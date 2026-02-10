ЦБ РФ установил курс доллара США с 11 февраля в размере 77,2091 руб.

.
10 февраля 2026 года 17:44
|0
10 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 77,2091 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 44,11 коп. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
10 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 10 февраля выросла на 0,10% и составила 52871,554 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 52871,554 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 54,011 млрд руб., или на...
.10 февраля 2026 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,26 коп. и составил 11,1579 руб. Минимальный курс юаня составил 11,12 руб., максимальный - 11,194 руб. Было заключено 91438 сделок. Объем торгов составил 119454,32 млн...
.10 февраля 2026 года 18:57
Российский рынок акций завершил торги без единой динамики. Покупателей сдерживали ожидания итогов пятничного заседания ЦБ по ключевой ставке и сомнения в скором продвижении переговорного процесса по мирному украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи снизился, несмотря на... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:52
Эмират Дубай в 2025 году вновь поставил рекорд по иностранному турпотоку, приняв 19,6 млн туристов - на 5% больше, чем годом ранее, сообщает Департамент экономики и туризма Дубая (DET). "В 2025 году эмират принял 19,59 млн иностранных туристов - на 5% больше, чем годом... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:44
Paramount Skydance Corp. улучшила условия своего предложения о покупке Warner Bros. Discovery (WBD) без повышения базовой цены, которую она готова заплатить за акцию медиа-компании. Paramount готова предложить дополнительные денежные средства за каждый квартал, в... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:36
Франция в 2025 году снизила поставки за рубеж вина и крепких алкогольных напитков на 3% - до 168 млн ящиков, по данным местной Федерации экспортеров вин и алкоголя (FEVS). Это минимальный уровень как минимум за последние 25 лет, заявил глава федерации Габриэль Пикар... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:29
Депутаты в 1-м чтении приняли законопроект о праве ФНС автоматически возобновлять доступ к данным о компаниях в ЕГРЮЛ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения. Изменения вносятся в... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:21
Американские фондовые индексы начали сессию во вторник повышением, инвесторы оценивают статданные и квартальную отчетность компаний. Розничные продажи в США в декабре остались на уровне предыдущего месяца, сообщило министерство торговли. Аналитики в среднем... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:15
Потребление цемента в РФ в 2026 году, по прогнозу отраслевого объединения "Союзцемент", может составить порядка 52 млн тонн против 61 млн тонн в 2025 году, сообщила исполнительный директор объединения Дарья Мартынкина в ходе XIII Международного форума-выставки "Сибирская... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:03
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Латвии в 2025 году составило 3,66 млрд евро, что на 21,9% больше, чем в 2024 году, говорится в материалах Центрального статистического управления страны. Экспорт Латвии вырос на 3,7% - до 19,54 млрд евро, импорт - на 6,9%, до... читать дальше
.10 февраля 2026 года 18:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,38 коп. и составил 11,1606 руб. Минимальный курс юаня составил 11,116 руб., максимальный - 11,1905 руб. Было заключено 30630 сделок. Объем торгов составил 47921,9...
.10 февраля 2026 года 17:55
Американская Marriott International, оператор крупнейшей в мире гостиничной сети, в четвертом квартале 2025 года сократила чистую прибыль, несмотря на увеличение выручки, при этом скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов аналитиков, а выручка - немного... читать дальше
.10 февраля 2026 года 17:46
ЦБ РФ с 11 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12509,82 (+157,09) руб./грамм; на серебро - 199,48 (+12,39) руб./грамм; на платину - 5200,48 (+72,65) руб./грамм; на палладий - 4234,85 (+8,26) руб./грамм. Это автоматическое...
.10 февраля 2026 года 17:44
.10 февраля 2026 года 17:44
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 11 февраля, составляет 91,9429 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,07 коп. Это автоматическое сообщение.
.10 февраля 2026 года 17:43
АО "Кизлярский коньячный завод" (ККЗ) 2025 году произвело 1,334 млн декалитров бутилированной продукции, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщил "Интерфаксу" гендиректор предприятия Евгений Дружинин. Объем реализации возрос на 2% и составил 1,299 млн декалитров. "На... читать дальше
