Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4490,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3797,41 млрд руб.
10 февраля 2026 года 09:16
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4490,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 3797,41 млрд руб.
|0
10 февраля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 10 февраля составили по Российской Федерации 4490,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4263,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4594,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4382 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 10 февраля составили 3797,41 млрд руб. против 3639,49697 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
10 февраля 2026 года 14:57
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов во вторник вслед за подъемом Уолл-стрит накануне. Поддержку котировкам оказало улучшение настроений в отношении ИИ-сектора, пишет Trading Economics. Китайский индекс... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,31 пункта (0,048%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2724,33 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2740,21 (+0,53%) пункта,... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:45
Германская TUI AG, крупнейший туроператор Европы, сократила чистый убыток в первом квартале 2026 финансового года в 1,9 раза, при этом ее базовая операционная прибыль выросла в 1,5 раза - до максимума с 2014 года. Как говорится в пресс-релизе TUI, чистый убыток в... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:37
АТОР направила министру экономического развития Максиму Решетникову письмо, в котором просит освободить туроператоров по выездному туризму от доплат в фонды персональной ответственности (ФПО) перед туристами за 2024-2025 годы. "Ассоциация туроператоров (АТОР) направила... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:29
Аналитики Bank of America повысили прогноз роста экономики Тайваня в этом году до 8% с ранее ожидавшихся 4,5%. Это обусловлено, по их словам, "неумолимым глобальным спросом" на технологическое оборудование, производимое местными компаниями. Улучшение прогноза "отражает... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:21
Греция и Мальта выступили против предложения Еврокомиссии заменить "потолок цен" на российскую нефть на полный запрет ее транспортировки, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источники. "Греция и Мальта оказались главным препятствием в принятии... читать дальше
.10 февраля 2026 года 14:07
Крупнейший китайский производитель чипов Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) в четвертом квартале 2025 года нарастил чистую прибыль в 1,6 раза относительно того же периода предыдущего года - до $172,85 млн, сообщается в отчетности компании. Выручка увеличилась... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:58
Госдума приняла закон о запрете привлекать платежных агентов для выдачи банковских карт и открытия электронных кошельков
Госдума сегодня приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов. Закон (№967966-8) лишает возможности БПА участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков.... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:49
Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" утвердил стратегию повышения акционерной стоимости (стратегия Total Shareholder Return, TSR), которая предполагает ежегодный рост чистой прибыли темпами выше 15%, говорится в материалах компании. Основой стратегии TSR стали финансовые цели... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:38
Американская Amazon.com Inc. намерен запустить маркетплейс контента для ИИ, пишет The Information со ссылкой на источники. По их словам, дочерняя Amazon Web Services (AWS) распространила среди топ-менеджеров паблишинговых компаний слайды с упоминанием такого... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:27
Сервис для проверки задолженностей и исполнительных производств запущен на Едином портале государственных и муниципальных услуг (Госуслуги), сообщает сегодня пресс-служба Минцифры РФ. "На Госуслугах теперь можно проверить не только собственные задолженности, но и... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:18
Европейские рынки акций не показывают сегодня единой динамики. Трейдеры следят за политической ситуацией в Великобритании и оценивают поток неоднородной корпоративной отчетности. Инвесторы опасаются разрастания политического кризиса в Великобритании, где звучат призывы... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 1,72 пункта (0,063%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2723,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2740,21... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:13
Американский производитель полупроводниковой продукции ON Semiconductor Corp. в 4-м квартале снизил чистую прибыль вдвое и сократил выручку на 11%. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре опустилась до $181,8 млн, или $0,45 на акцию, по... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:05
Снижение курса доллара США относительно основных мировых валют пока недостаточно сильное, чтобы вызвать беспокойство центрального банка, считает член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Стивен Миран. "Потребуется действительно серьезное изменение... читать дальше
.10 февраля 2026 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 10 февраля Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 77,87/82,19 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 77,87/82,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал...
