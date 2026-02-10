Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1579 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,194 руб. Было заключено 91438 сделок. Объем торгов составил 119454,32 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,158 руб. за юань.

10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 коп. и составил 11,1579 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52871,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,011 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 коп. и составил 11,1579 руб. Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,194 руб. Было заключено 91438 сделок. Объем торгов составил 119454,32 млн... Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,194 руб. Было заключено 91438 сделок. Объем торгов составил 119454,32 млн...

.

Российский рынок акций завершил торги без единой динамики. Покупателей сдерживали ожидания итогов пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке и сомнения в скором продвижении переговорного процесса по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи снизился, несмотря на... читать дальше

.

Эмират Дубай в 2025 году вновь поставил рекорд по иностранному турпотоку, приняв 19,6 млн туристов - на 5% больше, чем годом ранее, сообщает Департамент экономики и туризма Дубая (DET). "В 2025 году эмират принял 19,59 млн иностранных туристов - на 5% больше, чем годом... "В 2025 году эмират принял 19,59 млн иностранных туристов - на 5% больше, чем годом... читать дальше

.

Paramount Skydance Corp. улучшила условия своего предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) без повышения базовой цены, которую она готова заплатить за акцию медиа-компании. Paramount готова предложить дополнительные денежные средства за каждый квартал, в... Paramount готова предложить дополнительные денежные средства за каждый квартал, в... читать дальше

.

Франция в 2025 году снизила поставки за рубеж вина и крепких алкогольных напитков на 3% - до 168 млн ящиков, по данным местной Федерации экспортеров вин и алкоголя (FEVS). Это минимальный уровень как минимум за последние 25 лет, заявил глава федерации Габриэль Пикар... Это минимальный уровень как минимум за последние 25 лет, заявил глава федерации Габриэль Пикар... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения. Изменения вносятся в... читать дальше

.

Американские фондовые индексы начали сессию во вторник повышением, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем... Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем... читать дальше

.

Потребление цемента в РФ в 2026 году, по прогнозу отраслевого объединения "Союзцемент", может составить порядка 52 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году, сообщила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина в ходе XIII Международного форума-выставки "Сибирская... читать дальше

.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в 2025 году составило 3,66 млрд евро, что на 21,9% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах Центрального статистического управления страны. Экспорт Латвии вырос на 3,7% - до 19,54 млрд евро, импорт - на 6,9%, до... Экспорт Латвии вырос на 3,7% - до 19,54 млрд евро, импорт - на 6,9%, до... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,38 коп. и составил 11,1606 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1905 руб. Было заключено 30630 сделок. Объем торгов составил 47921,9... Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1905 руб. Было заключено 30630 сделок. Объем торгов составил 47921,9...

.

Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль, несмотря на увеличение выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, а выручка - немного... читать дальше

.

ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12509,82 (+157,09) руб./грамм; на серебро - 199,48 (+12,39) руб./грамм; на платину - 5200,48 (+72,65) руб./грамм; на палладий - 4234,85 (+8,26) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 77,2091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 91,9429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) 2025 году произвело 1,334 млн декалитров бутилированной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин. Объем реализации возрос на 2% и составил 1,299 млн декалитров. "На... "На... читать дальше

.