Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
Минфин может не получить ряд полномочий по утверждению перечней некоторых налоговых льгот
Комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил обсудить целесообразность передачи от правительства в Минфин право утверждать перечни дополнительных услуг финансового сектора, которые освобождаются от НДС, а также перечни социальных услуг для льготы...
 
Рыбе не понравилась регистрация внебиржевых сделок
Стартовавшая в ноябре 2025 года добровольная регистрация внебиржевых сделок по оптовой продаже рыбы партиями от 10 тонн не встретила энтузиазма у бизнеса. За три месяца площадки получили сведения о реализации не более чем 0,21% от общего объема...
 
Минтранс предложил смягчить закон о ветхих судах
Минтранс готовит смягчающие поправки в проект закона о запрете эксплуатации ветхих судов с 2030 года, пишут "Ведомости". Согласно новым предложениям, так называемую возрастную гильотину, т. е. возрастной порог, с которого суда признают ветхими и...
 
10 февраля 2026 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1579 руб.

 0  
10 февраля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 коп. и составил 11,1579 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,194 руб. Было заключено 91438 сделок. Объем торгов составил 119454,32 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,158 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
10 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 0,10% и составила 52871,554 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52871,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,011 млрд руб., или на...
10 февраля 2026 года 18:57
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС вырос на 0,3%
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики. Покупателей сдерживали ожидания итогов пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке и сомнения в скором продвижении переговорного процесса по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи снизился, несмотря на...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:52
Иностранный турпоток в Дубай вырос в 2025 году до рекордных 19,6 млн туристов
Эмират Дубай в 2025 году вновь поставил рекорд по иностранному турпотоку, приняв 19,6 млн туристов - на 5% больше, чем годом ранее, сообщает Департамент экономики и туризма Дубая (DET).

"В 2025 году эмират принял 19,59 млн иностранных туристов - на 5% больше, чем годом...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:44
Paramount улучшил условия предложения о покупке Warner Bros.
Paramount Skydance Corp. улучшила условия своего предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) без повышения базовой цены, которую она готова заплатить за акцию медиа-компании.

Paramount готова предложить дополнительные денежные средства за каждый квартал, в...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:36
Экспорт алкогольных напитков из Франции в прошлом году упал до минимума за 25 лет
Франция в 2025 году снизила поставки за рубеж вина и крепких алкогольных напитков на 3% - до 168 млн ящиков, по данным местной Федерации экспортеров вин и алкоголя (FEVS).

Это минимальный уровень как минимум за последние 25 лет, заявил глава федерации Габриэль Пикар...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:29
Депутаты в 1-м чтении приняли законопроект о праве ФНС автоматически возобновлять доступ к данным о компаниях в ЕГРЮЛ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения. Изменения вносятся в...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:21
Американские фондовые индексы растут в начале торгов
Американские фондовые индексы начали сессию во вторник повышением, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность компаний.

Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:15
Потребление цемента в РФ в 2026 году, по прогнозу "Союзцемента", снизится минимум на 15%
Потребление цемента в РФ в 2026 году, по прогнозу отраслевого объединения "Союзцемент", может составить порядка 52 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году, сообщила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина в ходе XIII Международного форума-выставки "Сибирская...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:03
Дефицит торгового баланса Латвии в 2025 году вырос на 22%
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в 2025 году составило 3,66 млрд евро, что на 21,9% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах Центрального статистического управления страны.

Экспорт Латвии вырос на 3,7% - до 19,54 млрд евро, импорт - на 6,9%, до...    читать дальше
10 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1606 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,38 коп. и составил 11,1606 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1905 руб. Было заключено 30630 сделок. Объем торгов составил 47921,9...
10 февраля 2026 года 17:55
Чистая прибыль Marriott в 4-м кваратле снизилась на 2%
Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль, несмотря на увеличение выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, а выручка - немного...    читать дальше
10 февраля 2026 года 17:46
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 11 февраля
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12509,82 (+157,09) руб./грамм; на серебро - 199,48 (+12,39) руб./грамм; на платину - 5200,48 (+72,65) руб./грамм; на палладий - 4234,85 (+8,26) руб./грамм.

Это автоматическое...
10 февраля 2026 года 17:44
ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 77,2091 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 77,2091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,11 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 февраля 2026 года 17:44
ЦБ РФ установил курс евро с 11 февраля в размере 91,9429 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 91,9429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп.

Это автоматическое сообщение.
10 февраля 2026 года 17:43
Кизлярский коньячный завод в 2025 году нарастил выпуск на 4%
АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) 2025 году произвело 1,334 млн декалитров бутилированной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин. Объем реализации возрос на 2% и составил 1,299 млн декалитров.

"На...    читать дальше
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

