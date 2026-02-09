.
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 февраля
Промпроизводство в РФ в 2025 году выросло на 1,3%
Рост промпроизводства в РФ в декабре ускорился до 3,7% после повышения на 0,4% в ноябре, сообщил Росстат. В целом за 2025 год промпроизводство в РФ выросло на 1,3%. Данные по промышленности за год оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших рост на 0,7%
 
ВВП России в 2025 году вырос на 1,0%
ВВП РФ в 2025 году вырос на 1,0%. Такую первую оценку опубликовала Федеральная служба госстатистики (Росстат). "Объем ВВП России за 2025г., по первой оценке, составил в текущих ценах 213 трлн 515,8 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП...
 
Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%
Социальные пенсии с 1 апреля планируется проиндексировать на 6,8%, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "Индексация социальных пенсий проводится ежегодно 1 апреля. В 2026 году она составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного...
 
Бизнес стал жаловаться на кратный рост стоимости патентов
Власти ряда регионов с начала текущего года многократно повысили стоимость патентов для предпринимателей, по отдельным видам деятельности – в 10 и более раз, выяснили "Ведомости". Поправки об увеличении потенциально возможного годового дохода (ПВГД)...
 
09 февраля 2026 года 17:32

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 10 февраля

 0  
9 февраля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12352,73 (+344,44) руб./грамм; на серебро - 187,09 (-7,9) руб./грамм; на платину - 5127,83 (+113,69) руб./грамм; на палладий - 4226,59 (+64,66) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
09 февраля 2026 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 9 февраля снизилась на 0,56% и составила 52817,544 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52817,544 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 299,540 млрд руб., или на...
09 февраля 2026 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,1705 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,55 коп. и составил 11,1705 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,211 руб. Было заключено 72962 сделки. Объем торгов составил 118422,14 млн...
09 февраля 2026 года 18:56
Индекс МосБиржи снизился на 0,4%, индекс РТС упал на 1,1%
Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в красной зоне.

Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже незначительными изменениями на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке....    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:47
Goldman Sachs ожидает в этом году рекордного объема IPO в США
В этом году объем первичных размещений акций на биржах США может достичь рекордных $160 млрд, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. При этом число размещений может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом, до примерно 120, ожидает банк.

С начала года в Штатах уже...    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:30
Китай рекомендовал банкам сократить объемы вложений в US Treasuries
Китайские регуляторы рекомендовали фининститутам сократить объемы вложений в казначейские облигации США, сославшись на риски чрезмерной концентрации инвестиций и волатильность рынка, сообщает Bloomberg.

По словам источников агентства, власти призывают банки снизить...    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:22
"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"
АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в лице 100-процентной дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" подписали договор о продаже аэропорта "Домодедово", сообщила пресс-служба МАШ.

Со стороны ООО "Перспектива" договор подписал генеральный директор...    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:14
Январские перевозки контейнеров по сети РЖД снизились на 7%
По сети ОАО "РЖД" в январе 2026 г. во всех видах сообщения было перевезено 634,4 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

По внутренним маршрутам было отправлено 238,4 тыс. TEU (-6,1% к...    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:06
Фондовая Америка начала новую неделю в миноре
Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск понизился на 0,46% и составил 49885,83 пункта. Лидерами снижения в индексе являются акции Amgen, Merck & Co. и Amazon.com Inc., дешевеющие более чем...    читать дальше
09 февраля 2026 года 18:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,1644 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,18 коп. и составил 11,1644 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,0985 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 28820,73...
09 февраля 2026 года 17:52
Hapag-Lloyd в 2025 году снизил выручку на 3% - предварительные данные
Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG в 2025 году сократил прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) до 3,2 млрд евро по сравнению с 4,6 млрд евро годом ранее, согласно предварительным данным компании.

Выручка снизилась до...    читать дальше
09 февраля 2026 года 17:44
Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков вместо автоматического
Комитет Госдумы по информационной политике считает целесообразным установить заявительный порядок блокировки входящих международных звонков вместо предложенного правительством автоматического запрета по умолчанию, комитет также рекомендовал доработать нормы работы с единым...    читать дальше
09 февраля 2026 года 17:36
Нефтесервисная компания Transocean покупает конкурента Valaris за $5,8 млрд
Один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире - швейцарская Transocean Ltd - достиг соглашения о покупке американской Valaris Limited.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Valaris оценена в $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена...    читать дальше
09 февраля 2026 года 17:27
МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране
Инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"Инспекции неповрежденных объектов проводились уже после войны, и в ближайшие дни запланированы визиты на некоторые...    читать дальше
09 февраля 2026 года 17:26
ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 77,6502 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 77,6502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,62 коп.

Это автоматическое сообщение.
09 февраля 2026 года 17:26
ЦБ РФ установил курс евро с 10 февраля в размере 92,0136 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 92,0136 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,85 коп.

Это автоматическое сообщение.
