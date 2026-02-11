Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 6114,5 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3923,05 млрд руб.

11 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 11 февраля составили по Российской Федерации 6114,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 5927,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4490,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4263,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 11 февраля составили 3923,05 млрд руб. против 3797,4107999999997 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

