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:46
Отчет правительства РФ о работе за 2025 год пройдет в Госдуме 25 февраля, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании. "Идет подготовка к ежегодному отчету правительства, осталось две недели. Отчет состоится 25 февраля. Заседание...
.11 февраля 2026 года 12:44
Германский производитель оборудования для энергетики Siemens Energy AG увеличил чистую прибыль в три раза в первом квартале 2025 финансового года (октябрь-декабрь), а портфель его заказов достиг нового рекорда. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:38
Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе 2026 года увеличился на 4,7% в сравнении с тем же месяцем прошлого года, до 4,1 млн человек, сообщила компания. На внутренних линиях трафик вырос на 1,9%, до 3 млн пассажиров, на международных - на 12,9%, до 1,1 млн.... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:31
Правительство Казахстана совместно с Национальным банком подготовит комплексный план по снижению инфляции до 9-11%, сообщила пресс-служба правительства. По информации пресс-службы, премьер-министр республики Олжас Бектенов сегодня провел совещание по исполнению... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:24
Капвложения в производства резиновых изделий и пластмасс за 9 месяцев 2025 г выросли в 1,5 раза, в химкомплекс - на 37,5%
Наибольший прирост капитальных вложений в январе-сентябре 2025 года наблюдался в производстве резиновых и пластмассовых изделий и химическом комплексе, пояснили в Минпромторге РФ, комментируя выступление министра промышленности и торговли Антона Алиханова на заседании... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:16
Реализация инвестпрограммы ОАО "РЖД" в 2025 г. составила более 860 млрд руб., сообщил глава компании Олег Белозеров в ходе итогового заседания правления РЖД. "ОАО "РЖД" сохраняет принцип опережающего роста доходов над расходами. Уровень EBITDA выполнен в объеме 984 млрд... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:08
Комитет по денежно-кредитной политики Национального банка Грузии (НБГ) в среду принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых (действует с июня 2024 года) на фоне краткосрочных рисков повышения инфляции, сообщается в пресс-релизе НБГ. "По... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:06
ВТБ разместит 11 февраля однодневные бонды серии КС-4-1139 на 100 млрд руб. по цене 99,9591% от номинала
1 февраля. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 11 февраля однодневные биржевые облигации серии КС-4-1139 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9591% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 14,93%... читать дальше
.11 февраля 2026 года 12:01
Commerzbank AG, второй по величине банк Германии, нарастил операционную прибыль в 2025 году на 18%, до рекордных 4,5 млрд евро, говорится в предварительной отчетности кредитной организации. Выручка повысилась на 10%, до 12,2 млрд евро. Чистый процентный доход... читать дальше
.11 февраля 2026 года 11:53
Глава Минпромторга: разработка единой модульной платформы в автопроме РФ временно отложена из-за бюджетных ограничений
Проект создания единой модульной платформы для российского автопрома, на подготовку которого в Минпромторге в конце 2024 года планировали за 5 лет направить 160 млрд руб., временно отложен как слишком капиталоемкий, сообщил министр промышленности и торговли РФ Антон... читать дальше
.
