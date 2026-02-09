ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 февраля в размере 77,6502 руб.

9 февраля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 77,6502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,62 коп.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 52817,544 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 299,540 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,55 коп. и составил 11,1705 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,211 руб. Было заключено 72962 сделки. Объем торгов составил 118422,14 млн... Минимальный курс юаня составил 11,1 руб., максимальный - 11,211 руб. Было заключено 72962 сделки. Объем торгов составил 118422,14 млн...

.

Российский фондовый рынок завершил торги в понедельник в красной зоне. Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже незначительными изменениями на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.... Российский рынок акций начал торги утренней сессии на Мосбирже незначительными изменениями на фоне отсутствия важных геополитических новостей и в ожидании пятничного заседания ЦБ РФ по ставке.... читать дальше

.

В этом году объем первичных размещений акций на биржах США может достичь рекордных $160 млрд, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. При этом число размещений может вырасти вдвое по сравнению с прошлым годом, до примерно 120, ожидает банк. С начала года в Штатах уже... С начала года в Штатах уже... читать дальше

.

Китайские регуляторы рекомендовали фининститутам сократить объемы вложений в казначейские облигации США, сославшись на риски чрезмерной концентрации инвестиций и волатильность рынка, сообщает Bloomberg. По словам источников агентства, власти призывают банки снизить... По словам источников агентства, власти призывают банки снизить... читать дальше

.

АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в лице 100-процентной дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" подписали договор о продаже аэропорта "Домодедово", сообщила пресс-служба МАШ. Со стороны ООО "Перспектива" договор подписал генеральный директор... Со стороны ООО "Перспектива" договор подписал генеральный директор... читать дальше

.

По сети ОАО "РЖД" в январе 2026 г. во всех видах сообщения было перевезено 634,4 тыс. TEU груженых и порожних контейнеров, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. По внутренним маршрутам было отправлено 238,4 тыс. TEU (-6,1% к... По внутренним маршрутам было отправлено 238,4 тыс. TEU (-6,1% к... читать дальше

.

Американские фондовые индексы опускаются в начале торгов в понедельник. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск понизился на 0,46% и составил 49885,83 пункта. Лидерами снижения в индексе являются акции Amgen, Merck & Co. и Amazon.com Inc., дешевеющие более чем... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:53 мск понизился на 0,46% и составил 49885,83 пункта. Лидерами снижения в индексе являются акции Amgen, Merck & Co. и Amazon.com Inc., дешевеющие более чем... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,18 коп. и составил 11,1644 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0985 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 28820,73... Минимальный курс юаня составил 11,0985 руб., максимальный - 11,209 руб. Было заключено 19705 сделок. Объем торгов составил 28820,73...

.

Германский оператор контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG в 2025 году сократил прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) до 3,2 млрд евро по сравнению с 4,6 млрд евро годом ранее, согласно предварительным данным компании. Выручка снизилась до... Выручка снизилась до... читать дальше

.

Комитет Госдумы по информационной политике считает целесообразным установить заявительный порядок блокировки входящих международных звонков вместо предложенного правительством автоматического запрета по умолчанию, комитет также рекомендовал доработать нормы работы с единым... читать дальше

.

Один из крупнейших операторов шельфовых нефтяных платформ в мире - швейцарская Transocean Ltd - достиг соглашения о покупке американской Valaris Limited. Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Valaris оценена в $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена... Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Valaris оценена в $5,8 млрд. Сделка будет полностью оплачена... читать дальше

.

ЦБ РФ с 10 февраля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 12352,73 (+344,44) руб./грамм; на серебро - 187,09 (-7,9) руб./грамм; на платину - 5127,83 (+113,69) руб./грамм; на палладий - 4226,59 (+64,66) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

.

Инспекторы МАГАТЭ в ближайшие дни посетят некоторые ядерные объекты Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами. "Инспекции неповрежденных объектов проводились уже после войны, и в ближайшие дни запланированы визиты на некоторые... "Инспекции неповрежденных объектов проводились уже после войны, и в ближайшие дни запланированы визиты на некоторые... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 77,6502 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 59,62 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 февраля, составляет 92,0136 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 96,85 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.